Fiorentina 1-3 Como: Como giành chiến thắng Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 11 điểm. Họ hành quân đến sân của Fiorentina, đội đứng hạng 18, lúc 20:00 ngày 18/10/2026.

Fiorentina 1 - 3 Como Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fiorentina tiếp đón Como.

12' Como ép sân Cầm bóng: Fiorentina 31% - 69% Como, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

14' Thay người Phút 14' (Como): Jacobo Ramón vào sân thay Trevoh Chalobah.

24' Como ép sân Cầm bóng: Fiorentina 35% - 65% Como, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

28' Thẻ vàng Phút 28': Álex Valle (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

32' BÀN THẮNG! Como (0-1) Phút 32': Mattia Liberali (Como) lập công (kiến tạo: Maxence Caqueret). Tỷ số: 0 - 1.

36' BÀN THẮNG! Como (0-2) Phút 36': Nico Paz (Como) lập công (kiến tạo: Álex Valle). Tỷ số: 0 - 2.

37' Como ép sân Cầm bóng: Fiorentina 40% - 60% Como, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 2.

39' Thẻ vàng Phút 39': Nico Paz (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

42' BÀN THẮNG! Fiorentina (1-2) Phút 42': Marin Pongračić (Fiorentina) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Como): Kaiki Bruno vào sân thay Álex Valle.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Jacobo Ramón (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

45+4' VAR Phút 45+4': Bàn thắng không được công nhận — Marin Pongračić (Fiorentina).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Como ép sân Cầm bóng: Fiorentina 41% - 59% Como, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 2.

56' BÀN THẮNG! Como (1-3) Phút 56': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Nico Paz). Tỷ số: 1 - 3.

61' Thay người Phút 61' (Como): Maximo Perrone vào sân thay Nico Paz.

63' Thay người Phút 63' (Fiorentina): Wilfried Gnonto vào sân thay Pedro Goncalves.

64' Thay người Phút 64' (Fiorentina): Víctor Valdepeñas Talavera vào sân thay Viery.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fiorentina 44% - 56% Como, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 5 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 4 - 3.

68' Thẻ vàng Phút 68': Cher Ndour (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thẻ vàng Phút 69': Franco Mastantuono (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Dissent).

69' Thay người Phút 69' (Fiorentina): Marco Brescianini vào sân thay Franco Mastantuono.

69' Thay người Phút 69' (Fiorentina): Domilson Dodo vào sân thay Álex Jiménez.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fiorentina 44% - 56% Como, dứt điểm 15 - 15 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 7 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 4 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Fiorentina): Beto vào sân thay Cher Ndour.

83' Thay người Phút 83' (Como): Willy Kambwala vào sân thay Mattia Liberali.

83' Thay người Phút 83' (Como): Samuele Ricci vào sân thay Lucas Da Cunha.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fiorentina 45% - 55% Como, dứt điểm 18 - 16 (trúng đích 7 - 8), phạt góc 9 - 5; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 5 - 5.

KT Kết thúc: Fiorentina 1-3 Como Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 22:05 18/10/2026

Đội hình chính thức Fiorentina Sơ đồ · HLV P. Vanoli Como Sơ đồ · HLV Cesc Fàbregas 3 R. Drăgușin 43 David de Gea 33 Viery 44 N. Fagioli 20 Álex Jiménez 30 Franco Mastantuono 27 C. Ndour 25 A. Njie 32 Mateo Pellegrino 5 M. Pongračić 28 Pote 8 M. Caqueret 99 T. Chalobah 27 Yan Couto 7 L. da Cunha 9 T. Douvikas 2 M. Kempf 30 M. Liberali 6 Luis Milla 10 N. Paz 3 Álex Valle 1 J. Butez Dự bị Fiorentina 23 Beto 74 Arnis Ademi 4 Brescianini 53 Christensen 2 Dodô 29 W. Gnonto 42 Inao OulaÃ¯ 17 João Mário 19 L. Lezzerini Como 13 A. Dossena 16 Kaiki 53 Willy Kambwala Ndengushi 15 A. Lahdo 5 M. Perrone 4 Jacobo Ramón Naveros 21 S. Ricci 17 Jesús Rodríguez 97 Robert Sánchez Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Fiorentina Thống kê Como 46% Kiểm soát bóng 54% 19 Dứt điểm 16 7 Trúng đích 8 11 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật N. Paz Como 1 bàn · 1 kiến tạo T. Douvikas Como 1 bàn M. Liberali Como 1 bàn M. Pongračić Fiorentina 1 bàn M. Caqueret Como 1 kiến tạo · điểm 7.7 Álex Valle Como 1 kiến tạo · điểm 6.21

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 11 điểm. Trận làm khách trước Fiorentina trên sân Stadio Artemio Franchi lúc 20:00 ngày 18/10/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị trí đó. Ở chiều ngược lại, Fiorentina đang đứng hạng 18 với 4 điểm và cần một kết quả tích cực trên sân nhà.

Como bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 8 với 11 điểm cho thấy Como đã có khởi đầu mùa giải khá vững. Đội bóng này đang ở khoảng cách đáng kể so với Fiorentina trên bảng xếp hạng: hơn 7 điểm và 10 bậc.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Como chưa thật sự trơn tru. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai chiến thắng nằm ở đoạn cũ nhất của chuỗi trận, còn 3 trận sau đó gồm một trận thua, một trận hòa rồi lại một trận thua ở lượt đấu gần nhất.

Fiorentina cần một tín hiệu tích cực

Fiorentina cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà từng thắng liên tiếp hai trận, nhưng sau đó chững lại với một trận hòa và một trận thua ở lượt đấu gần nhất.

Với chỉ 4 điểm sau những vòng đầu mùa, Fiorentina cần tìm lại sự ổn định trước sân nhà. Lợi thế sân bãi và sự cổ vũ của khán giả trên sân Stadio Artemio Franchi có thể là điểm tựa để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 3 trận, Fiorentina thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng và người thua rõ ràng.

Como nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng Fiorentina cũng không hề yếu thế khi hai lần vượt qua đối thủ trong giai đoạn này. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn không phải là màn thể hiện một chiều.

Điểm then chốt trong cuộc đối đầu

Cả hai đội cùng đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi đều thua trận gần nhất. Đội nào sớm lấy lại sự chắc chắn trong khâu tổ chức và giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có lợi thế lớn.

Như vậy, Como có động lực giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi suất dự cúp châu lục. Fiorentina cần chiến thắng để cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Nhận định

Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, phong độ gần nhất của hai đội khá tương đồng và Fiorentina được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế có thể diễn ra giằng co, và đội nào tận dụng tốt hơn cơ hội của mình sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fiorentina · 2 thắng 0 hòa Como · 3 thắng Como 1 - 2 Fiorentina FIO Fiorentina 1 - 3 Como COM Fiorentina 1 - 2 Como COM Fiorentina 0 - 2 Como COM Como 0 - 2 Fiorentina FIO

Fiorentina 5 trận gần nhất B H T T B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 14 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất B H B T T 6 Trận 3-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 3 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T … 7 Juventus 6 3 2 1 +4 11 H T B H T 8 Como 6 3 2 1 +3 11 H B T T T 9 Napoli 7 3 1 3 +3 10 B T H T B … 17 Parma 6 1 1 4 -6 4 B T B H B 18 Fiorentina 6 1 1 4 -7 4 B H T B B 19 Genoa 7 1 1 5 -8 4 B T B H B …

Tình hình lực lượng Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) Como ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury)