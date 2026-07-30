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FK Jablonec 2-0 NK Varazdin: FK Jablonec giành chiến thắng

Văn Thể30/07/2026 18:35

FK Jablonec có lợi thế sân Stadion Strelnice, nhưng NK Varazdin bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn và ưu thế từ lần đối đầu gần nhất.

FK Jablonec2 - 0NK VarazdinKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FK Jablonec tiếp đón NK Varazdin.

  • 29'BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-0)

    Phút 29': R. Puncec (NK Varazdin) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (NK Varazdin): G. Sikosek vào sân thay M. Vuk.

  • 54'BÀN THẮNG! FK Jablonec (2-0)

    Phút 54': D. Pavlovic (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: J. Slama). Tỷ số: 2 - 0.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': T. Duvnjak (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (NK Varazdin): M. Marina vào sân thay S. Lesjak.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (NK Varazdin): I. Mamut vào sân thay T. Duvnjak.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FK Jablonec): A. Rusek vào sân thay J. Slama.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': A. Rusek (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FK Jablonec): F. Vecheta vào sân thay L. Jawo.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FK Jablonec): S. Nebyla vào sân thay F. Zorvan.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': L. Kozel (FK Jablonec) nhận thẻ vàng.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (NK Varazdin): M. Mladenovski vào sân thay L. Skaricic.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (NK Varazdin): S. Juric vào sân thay I. Tavares.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (FK Jablonec): D. Soucek vào sân thay R. Sedlacek.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (FK Jablonec): H. Ahl vào sân thay V. Chanturishvili.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': I. Canjuga (NK Varazdin) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • KTKết thúc: FK Jablonec 2-0 NK Varazdin

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:57 31/07/2026

Đội hình chính thức
FK Jablonec
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lubos Kozel
NK Varazdin
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nikola Safaric
1
Jan Hanuš
18
Martin Cedidla
4
Nemanja Tekijaški
15
Dušan Pavlović
20
Jiří Sláma
6
Nelson Okeke
13
Richard Sedláček
7
Vakhtang Chanturishvili
8
Filip Zorvan
21
Matěj Polidar
44
Lamin Jawo
33
Josip Silić
23
Frane Maglica
14
Roberto Punčec
5
Sven Lesjak
4
Luka Škaričić
8
Tomislav Duvnjak
28
Ivan Canjuga
7
Matej Vuk
22
Luka Mamić
38
Iuri Tavares
10
Aleksa Latković
Dự bị
FK Jablonec
99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček57 Filip Novák16 Hugo Ahl23 Eduard Sobol42 Matej Malenšek25 Sebastian Nebyla9 Antonín Růsek19 Jan Chramosta
NK Varazdin
1 Oliver Zelenika13 Mario Mladenovski16 Novak Tepšić20 Gregor Sikošek30 Luka Posinković21 Ivan Posavec24 Mario Marina9 Stipe Jurić17 Ivan Mamut
Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FK Jablonec vs NK Varazdin

Thời gian: 30/07/2026 23:00

Sân vận động: Stadion Strelnice

FK Jablonec sẽ tiếp NK Varazdin tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh hai đội cùng có những cơ sở khác nhau để hướng đến kết quả tích cực. Đội chủ nhà có điểm tựa Stadion Strelnice, trong khi NK Varazdin sở hữu lợi thế về phong độ gần nhất và từng giành chiến thắng ở lần chạm trán trước đó.

Phong độ tạo khác biệt

FK Jablonec bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định trong những thời điểm quan trọng.

Ở chiều ngược lại, NK Varazdin vừa giành chiến thắng. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định cho đội khách, đặc biệt khi họ đã có trải nghiệm tích cực trong lần đối đầu gần nhất với FK Jablonec.

Ưu thế đối đầu nghiêng về NK Varazdin

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất, với kết quả FK Jablonec không thắng, không hòa và NK Varazdin giành chiến thắng. Mẫu dữ liệu này còn hạn chế để phản ánh toàn bộ tương quan giữa hai đội, nhưng vẫn tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Croatia trước cuộc tái đấu.

Vì vậy, FK Jablonec sẽ cần chủ động phá vỡ ảnh hưởng từ kết quả trước đó. Sân nhà có thể giúp họ nhập cuộc mạnh mẽ hơn, nhưng lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng duy trì được sự chắc chắn và tránh để NK Varazdin kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt trong thế trận

Với phong độ gần nhất trái ngược, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý những giai đoạn chuyển trạng thái. FK Jablonec cần hạn chế sai sót sau thất bại gần đây, đồng thời tận dụng sức ép từ khán giả trên sân Stadion Strelnice để tạo thế chủ động.

Trong khi đó, NK Varazdin có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng gần nhất và ưu thế đối đầu. Đội khách sẽ hướng tới việc duy trì sự cân bằng, chờ thời cơ khai thác những khoảng trống khi FK Jablonec đẩy cao đội hình.

Nhận định trước trận

FK Jablonec có lợi thế sân nhà, nhưng các dữ kiện hiện có đang nghiêng về NK Varazdin ở hai khía cạnh quan trọng: phong độ gần nhất và kết quả đối đầu. Điều đó khiến cuộc đấu tại Stadion Strelnice trở nên khó lường, khi đội chủ nhà cần phản ứng mạnh mẽ còn đội khách có cơ sở để tiếp tục chơi tự tin.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà khả năng tổ chức, sự kiên nhẫn và hiệu quả trong các thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa lớn. NK Varazdin đang nắm lợi thế tâm lý, nhưng FK Jablonec vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu tận dụng tốt ưu thế sân nhà.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FK Jablonec · 0 thắng0 hòaNK Varazdin · 1 thắng
24/07/2026
NK Varazdin
3 - 2
FK Jablonec
NV
FK Jablonec
5 trận gần nhất
TBTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
NK Varazdin
5 trận gần nhất
TTTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
2
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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