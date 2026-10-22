FK Jablonec 0-0 Brighton: Hai đội chia điểm Brighton đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của FK Jablonec trên sân Stadion Strelnice lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

FK Jablonec 0 - 0 Brighton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Jablonec tiếp đón Brighton.

12' Brighton ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 15% - 85% Brighton, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

24' Brighton ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 22% - 78% Brighton, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

36' Brighton ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 29% - 71% Brighton, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Brighton ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 30% - 70% Brighton, dứt điểm 2 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 3 - 1.

60' Brighton ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 30% - 70% Brighton, dứt điểm 2 - 13 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 3 - 1.

62' Thay người Phút 62' (FK Jablonec): S. Nebyla vào sân thay M. Polidar.

62' Thay người Phút 62' (FK Jablonec): G. Kuol vào sân thay S. Alioum.

65' Thẻ vàng Phút 65': S. Nebyla (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Brighton): C. Andres vào sân thay P. Gross.

68' Thay người Phút 68' (Brighton): L. Vuskovic vào sân thay O. Boscagli.

68' Thay người Phút 68' (Brighton): P. David vào sân thay J. Hinshelwood.

68' Thay người Phút 68' (Brighton): Y. Ayari vào sân thay M. O'Riley.

70' Thẻ vàng Phút 70': Costinha (Brighton) nhận thẻ vàng (Roughing).

72' Brighton ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 29% - 71% Brighton, dứt điểm 2 - 15 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 1.

73' Thẻ vàng Phút 73': A. Rusek (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Holding).

74' Thay người Phút 74' (FK Jablonec): D. Holly vào sân thay A. Rusek.

77' Thẻ vàng Phút 77': D. Pavlovic (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Holding).

84' Brighton ép sân Cầm bóng: FK Jablonec 30% - 70% Brighton, dứt điểm 3 - 16 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 3 - 3.

85' Thẻ vàng Phút 85': M. Cedidla (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Handling).

86' Thay người Phút 86' (Brighton): F. Kadioglu vào sân thay J. Hadjam.

90+1' Thay người Phút 90+1' (FK Jablonec): J. Chramosta vào sân thay N. Okeke.

90+1' Thay người Phút 90+1' (FK Jablonec): D. Soucek vào sân thay R. Sedlacek.

KT Kết thúc: FK Jablonec 0-0 Brighton Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:37 23/10/2026

Đội hình chính thức FK Jablonec Sơ đồ 4-2-3-1 Brighton Sơ đồ 4-3-3 1 Jan Hanuš 18 Martin Cedidla 4 Nemanja Tekijaški 15 Dušan Pavlović 20 Jiří Sláma 13 Richard Sedláček 6 Nelson Okeke 7 Vakhtang Chanturishvili 17 Saidou Alioum Moubarak 21 Matěj Polidar 9 Antonín Růsek 1 Bart Verbruggen 20 Costinha 30 Michael Svoboda 21 Olivier Boscagli 3 Jaouen Hadjam 35 Malick Yalcouyé 8 Jack Hinshelwood 13 Pascal Groß 15 Ibrahim Osman 10 Georginio Rutter 33 Matt O'Riley Dự bị FK Jablonec 99 Klemen Mihelak 57 Filip Novák 31 Evzen Maly 8 Filip Zorvan 14 Daniel Souček 24 Dominik Hollý 25 Sebastian Nebyla 12 David Nykrin 34 Adam Kubát Brighton 38 Tom McGill 61 Steven Hall 5 Lewis Dunk 24 Ferdi Kadıoğlu 44 Luka Vušković 14 Chema Andrés 26 Yasin Ayari 50 Shane Nti 59 Younes Ibrahim Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

FK Jablonec Thống kê Brighton 28% Kiểm soát bóng 72% 8 Dứt điểm 20 4 Trúng đích 3 2 Phạt góc 6 6 Phạm lỗi 10 4 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Martin Cedidla FK Jablonec Điểm 8.2 Nemanja Tekijaški FK Jablonec Điểm 8.2 Jiří Sláma FK Jablonec Điểm 7.9 Bart Verbruggen Brighton Điểm 7.9 Olivier Boscagli Brighton Điểm 7.7 Pascal Groß Brighton Điểm 7.7

Brighton đến sân của FK Jablonec với mạch thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Stadion Strelnice. Chủ nhà bước vào cuộc đối đầu này với hình ảnh trái ngược hoàn toàn.

Brighton giữ trọn mạch thắng

Brighton là đội có phong độ ấn tượng nhất trong cặp đấu này. Họ đã thắng cả 5 trận gần nhất, không để mạch chiến thắng bị cắt đứt. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể đang vận hành trơn tru và giữ được sự ổn định qua từng trận.

Trên bảng xếp hạng, Brighton hiện đứng thứ nhất với 3 điểm. Vị trí dẫn đầu giúp đội khách có thêm động lực để tiếp tục duy trì đà thăng hoa khi di chuyển đến Stadion Strelnice.

FK Jablonec chưa thoát khỏi chuỗi trận thiếu ổn định

Phong độ của FK Jablonec dao động rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, hai kết quả mới nhất đều là thất bại, nên họ đang trong giai đoạn cần tìm lại sự tự tin.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn đó. FK Jablonec đứng thứ 23 và chưa có điểm nào. Với đội bóng này, trận gặp Brighton là phép thử lớn về khả năng phản ứng sau hai trận thua liên tiếp.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên đang thắng đều đặn và đứng đầu bảng, một bên vừa thua hai trận gần nhất và nằm ở nhóm cuối. Brighton nhiều khả năng sẽ cố gắng khai thác sự thiếu ổn định của chủ nhà, đồng thời giữ nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp.

Ngược lại, FK Jablonec có lợi thế sân nhà và cần một khởi đầu chắc chắn để kéo trận đấu về phía mình. Nếu sớm tạo được sự tự tin, đội chủ nhà có thể làm khó đối thủ đang ở đỉnh cao phong độ.

Nhận định

Nhìn chung, Brighton được đánh giá nhỉnh hơn nhờ mạch thắng 5 trận và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. FK Jablonec cần thể hiện sự bền bỉ và tập trung cao độ để chặn đà tiến của đối thủ. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục bay cao hay chủ nhà sẽ tìm được lời đáp sau chuỗi kết quả chưa thuyết phục.

FK Jablonec 5 trận gần nhất B B T T H 7 Trận 4-0-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 8 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 22 Riga 1 0 1 0 0 1 H 23 FK Jablonec 1 0 0 1 -1 0 B 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại