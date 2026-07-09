FK Liepaja 1-0 Dečić: FK Liepaja giành chiến thắng FK Liepaja tiếp đón Dečić trên sân Daugavas stadions trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện tại đấu trường châu Âu.

FK Liepaja 1 - 0 Dečić Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Liepaja tiếp đón Dečić.

21' Thẻ đỏ Phút 21': M. Martins (FK Liepaja) nhận thẻ đỏ.

25' Thay người Phút 25' (FK Liepaja): V. Sorokins vào sân thay K. Leidsman.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': D. Oss (FK Liepaja) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Thẻ vàng Phút 58': L. Maras (Dečić) nhận thẻ vàng.

64' BÀN THẮNG! FK Liepaja (1-0) Phút 64': E. Oloko (FK Liepaja) lập công (kiến tạo: A. Haidara). Tỷ số: 1 - 0.

65' Thay người Phút 65' (Dečić): A. Adzovic vào sân thay P. Pavlicevic.

70' Thay người Phút 70' (FK Liepaja): C. Amatkarijo vào sân thay Fellipe Vieira.

70' Thay người Phút 70' (FK Liepaja): I. Pulis vào sân thay E. Oloko.

72' Thay người Phút 72' (Dečić): P. Ivanovic vào sân thay B. Radusinovic.

72' Thay người Phút 72' (Dečić): S. Stanisavic vào sân thay U. Djuranovic.

80' Thay người Phút 80' (FK Liepaja): A. Ogunniyi vào sân thay A. Haidara.

84' Thay người Phút 84' (Dečić): M. Djokaj vào sân thay D. Kontic.

84' Thay người Phút 84' (Dečić): M. Jukovic vào sân thay M. Gjolaj.

KT Kết thúc: FK Liepaja 1-0 Dečić Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 10/07/2026

FK Liepaja và Dečić sẽ chạm trán nhau trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 09/07/2026 trên sân nhà Daugavas stadions của đội chủ nhà.

Đây là cơ hội để cả hai đội thể hiện năng lực tại đấu trường châu Âu, nơi mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng cho hành trình tiến sâu ở giải đấu.

Lợi thế sân nhà của FK Liepaja

Được thi đấu trên sân nhà Daugavas stadions, FK Liepaja sẽ có lợi thế nhất định về mặt tâm lý cũng như sự ủng hộ từ khán giả nhà. Yếu tố sân bãi và điều kiện thi đấu quen thuộc thường đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu vòng loại và vòng bảng của các giải đấu cúp châu Âu.

Thử thách dành cho Dečić

Trong khi đó, Dečić bước vào trận đấu với vai trò đội khách, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thích nghi với điều kiện sân đấu và áp lực từ đối thủ chủ nhà. Việc thi đấu xa nhà tại đấu trường châu Âu luôn là một bài toán khó, buộc đội bóng phải có chiến thuật hợp lý để giành kết quả tốt.

Nhận định

Cuộc đối đầu giữa FK Liepaja và Dečić hứa hẹn sẽ diễn ra với tính cạnh tranh cao khi cả hai đội đều mong muốn có khởi đầu thuận lợi tại UEFA Europa Conference League. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tinh thần chiến đấu từ cả hai phía.

Phong độ gần đây của FK Liepaja

04/07/2026: BFC Daugavpils 3-1 FK Liepaja (Thua)

30/06/2026: FK Liepaja 4-0 Ogre United (Thắng)

26/06/2026: FK Liepaja 0-2 Rīgas FS (Thua)

21/06/2026: Riga 4-0 FK Liepaja (Thua)

16/06/2026: Grobiņa 1-0 FK Liepaja (Thua)

Phong độ gần đây của Dečić

05/07/2026: Dečić 4-1 Arsenal Tivat (Thắng)

17/06/2026: Vllaznia Shkodër 1-1 Dečić (Hòa)

29/05/2026: Dečić 0-1 Mornar (Thua)

25/05/2026: Bokelj 1-0 Dečić (Thua)

21/05/2026: Dečić 1-2 Arsenal Tivat (Thua)

Phong độ và thống kê đội

FK Liepaja (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Dečić (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

FK Liepaja: Không có thông tin chấn thương

Dečić: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

FK Liepaja thắng: 33%

Hòa: 33%

Dečić thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

FK Liepaja: bàn

Dečić: bàn

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