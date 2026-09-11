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Fiorentina 2-2 Juventus: Hai đội chia điểm

Văn Thể09/11/2026 00:15

Fiorentina tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, hơn 9 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 02:45 ngày 09/11/2026 tại Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina2 - 2JuventusKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fiorentina tiếp đón Juventus.

  • 4'BÀN THẮNG! Fiorentina (1-0)

    Phút 4': Mateo Pellegrino (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Pedro Goncalves). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': Juan Cabal (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 25% - 75% Juventus, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 1 - 1.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Gleison Bremer (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 30% - 70% Juventus, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 32'BÀN THẮNG! Juventus (1-1)

    Phút 32': Nick Woltemade (Juventus) lập công (kiến tạo: Randal Kolo Muani). Tỷ số: 1 - 1.

  • 40'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 37% - 63% Juventus, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 8; phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Christ Inao Oulaï (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 53'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 39% - 61% Juventus, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 8; phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 1.

  • 54'BÀN THẮNG! Fiorentina (2-1)

    Phút 54': Alieu Njie (Fiorentina) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Juventus): Zeki Çelik vào sân thay Juan Cabal.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Juventus): Edon Zhegrova vào sân thay Nick Woltemade.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Juventus): Kerim Alajbegovic vào sân thay Jérémie Boga.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Fiorentina): Marco Brescianini vào sân thay Pedro Goncalves.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Fiorentina): Nicolo Fagioli vào sân thay Christ Inao Oulaï.

  • 65'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 38% - 62% Juventus, dứt điểm 15 - 15 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 9; phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 3 - 2.

  • 66'BÀN THẮNG! Juventus (2-2)

    Phút 66': Gleison Bremer (Juventus) lập công (kiến tạo: Douglas Luiz Soares). Tỷ số: 2 - 2.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Randal Kolo Muani (Juventus) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 77'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 39% - 61% Juventus, dứt điểm 17 - 16 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 1 - 11; phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 3 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Juventus): Jeff Ekhator vào sân thay Weston McKennie.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Fiorentina): Beto vào sân thay Mateo Pellegrino.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Fiorentina): Wilfried Gnonto vào sân thay Alieu Njie.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Juventus): Federico Gatti vào sân thay Jhon Lucumi.

  • 89'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 38% - 62% Juventus, dứt điểm 19 - 18 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 5 - 12; phạm lỗi 15 - 17, cứu thua 4 - 2.

  • KTKết thúc: Fiorentina 2-2 Juventus

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 04:45 09/11/2026

Đội hình chính thức
Fiorentina
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Vanoli
Juventus
Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Spalletti
43
David de Gea
20
Álex Jiménez
3
R. Drăgușin
33
Viery
17
João Mário
27
C. Ndour
42
Inao OulaÃ¯
30
Franco Mastantuono
28
Pote
25
A. Njie
32
Mateo Pellegrino
25
G. Vicario
15
P. Kalulu
3
Bremer
26
J. Lucumí
32
J. Cabal
22
W. McKennie
8
Koopmeiners
12
Douglas Luiz
13
J. Boga
9
R. Kolo Muani
27
N. Woltemade
Dự bị
Fiorentina
23 Beto21 Valde4 Brescianini53 Christensen2 Dodô44 N. Fagioli29 W. Gnonto19 L. Lezzerini6 L. Ranieri
Juventus
6 L. Kelly24 D. Rugani23 C. Pinsoglio4 F. Gatti33 Neto17 Kerim-Sam Alajbegović2 Z. Çelik29 P. Sarr18 J. Ekhator
Cập nhật đội hình lúc 02:17 09/11/2026
FiorentinaThống kêJuventus
40%
Kiểm soát bóng
60%
21
Dứt điểm
18
6
Trúng đích
6
5
Phạt góc
12
16
Phạm lỗi
18
0
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
N. Woltemade
N. Woltemade
Juventus
1 bàn
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Fiorentina
1 bàn
A. Njie
A. Njie
Fiorentina
1 bàn
Bremer
Bremer
Juventus
1 bàn
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Juventus
1 kiến tạo · điểm 7.7
Pote
Pote
Fiorentina
1 kiến tạo · điểm 7.65

