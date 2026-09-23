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Finland U17 3-1 France U17: Finland U17 giành chiến thắng

Văn Thể23/09/2026 16:07

Finland U17 chạm trán France U17 lúc 21h00 ngày 23/09/2026 tại Giao hữu ĐTQG, nơi đội trẻ Pháp đang nắm ưu thế nhờ một chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất.

Finland U173 - 1France U17Kết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Finland U17 tiếp đón France U17.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • KTKết thúc: Finland U17 3-1 France U17

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 23/09/2026

Trận giao hữu quốc tế giữa Finland U17 và France U17 diễn ra vào lúc 21h00 ngày 23/09/2026 hứa hẹn mang đến bài kiểm tra bổ ích cho cả hai đội bóng trẻ. Đây là cơ hội để ban huấn luyện hai bên thử nghiệm nhân sự, rà soát lối chơi và đánh giá năng lực thực chiến của các cầu thủ lứa tuổi U17.

Phong độ thi đấu của hai đội

Finland U17 bước vào trận đấu với bức tranh phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng trẻ Bắc Âu đã phải nhận 2 thất bại, trải qua 2 trận hòa và chỉ có được 1 chiến thắng. Đáng chú ý, hai trận đấu gần đây nhất của Finland U17 đều khép lại với kết quả thua, cho thấy những vấn đề nhất định cần được cải thiện nơi hệ thống vận hành.

Ở phía đối diện, France U17 có số trận đấu được ghi nhận gần đây ít hơn. Trong 2 lần ra sân gần nhất, đại diện trẻ của bóng đá Pháp sở hữu 1 chiến thắng và 1 thất bại. Mặc dù vừa trải qua trận thua ở lần thi đấu gần nhất, nền tảng đào tạo trẻ của France U17 vẫn luôn tạo ra sự chủ động đáng kể khi bước vào các giải đấu và trận giao hữu cấp độ đội tuyển.

Lợi thế từ lần đối đầu trước đó

Xét về thành tích chạm trán, hai đội từng gặp nhau 1 lần gần nhất và niềm vui trọn vẹn đã thuộc về France U17. Đội bóng trẻ xứ lục lăng đã giành thắng lợi, qua đó nắm giữ ưu thế về mặt tâm lý trước cuộc tái đấu này.

Dù tính chất trận giao hữu không đặt nặng áp lực điểm số, nhưng việc từng nếm trải thất bại trước France U17 sẽ là bài học để Finland U17 nhập cuộc tập trung hơn, hướng tới việc khắc phục những điểm yếu và tìm kiếm màn trình diễn khởi sắc hơn vào lúc 21h00 ngày 23/09/2026.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Finland U17 · 0 thắng0 hòaFrance U17 · 1 thắng
19/03/2025
France U17
4 - 0
Finland U17
FU
Finland U17
5 trận gần nhất
THHTH
6
Trận
1-2-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
21
Thủng lưới
France U17
5 trận gần nhất
BTTBT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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