FK Jablonec 2-0 NK Varazdin: FK Jablonec giành chiến thắng
FK Jablonec có lợi thế sân Stadion Strelnice, nhưng NK Varazdin bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn và ưu thế từ lần đối đầu gần nhất.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FK Jablonec tiếp đón NK Varazdin.
- 29'BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-0)
Phút 29': R. Puncec (NK Varazdin) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (NK Varazdin): G. Sikosek vào sân thay M. Vuk.
- 54'BÀN THẮNG! FK Jablonec (2-0)
Phút 54': D. Pavlovic (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: J. Slama). Tỷ số: 2 - 0.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': T. Duvnjak (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 58'Thay người
Phút 58' (NK Varazdin): M. Marina vào sân thay S. Lesjak.
- 59'Thay người
Phút 59' (NK Varazdin): I. Mamut vào sân thay T. Duvnjak.
- 63'Thay người
Phút 63' (FK Jablonec): A. Rusek vào sân thay J. Slama.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': A. Rusek (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Holding).
- 77'Thay người
Phút 77' (FK Jablonec): F. Vecheta vào sân thay L. Jawo.
- 77'Thay người
Phút 77' (FK Jablonec): S. Nebyla vào sân thay F. Zorvan.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': L. Kozel (FK Jablonec) nhận thẻ vàng.
- 85'Thay người
Phút 85' (NK Varazdin): M. Mladenovski vào sân thay L. Skaricic.
- 85'Thay người
Phút 85' (NK Varazdin): S. Juric vào sân thay I. Tavares.
- 87'Thay người
Phút 87' (FK Jablonec): D. Soucek vào sân thay R. Sedlacek.
- 87'Thay người
Phút 87' (FK Jablonec): H. Ahl vào sân thay V. Chanturishvili.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': I. Canjuga (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- KTKết thúc: FK Jablonec 2-0 NK Varazdin
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 00:57 31/07/2026
Thông tin trận đấu
Trận đấu: FK Jablonec vs NK Varazdin
Thời gian: 30/07/2026 23:00
Sân vận động: Stadion Strelnice
FK Jablonec sẽ tiếp NK Varazdin tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh hai đội cùng có những cơ sở khác nhau để hướng đến kết quả tích cực. Đội chủ nhà có điểm tựa Stadion Strelnice, trong khi NK Varazdin sở hữu lợi thế về phong độ gần nhất và từng giành chiến thắng ở lần chạm trán trước đó.
Phong độ tạo khác biệt
FK Jablonec bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định trong những thời điểm quan trọng.
Ở chiều ngược lại, NK Varazdin vừa giành chiến thắng. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách, đặc biệt khi họ đã có trải nghiệm tích cực trong lần đối đầu gần nhất với FK Jablonec.
Ưu thế đối đầu nghiêng về NK Varazdin
Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất, với kết quả FK Jablonec không thắng, không hòa và NK Varazdin giành chiến thắng. Mẫu dữ liệu này còn hạn chế để phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, nhưng vẫn tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Croatia trước cuộc tái đấu.
Vì vậy, FK Jablonec sẽ cần chủ động phá vỡ ảnh hưởng từ kết quả trước đó. Sân nhà có thể giúp họ nhập cuộc mạnh mẽ hơn, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng duy trì được sự chắc chắn và tránh để NK Varazdin kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Điểm then chốt trong thế trận
Với phong độ gần nhất trái ngược, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý những giai đoạn chuyển trạng thái. FK Jablonec cần hạn chế sai sót sau thất bại gần đây, đồng thời tận dụng sức ép từ khán giả trên sân Stadion Strelnice để tạo thế chủ động.
Trong khi đó, NK Varazdin có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng gần nhất và ưu thế đối đầu. Đội khách sẽ hướng tới việc duy trì sự cân bằng, chờ thời cơ khai thác những khoảng trống khi FK Jablonec đẩy cao đội hình.
Nhận định trước trận
FK Jablonec có lợi thế sân nhà, nhưng các dữ kiện hiện có đang nghiêng về NK Varazdin ở hai khía cạnh quan trọng: phong độ gần nhất và kết quả đối đầu. Điều đó khiến cuộc đấu tại Stadion Strelnice trở nên khó lường, khi đội chủ nhà cần phản ứng mạnh mẽ còn đội khách có cơ sở để tiếp tục chơi tự tin.
Nhìn chung, đây là trận đấu mà khả năng tổ chức, sự kiên nhẫn và hiệu quả trong các thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa lớn. NK Varazdin đang nắm lợi thế tâm lý, nhưng FK Jablonec vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)