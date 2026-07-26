Final Fantasy XIV cán mốc 117 GB trên Switch 2: Bài toán dung lượng đau đầu cho game thủ Tựa game MMORPG Final Fantasy XIV chiếm gần 50% bộ nhớ của Nintendo Switch 2 khi ra mắt vào tháng 8, tạo áp lực lớn lên chi phí mua thẻ MicroSD Express.

Square Enix đã chính thức công bố ngày phát hành bản cổng của tựa game MMORPG đình đám Final Fantasy XIV trên Nintendo Switch 2 vào ngày 4/8. Tuy nhiên, thông tin đi kèm khiến nhiều game thủ không khỏi lo ngại khi trò chơi này yêu cầu tới 117 GB dung lượng bộ nhớ trống.

Kỷ lục dung lượng mới làm khó thiết bị cầm tay

Với dung lượng 117 GB, Final Fantasy XIV chính thức trở thành một trong những tựa game ngốn bộ nhớ nhất trên Switch 2. Con số này vượt qua Final Fantasy VII Rebirth (102 GB) và chỉ chịu xếp sau Kingdom Hearts Collection (131 GB).

Đáng chú ý, bộ nhớ trong của Nintendo Switch 2 tiêu chuẩn dừng lại ở mức 256 GB. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng Final Fantasy XIV đã chiếm tới 46% toàn bộ không gian lưu trữ của thiết bị. Để so sánh, tựa game này yêu cầu khoảng 100 GB trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S, trong khi bản PC tiêu tốn tới 140 GB. Mặc dù người hâm mộ kỳ vọng Nintendo sẽ áp dụng các thuật toán nén dữ liệu tối tân, dung lượng thực tế của bản phát hành vẫn nằm ở mức rất lớn.

Phiên bản Final Fantasy XIV trên Switch 2 đi kèm thẻ nhớ MicroSD Express.

Lý do đằng sau tệp cài đặt phình to của Final Fantasy XIV

Nguyên nhân chính khiến dung lượng game tăng cao xuất phát từ việc tích hợp hàng loạt bản mở rộng trong suốt nhiều năm qua, bao gồm bản cập nhật mới nhất Dawntrail. Nhà phát hành Square Enix áp dụng một bộ cài đặt hợp nhất cho mọi phiên bản. Do đó, ngay cả khi người chơi chỉ mua gói Starter Edition cơ bản, thiết bị vẫn phải tải toàn bộ dữ liệu 117 GB tương tự như bản Complete Edition đầy đủ.

Bên cạnh đó, kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2010, Final Fantasy XIV đã liên tục nâng cấp chất lượng đồ họa với độ phân giải hình ảnh cao hơn. Trò chơi sở hữu kho tàng cắt cảnh đồ sộ kèm hệ thống lồng tiếng phong phú. Khác với dòng game chơi đơn Final Fantasy VII Remake cho phép gỡ cài đặt từng phần sau khi hoàn thành, game thủ MMORPG bắt buộc phải duy trì toàn bộ bộ cài trong suốt quá trình trải nghiệm.

Áp lực chi phí từ thẻ nhớ và phí dịch vụ duy trì

Việc trò chơi chiếm gần một nửa bộ nhớ máy buộc người dùng phải tính đến phương án mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD Express. Tuy nhiên, giá thành của các dòng thẻ nhớ tốc độ cao này hiện vẫn duy trì ở mức đắt đỏ do tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các tin đồn về việc Nintendo sắp ra mắt phiên bản Switch 2 Pro hay OLED với dung lượng bộ nhớ lớn hơn hiện vẫn chưa có căn cứ xác thực.

Ngoài chi phí phần cứng, người chơi Final Fantasy XIV trên Switch 2 còn phải trả thêm khoản phí duy trì hàng tháng sau thời gian dùng thử miễn phí. Mặc dù tính năng đồng bộ tiến trình chơi liên thông được hỗ trợ, những người chơi chuyển từ PC, PS5 hay Xbox sang vẫn cần phải đăng ký gói dịch vụ mới cho nền tảng của Nintendo. Mặc dù tồn tại rào cản tài chính, khả năng trải nghiệm thế giới Eorzea mọi lúc mọi nơi trên một thiết bị cầm tay vẫn là điểm hấp dẫn lớn đối với cộng đồng người hâm mộ.