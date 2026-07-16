FK Zalgiris Vilnius 2-1 Petrovac: FK Zalgiris Vilnius giành chiến thắng FK Zalgiris Vilnius gặp Petrovac tại UEFA Europa Conference League sau khi hai đội có kết quả trái ngược ở trận gần nhất và đội chủ nhà chiếm ưu thế đối đầu

FK Zalgiris Vilnius 2 - 1 Petrovac Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Zalgiris Vilnius tiếp đón Petrovac.

38' Thẻ vàng Phút 38': P. Bosancic (FK Zalgiris Vilnius) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Petrovac): V. Strikovic vào sân thay N. Janjic.

60' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (1-0) Phút 60': N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

61' Thẻ vàng Phút 61': M. Merdovic (Petrovac) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Petrovac): Z. Divanovic vào sân thay D. Bakic.

62' Thay người Phút 62' (Petrovac): D. Pesukic vào sân thay D. Miranovic.

65' Thay người Phút 65' (FK Zalgiris Vilnius): M. Capan vào sân thay I. Lytvynenko.

65' Thay người Phút 65' (FK Zalgiris Vilnius): M. Vareika vào sân thay N. Petkovic.

70' Thay người Phút 70' (Petrovac): S. Ficovic vào sân thay I. Vukcevic.

72' Thay người Phút 72' (FK Zalgiris Vilnius): N. Mihajlovic vào sân thay G. Jarusevicius.

75' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (2-0) Phút 75': N. Mihajlovic (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: P. Golubickas). Tỷ số: 2 - 0.

79' Thay người Phút 79' (FK Zalgiris Vilnius): L. Antal vào sân thay S. Bilenkyi.

79' Thay người Phút 79' (FK Zalgiris Vilnius): S. Mamatsashvili vào sân thay D. Franke.

81' Thay người Phút 81' (Petrovac): D. Fabris vào sân thay N. Carevic.

87' BÀN THẮNG! Petrovac (2-1) Phút 87': T. Selimi (Petrovac) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: FK Zalgiris Vilnius 2-1 Petrovac Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:52 17/07/2026

Thông tin trận đấu

FK Zalgiris Vilnius sẽ đối đầu Petrovac tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 17/07/2026 trên sân LFF stadionas. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang có trạng thái trái ngược nếu chỉ xét kết quả gần nhất: FK Zalgiris Vilnius giành chiến thắng, còn Petrovac phải nhận thất bại.

Bên cạnh đó, lần đối đầu gần nhất cũng nghiêng về FK Zalgiris Vilnius. Đội bóng này giành chiến thắng, trong khi Petrovac chưa có kết quả hòa hoặc chiến thắng trong xu hướng đối đầu được ghi nhận.

Phong độ tạo khác biệt ban đầu

FK Zalgiris Vilnius bước vào trận đấu với kết quả thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù chỉ có một kết quả được cung cấp, tín hiệu này vẫn mang lại nền tảng tích cực về tinh thần trước cuộc tiếp đón Petrovac.

Ở chiều ngược lại, Petrovac vừa để thua. Kết quả đó có thể khiến đội khách phải tiếp cận trận đấu thận trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi FK Zalgiris Vilnius có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin cao hơn.

Khoảng cách về phong độ gần nhất không đủ để khẳng định thế trận sẽ diễn ra một chiều. Tuy nhiên, khi kết hợp với kết quả đối đầu gần nhất, FK Zalgiris Vilnius đang nắm lợi thế tâm lý rõ ràng hơn trước giờ bóng lăn.

Thế đối đầu nghiêng về FK Zalgiris Vilnius

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc với phần thắng thuộc về FK Zalgiris Vilnius. Trong xu hướng đối đầu được ghi nhận, đội bóng này có một chiến thắng, còn Petrovac chưa giành chiến thắng và hai đội chưa hòa nhau.

Ý nghĩa lớn nhất của thống kê này nằm ở sự quen thuộc về mặt tâm lý. FK Zalgiris Vilnius có thể bước vào trận đấu với niềm tin từ kết quả trước đó, trong khi Petrovac cần tạo ra cách tiếp cận đủ chắc chắn để không lặp lại bất lợi trong cuộc đối đầu này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định nên đặt vào cách mỗi bên chuyển hóa trạng thái tinh thần thành màn trình diễn trên sân, thay vì gán trước một hệ thống chiến thuật cụ thể.

Với FK Zalgiris Vilnius, lợi thế nằm ở việc đội bóng này có cả kết quả gần nhất tích cực lẫn ưu thế từ lần đối đầu trước. Cách họ kiểm soát sự chủ động sẽ là yếu tố đáng chú ý: nếu tận dụng tốt nền tảng tâm lý, đội chủ nhà có thể gây sức ép ngay từ những thời điểm đầu tiên.

Petrovac nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng sau thất bại gần nhất. Đội khách không nên để kết quả đối đầu trước đó ảnh hưởng đến khả năng tổ chức, đồng thời phải duy trì sự tập trung để đưa trận đấu về thế giằng co. Khi dữ liệu về đội hình và lối chơi cụ thể chưa được cung cấp, chưa thể xác định chính xác khu vực hoặc cá nhân nào sẽ quyết định thế trận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

FK Zalgiris Vilnius có nhiều yếu tố ủng hộ hơn trước cuộc gặp Petrovac, gồm chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất. Petrovac bước vào trận đấu với nhiệm vụ đáp lại sau thất bại, đồng thời tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi khi chạm trán đối thủ.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà FK Zalgiris Vilnius có lợi thế ban đầu về tinh thần và lịch sử đối đầu được ghi nhận. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai kế hoạch của hai đội tại LFF stadionas. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 17/07/2026.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FK Zalgiris Vilnius · 1 thắng 0 hòa Petrovac · 0 thắng Petrovac 1 - 3 FK Zalgiris Vilnius FZV

FK Zalgiris Vilnius 5 trận gần nhất T T H B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Petrovac 5 trận gần nhất B H B H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới