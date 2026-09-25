Finland U17 1-0 France U17: Finland U17 giành chiến thắng Các cuộc so tài gần đây giữa Finland U17 và France U17 thường diễn ra cởi mở với nhiều bàn thắng, hứa hẹn tạo nên màn rượt đuổi kịch tính vào ngày 25/09/2026.

Finland U17 1 - 0 France U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Finland U17 tiếp đón France U17.

19' BÀN THẮNG! Finland U17 (1-0) Phút 19': E. Talvitie (Finland U17) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Finland U17 1-0 France U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 16:58 25/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường xuất hiện nhiều bàn thắng và diễn ra với tốc độ rất cao. Cuộc so tài giữa Finland U17 và France U17 diễn ra lúc 15h00 ngày 25/09/2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một kịch bản đôi công cởi mở khi cả hai bên đều sở hữu thiên hướng tấn công chủ động.

Lịch sử chạm trán ủng hộ Finland U17

Nhìn vào thành tích đối đầu trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Finland U17 đang nắm giữ ưu thế rõ rệt. Cụ thể, đội bóng trẻ Bắc Âu đã giành được 2 chiến thắng, trong khi France U17 chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chưa từng chia điểm. Đáng chú ý, mỗi lần chạm trán giữa hai nền bóng đá trẻ này đều chứng kiến thế trận phóng khoáng, nơi các chân sút luôn biết cách khai thác tối đa khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương.

Phong độ thi đấu của hai đội

Finland U17 bước vào trận đấu này với chuỗi kết quả tương đối đa dạng qua 5 lần ra sân gần nhất. Họ giành 2 chiến thắng liên tiếp trước khi trải qua 2 trận hòa và mới nhất là 1 thất bại. Dù phong độ có phần chững lại ở những trận gần đây, khả năng duy trì nhịp độ triển khai bóng của Finland U17 vẫn là yếu tố đáng gờm.

Ở bên kia chiến tuyến, France U17 thể hiện sự thiếu ổn định trong 3 trận đấu gần nhất được ghi nhận. Đại diện áo lam đã phải nhận 2 thất bại và chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng. Sự trồi sụt về mặt phong độ cho thấy những mắt xích nơi tuyến phòng ngự của France U17 vẫn còn bộc lộ những lỗ hổng cần phải điều chỉnh.

Kỳ vọng vào thế trận cởi mở

Với khuynh hướng thi đấu thiên về tấn công cùng tiền lệ cống hiến những bữa tiệc bàn thắng mỗi khi chạm mặt, cả Finland U17 lẫn France U17 đều có lý do để đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm. Khả năng hai đội tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn là kịch bản rất dễ xảy ra trong cuộc đọ sức sắp tới.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Finland U17 · 2 thắng 0 hòa France U17 · 1 thắng Finland U17 1 - 0 France U17 FU Finland U17 3 - 1 France U17 FU France U17 4 - 0 Finland U17 FU

Finland U17 5 trận gần nhất T T T H H 7 Trận 2-2-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 22 Thủng lưới France U17 5 trận gần nhất B B B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới