Fiorentina hòa Atalanta 1-1: Cái kết buồn và vị trí thấp kỷ lục sau 5 năm Dẫn trước nhờ công Piccoli nhưng pha phản lưới nhà của Comuzzo khiến Fiorentina chia điểm với Atalanta, rơi xuống vị trí thứ 14 tại Serie A.

Fiorentina đã khép lại mùa giải Serie A đầy biến động bằng trận hòa 1-1 đầy cay đắng trước Atalanta ngay trên sân nhà Artemio Franchi. Dù nắm lợi thế dẫn bàn trong phần lớn thời gian, sai lầm phòng ngự ở những phút cuối đã đẩy đội bóng áo tím xuống vị trí thứ 14 - thứ hạng thấp nhất của họ kể từ năm 2019.

Atalanta và FIorentina khép lại một mùa bóng không thành công.

Sự bế tắc và khoảnh khắc lóe sáng của Roberto Piccoli

Bước vào vòng đấu cuối cùng, cả Fiorentina và Atalanta đều chịu áp lực nặng nề sau chuỗi thành tích kém thuyết phục. Đội chủ sân Artemio Franchi đã có một mùa giải đầy rẫy khó khăn khi phải chờ đến vòng đấu thứ 16 mới tìm được chiến thắng đầu tiên. Phía bên kia chiến tuyến, Atalanta cũng đánh mất vị thế của một ứng viên đua tranh vé Champions League.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung lộ. Thủ thành Oliver Christensen của Fiorentina đã có một ngày thi đấu vất vả khi liên tục phải cứu thua trước các pha dứt điểm hiểm hóc của Lazar Samardzic và Yunus Musah.

Trước lối chơi pressing tầm cao của Atalanta, đoàn quân áo tím chủ động lùi sâu và tổ chức bọc lót kín kẽ. Sự kiên nhẫn của họ cuối cùng đã được đền đáp ở phút 39. Từ một pha phản công mẫu mực, Marco Brescianini kiến tạo thuận lợi để Roberto Piccoli dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng của Roberto Piccoli không đủ để giúp Fiorentina giành chiến thắng.

Bi kịch phản lưới nhà và sự cải tổ tất yếu

Sang hiệp hai, Atalanta tăng cường hỏa lực bằng việc tung Davide Zappacosta vào sân nhằm gia tăng sức ép từ hai biên. Fiorentina dù lùi sâu nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công nhanh. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Marco Sportiello bên phía Atalanta sau cú nã đại bác của Rolando Mandragora, tỷ số có lẽ đã được nâng lên 2-0.

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra với đội chủ nhà ở phút 82. Trước áp lực dồn dập từ các pha nhồi bóng bổng của Atalanta, trung vệ trẻ Pietro Comuzzo trong nỗ lực giải vây đã lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Bàn thua đau đớn này đã xóa tan mọi nỗ lực bảo toàn thành quả của Fiorentina trước đó.

Những phút cuối trận, dù Jack Harrison và Manor Solomon đã rất cố gắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của đối phương. Trận hòa này khiến Fiorentina cán đích ở vị trí thứ 14, trong khi Atalanta giữ vị trí thứ 7 và giành vé dự Conference League.

Thống kê trận đấu

Thông số Fiorentina Atalanta Tỷ số 1 1 Ghi bàn Roberto Piccoli (39') Pietro Comuzzo (82' - OG) Thứ hạng chung cuộc 14 7

Kết quả này buộc cả hai câu lạc bộ phải thực hiện những cuộc cải tổ mạnh mẽ về nhân sự và chiến thuật nếu muốn tìm lại vị thế trong mùa giải tới.