FK Liepaja 0-2 Austria Vienna: Austria Vienna giành chiến thắng FK Liepaja gặp Austria Vienna lúc 22:00 ngày 23/07/2026 tại Slokas Stadions, trong đó Liepaja sở hữu mạch hai chiến thắng liên tiếp.

FK Liepaja 0 - 2 Austria Vienna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Liepaja tiếp đón Austria Vienna.

12' Austria Vienna ép sân Cầm bóng: FK Liepaja 26% - 74% Austria Vienna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

16' Thẻ vàng Phút 16': S. Saljic (Austria Vienna) nhận thẻ vàng.

26' Austria Vienna ép sân Cầm bóng: FK Liepaja 42% - 58% Austria Vienna, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Austria Vienna (0-1) Phút 31': F. Wustinger (Austria Vienna) lập công (kiến tạo: M. Fischer). Tỷ số: 0 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': A. Haidara (FK Liepaja) nhận thẻ vàng.

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: FK Liepaja 43% - 57% Austria Vienna, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Austria Vienna): M. Wels vào sân thay S. Saljic.

46' Thay người Phút 46' (Austria Vienna): A. Dragovic vào sân thay Lee Kang-Hee.

52' Thế trận giằng co Cầm bóng: FK Liepaja 46% - 54% Austria Vienna, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

55' BÀN THẮNG! Austria Vienna (0-2) Phút 55': M. Wels (Austria Vienna) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Austria Vienna): J. Hettwer vào sân thay V. Markovic.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FK Liepaja 44% - 56% Austria Vienna, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 1.

68' Thay người Phút 68' (FK Liepaja): D. Patijcuks vào sân thay E. Rodolphe.

68' Thay người Phút 68' (FK Liepaja): A. Korobenko vào sân thay V. Sorokins.

70' Thẻ vàng Phút 70': V. Isajevs (FK Liepaja) nhận thẻ vàng.

72' Thay người Phút 72' (Austria Vienna): P. Maybach vào sân thay J. Eggestein.

75' Thay người Phút 75' (FK Liepaja): A. Leite vào sân thay A. Ogunniyi.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FK Liepaja 45% - 55% Austria Vienna, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Austria Vienna): V. Toifl vào sân thay I. Buhari.

86' Thay người Phút 86' (FK Liepaja): R. Untulis vào sân thay K. Leidsman.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FK Liepaja 47% - 53% Austria Vienna, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 0 - 2.

KT Kết thúc: FK Liepaja 0-2 Austria Vienna Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:52 23/07/2026

Đội hình chính thức FK Liepaja Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andreas Alm Austria Vienna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stephan Helm 24 Davis Oss 35 Vladislavs Sorokins 26 Vjačeslavs Isajevs 33 Ilja Korotkovs 2 Bart Straalman 6 Rodolphe Ekou 32 Leonel Strumia 7 Abiodun Ogunniyi 44 Kyvon Leidsman 23 Amar Haïdara 18 Joseph Oloko Ede 1 Samuel Sahin-Radlinger 21 Matteo Schablas 16 Lee Kang-hee 4 Jonas Feddersen 3 Buhari Ibrahim 30 Manfred Fischer 26 Reinhold Ranftl 22 Florian Wustinger 7 Vasilije Markovic 19 Johannes Eggestein 10 Sanel Saljic Dự bị FK Liepaja 1 Alvis Sorokins 12 Danijel Petković 3 Kirils Iljins 15 Cisse Mory 28 Andriy Korobenko 29 Lauris Lakutis 40 Roberts Untulis 41 Klāvs Kirfs 70 Danila Patijcuks Austria Vienna 13 Lukas Wedl 99 Mirko Kos 15 Aleksandar Dragović 40 Daniel Nnodim 44 Valentin Toifl 60 Dejan Radonjic 6 Philipp Maybach 17 Lee Tae-seok 74 Hasan Deshishku Cập nhật đội hình lúc 21:33 23/07/2026

FK Liepaja Thống kê Austria Vienna 47% Kiểm soát bóng 53% 12 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 3 6 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Moritz Wels Austria Vienna 1 bàn Florian Wustinger Austria Vienna 1 bàn Manfred Fischer Austria Vienna 1 kiến tạo · điểm 6.9 Vjačeslavs Isajevs FK Liepaja Điểm 7.9 Leonel Strumia FK Liepaja Điểm 7.2 Reinhold Ranftl Austria Vienna Điểm 7.2

FK Liepaja sẽ đối đầu Austria Vienna lúc 22:00 ngày 23/07/2026 tại Slokas Stadions, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đội bóng Latvia bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực khi giành chiến thắng ở cả hai trận gần nhất.

FK Liepaja có điểm tựa từ phong độ gần đây

Chuỗi hai chiến thắng liên tiếp giúp FK Liepaja có sự chuẩn bị thuận lợi về mặt tinh thần. Dù chưa có thêm thông tin về diễn biến hoặc mức độ áp đảo trong những trận đấu này, kết quả toàn thắng cho thấy đội bóng đang duy trì được sự hiệu quả cần thiết trước cuộc chạm trán Austria Vienna.

Điểm đáng chú ý là đà tâm lý tích cực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách FK Liepaja nhập cuộc. Một đội bóng vừa liên tiếp giành chiến thắng thường có thêm sự tự tin trong các tình huống triển khai bóng, tranh chấp và duy trì cường độ thi đấu. Tuy nhiên, chỉ từ số liệu hiện có, chưa thể kết luận cụ thể về hệ thống chiến thuật hay điểm mạnh nổi bật của đội.

Austria Vienna đứng trước bài kiểm tra đáng chú ý

Austria Vienna là đối thủ của FK Liepaja trong trận đấu tại Slokas Stadions. Dữ liệu được cung cấp chưa có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, sơ đồ chiến thuật hoặc thành tích đối đầu của đội bóng này. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá chính xác cách Austria Vienna sẽ lựa chọn phương án tiếp cận trận đấu.

Sự thiếu hụt thông tin cũng khiến việc so sánh trực tiếp hai đội cần được thực hiện thận trọng. Bên cạnh phong độ của FK Liepaja, cục diện trận đấu sẽ phụ thuộc vào khả năng Austria Vienna kiểm soát nhịp độ và ứng phó với sự tự tin của đối thủ.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Với FK Liepaja, ưu tiên trước mắt là duy trì sự chắc chắn và chuyển lợi thế tinh thần thành một thế trận có tổ chức. Hai chiến thắng gần nhất có thể tạo nền tảng cho cách nhập cuộc chủ động, nhưng đội bóng vẫn cần tránh để cảm xúc lấn át khả năng kiểm soát trận đấu.

Trong khi đó, Austria Vienna nhiều khả năng sẽ phải tìm cách hạn chế ảnh hưởng từ mạch thắng của FK Liepaja. Do chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến và sơ đồ thi đấu, chưa thể xác định những khu vực cụ thể sẽ quyết định trận đấu. Những điều chỉnh trong cách pressing, tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái có thể trở thành yếu tố quan trọng, nhưng mọi đánh giá chi tiết hơn đều cần thêm thông tin.

Nhận định trước trận

FK Liepaja có lợi thế rõ ràng về đà phong độ khi thắng cả hai trận gần nhất. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về tương quan lực lượng hay kết quả cuối cùng. Trận đấu tại Slokas Stadions vì thế có thể được quyết định bởi khả năng FK Liepaja duy trì sự ổn định, đồng thời cách Austria Vienna hóa giải sức ép từ đối thủ đang có tinh thần tốt.

FK Liepaja 5 trận gần nhất T B T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Austria Vienna 5 trận gần nhất T H H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới