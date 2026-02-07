Fisher và Hoàng Hên rực sáng giúp Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng 2-0 tại vòng 13 V-League Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hải Phòng nhờ các pha lập công của David Fisher và Hoàng Hên.

Hà Nội FC đã khẳng định vị thế và sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ đầy duyên nợ Hải Phòng tại trận cầu tâm điểm vòng 13 V-League. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn trên sân Hàng Đẫy mà còn giúp đoàn quân của HLV Harry Kewell chính thức vươn lên vị trí thứ 4, tiếp tục bám đuổi quyết liệt nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục trên sân nhà.

Sức ép sớm từ đội bóng Thủ đô

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Với tâm thế hưng phấn sau thắng lợi trước SLNA, các học trò của HLV Harry Kewell chỉ mất 10 phút để cụ thể hóa ưu thế trên sân. Ngoại binh David Fisher thực hiện pha xử lý kỹ thuật cá nhân đẳng cấp trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm giúp lối chơi của Hà Nội FC trở nên thanh thoát hơn. Phút 18, Fisher suýt chút nữa đã hoàn tất cú đúp nếu thủ thành Đình Triệu không xuất sắc đổ người cản phá cú sút xa đầy uy lực. Ngược lại, Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các pha phối hợp thường xuyên bị bẻ gãy ngay từ khu vực trung tuyến.

Nỗ lực của Hải Phòng và điểm nhấn từ VAR

Cơ hội rõ rệt nhất của đội bóng đất Cảng trong hiệp một đến ở phút 42. Sau nỗ lực căng ngang của Trung Hiếu, tiền đạo Tagueu lại dứt điểm thiếu chính xác ở cự ly gần trong sự tiếc nuối của người hâm mộ đội khách. Bước sang hiệp hai, kịch bản tương tự lặp lại khi Hà Nội FC vẫn là bên làm chủ hoàn toàn thế trận.

Đội bóng áo tím chơi lấn lướt trước Hải Phòng.

Phút 53, sai lầm của hàng thủ Hải Phòng mở ra cơ hội đối mặt cho Hai Long, nhưng một lần nữa thủ môn Đình Triệu lại chiến thắng với phản xạ tuyệt vời. Trận đấu trở nên nóng hơn ở phút 65 khi trọng tài phải tham khảo công nghệ VAR sau tình huống bóng nghi chạm tay Tiến Dụng trong vòng cấm. Tuy nhiên, không có quả phạt đền nào được đưa ra cho đội chủ nhà.

Nhát dao chí mạng từ kịch bản phản công

Dồn toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ, Hải Phòng đã để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự. Phút 79, từ một tình huống phản công sắc lẹm, Tuấn Hải thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang hàng thủ đối phương để Hoàng Hên băng xuống. Tiền đạo của Hà Nội FC dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt và đánh sập ý chí chiến đấu của đội khách.

Chiến thắng 2-0 giúp Hà Nội FC chính thức vượt mặt Hải Phòng trên bảng xếp hạng. Đây là bước đệm quan trọng cho đội bóng Thủ đô trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Thống kê trận đấu Hà Nội FC vs Hải Phòng