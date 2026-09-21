Fiji 0-1 Vanuatu: Vanuatu giành chiến thắng Fiji đối đầu Vanuatu với quyết tâm ngắt mạch không thắng, trong khi đội khách nắm ưu thế lớn từ thành tích thắng 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên.

Fiji 0 - 1 Vanuatu Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fiji tiếp đón Vanuatu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

71' BÀN THẮNG! Vanuatu (0-1) Phút 71': (Vanuatu) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

KT Kết thúc: Fiji 0-1 Vanuatu Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 15:58 21/09/2026

Cuộc so tài giữa Fiji và Vanuatu diễn ra vào lúc 14h00 ngày 21/09/2026 thu hút sự chú ý khi đội chủ nhà đang đứng trước nhiệm vụ buộc phải tìm lại niềm vui chiến thắng. Phong độ có phần chững lại gần đây buộc Fiji phải thi đấu tập trung tối đa nếu muốn giải tỏa áp lực tâm lý trên sân nhà.

Phong độ gần đây: Thử thách lớn cho đội chủ nhà

Mục tiêu cấp thiết nhất của Fiji lúc này là chấm dứt chuỗi trận không thắng. Nhìn lại những màn trình diễn gần đây, đội bóng này chưa thể đem lại sự an tâm cho người hâm mộ. Cụ thể, trong hai trận đấu gần nhất, Fiji chỉ có được một trận hòa trước khi để thua ở lần ra sân tiếp theo.

Sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm cùng những khoảnh khắc lơ là nơi tuyến phòng ngự khiến Fiji liên tục đánh mất lợi thế. Nếu không sớm siết lại cự ly đội hình và cải thiện tính hiệu quả trong lối chơi, chủ nhà sẽ rất dễ rơi vào thế bế tắc.

Trái ngược với sự ảm đạm của đội chủ nhà, Vanuatu lại bước vào trận đấu với tâm lý tương đối hưng phấn. Thống kê phong độ cho thấy Vanuatu đang duy trì chuỗi trận bất bại với một kết quả hòa, tiếp nối bằng một chiến thắng ấn tượng ở trận đấu gần nhất. Cảm giác bóng tốt cùng sự tự tin cao độ sẽ là điểm tựa lớn để đội khách triển khai cách đá chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Vanuatu

Không chỉ sở hữu phong độ nhỉnh hơn, Vanuatu còn nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt tâm lý khi nhìn lại thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Vanuatu tỏ ra lấn lướt rõ rệt với 3 lần ca khúc khải hoàn.

Về phía Fiji, họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, trong khi hai đội hòa nhau ở 1 trận còn lại. Những con số thống kê này chỉ ra rằng Vanuatu thường xuyên biết cách khắc chế lối chơi của Fiji, tạo nên sự tự tin rất lớn mỗi khi hai bên chạm trán.

Cục diện chiến thuật và dự báo trận đấu

Với ưu thế sân nhà cùng quyết tâm ngắt mạch thất vọng, Fiji nhiều khả năng sẽ dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Đội chủ nhà cần duy trì tốc độ luân chuyển bóng nhanh và hạn chế tối đa các đường chuyền hỏng ở khu vực giữa sân.

Trong khi đó, Vanuatu hoàn toàn có thể kiên nhẫn thiết lập thế trận phòng ngự phản công. Đội khách hiểu rõ sự nôn nóng của đối phương và sẵn sàng trừng phạt sai lầm từ những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng. Dẫu vậy, nếu giữ vững sự tập trung và chắt chiu cơ hội, cơ hội để Fiji giành trọn vẹn kết quả khả quan vẫn hoàn toàn rộng mở.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fiji · 1 thắng 1 hòa Vanuatu · 3 thắng Vanuatu 2 - 2 Fiji Hòa Vanuatu 2 - 1 Fiji VAN Vanuatu 2 - 0 Fiji VAN Fiji 1 - 2 Vanuatu VAN Vanuatu 2 - 4 Fiji FIJ

Fiji 5 trận gần nhất H B H B B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Vanuatu 5 trận gần nhất H T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới