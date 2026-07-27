Fiio Snowsky Echo Nano mở bán: Máy nghe nhạc Hi-Res mang phong cách Sony Walkman hoài niệm Fiio ra mắt máy nghe nhạc Snowsky Echo Nano giá 49,99 USD, kết hợp thiết kế hoài niệm Sony Walkman cùng chip DAC Cirrus Logic và hỗ trợ nhạc DSD256.

Fiio vừa chính thức mở bán máy nghe nhạc di động Snowsky Echo Nano tại thị trường Mỹ trên nền tảng Amazon với mức giá 49,99 USD. Thiết bị gây chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn mang đậm phong cách của dòng máy nghe nhạc Sony Network Walkman huyền thoại những năm 2000, đồng thời sở hữu cấu hình phần cứng hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn âm thanh độ phân giải cao Hi-Res Audio.

Thiết kế kim loại nhỏ gọn tái hiện dòng Sony Walkman huyền thoại

Fiio Snowsky Echo Nano sở hữu kích thước vô cùng khiêm tốn 83,5 x 23 x 14 mm cùng trọng lượng nhẹ chỉ 33,5 gram, tương đương kích thước của một chiếc bật lửa thông thường. Thân máy được gia công CNC chính xác từ hợp kim nhôm - magie cứng cáp. Mặt bên của thiết bị được trang bị màn hình OLED nhiều dòng kích thước 0,91 inch, mô phỏng trực tiếp ngôn ngữ thiết kế trên series Sony Network Walkman NW-S600/S700F ra mắt năm 2006.

Fiio Snowsky Echo Nano phiên bản màu Sky Blue.

Thiết bị được phát hành với bốn tùy chọn màu sắc gồm Xanh lá (Green), Hồng (Pink), Xanh bầu trời (Sky Blue) và Trắng (White). Ở một đầu thiết bị là núm xoay điều khiển bằng kim loại có gờ bảo vệ chống va đập, trong khi đầu còn lại bố trí cổng cắm tai nghe chuẩn 3,5 mm truyền thống.

Dòng máy nghe nhạc Sony Network Walkman S600/S700F năm 2006 là nguồn cảm hứng thiết kế cho Fiio Snowsky Echo Nano.

Cấu hình âm thanh chất lượng cao và khả năng làm USB DAC

Trái ngược với ngoại hình hoài cổ, phần cứng bên trong của Snowsky Echo Nano được nâng cấp mạnh mẽ. Máy tích hợp chip giải mã âm thanh cao cấp Cirrus Logic CS43131 MasterHIFI, giúp thiết bị đạt chứng nhận Sony Hi-Res Audio. Máy có khả năng xử lý nhiều định dạng âm thanh chất lượng cao bao gồm DSD256 cùng các tệp WAV, FLAC, APE chuẩn 192 kHz/24-bit, bên cạnh các định dạng phổ biến như MP3, M4A và OGG.

Về mặt thông số kỹ thuật âm thanh, Snowsky Echo Nano cung cấp công suất đầu ra 32 mW mỗi kênh ở mức trở kháng 32 ohm qua cổng 3,5 mm. Độ méo hài tổng (THD) đạt mức cực thấp dưới 0,0003% và tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) vượt mức 129 dB, đảm bảo chất lượng âm thanh chi tiết và sạch sẽ. Đáng chú ý, thiết bị còn có thể hoạt động như một card âm thanh rời (USB DAC) khi kết nối với máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc máy chơi game hỗ trợ chuẩn USB UAC.

Khả năng lưu trữ và thời lượng pin

Do không trang bị bộ nhớ trong lớn, Fiio Snowsky Echo Nano hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD với dung lượng tối đa 256 GB, cho phép người dùng lưu trữ hàng nghìn bài hát chất lượng cao. Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 360 mAh, cho thời gian phát nhạc liên tục lên đến 7 giờ theo công bố từ nhà sản xuất.

Bảng thông số kỹ thuật Fiio Snowsky Echo Nano