Fiorentina tiếp Juventus trong thế khó rõ rệt: đội chủ nhà xếp hạng 15 với 8 điểm, còn đội khách đang đứng thứ 7 với 17 điểm. Khoảng cách 9 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng khiến cuộc tiếp đón tại Stadio Artemio Franchi vào 02:45 ngày 09/11/2026 trở thành bài kiểm tra lớn với Fiorentina.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Juventus đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng với 17 điểm, trong khi Fiorentina mới tích lũy được 8 điểm và đứng ở vị trí thứ 15. Chênh lệch này cho thấy hai đội đang ở những nấc thang khác nhau của mùa giải.

Với Fiorentina, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Juventus thì có cơ hội củng cố vị trí của mình nếu giữ được sự ổn định ở chuyến làm khách.

Phong độ trái chiều

Fiorentina đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Điểm sáng là trận gần đây nhất họ giành chiến thắng, sau khi trước đó có chuỗi trận thất vọng.

Ngược lại, Juventus mang tâm thế tích cực hơn. Họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Phong độ này phù hợp với vị trí cao hơn của đội trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng hơn mong đợi

Dù chênh lệch về thứ hạng khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây lại không nghiêng hẳn về Juventus. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fiorentina thắng 2, hòa 2 và Juventus thắng 1.

Con số này cho thấy chủ nhà từng làm khó đối thủ nhiều hơn những gì vị trí hiện tại gợi ý. Đó có thể là điểm tựa tinh thần để Fiorentina tự tin hơn khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Fiorentina, bài toán đầu tiên là duy trì tinh thần sau chiến thắng gần nhất và hạn chế những sai sót đã khiến đội thua 3 trong 5 trận trước đó. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ giữ được sự cân bằng trước đối thủ có phong độ tốt hơn.

Về phía Juventus, thách thức nằm ở việc giữ nhịp độ tích cực khi đi xa. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định như hai trận thắng gần nhất, đội khách có lợi thế để kiểm soát diễn biến.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Juventus được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây khá cân bằng và việc Fiorentina vừa có chiến thắng ở trận mới nhất khiến trận đấu chưa thể ngã ngũ trước giờ bóng lăn.

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội cần bứt lên từ nửa dưới bảng xếp hạng và một đối thủ đang có nền tảng tốt hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào khả năng chủ nhà tận dụng sân nhà và khả năng đội khách giữ vững phong độ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fiorentina · 2 thắng2 hòaJuventus · 1 thắng
17/05/2026
Juventus
0 - 2
Fiorentina
FIO
23/11/2025
Fiorentina
1 - 1
Juventus
Hòa
17/03/2025
Fiorentina
3 - 0
Juventus
FIO
30/12/2024
Juventus
2 - 2
Fiorentina
Hòa
08/04/2024
Juventus
1 - 0
Fiorentina
JUV
Fiorentina
5 trận gần nhất
THBBB
10
Trận
2-2-6
T-H-B
15
Ghi (TB 1.5)
23
Thủng lưới
Juventus
5 trận gần nhất
TTBTH
10
Trận
5-2-3
T-H-B
13
Ghi (TB 1.3)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio11920+1629HTTTT
2AS Roma11830+2127TTTHT
3Inter10811+1325BTTTT
6Frosinone11623+920BTTHT
7Juventus10523+317TBTBH
8Bologna11524+217TTTTB
14Lecce11317-1010HBBBT
15Fiorentina10226-88THBBB
16Parma11227-88BTHBB
Tình hình lực lượng
Fiorentina
R. Sottil (Back Injury)
Juventus
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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