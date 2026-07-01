FK Zalgiris Vilnius 7-2 Dinamo Tbilisi: FK Zalgiris Vilnius giành chiến thắng FK Zalgiris Vilnius có lợi thế tinh thần sau hai chiến thắng, còn Dinamo Tbilisi duy trì thành tích bất bại trong ba trận gần nhất trước cuộc đối đầu này.

FK Zalgiris Vilnius 7 - 2 Dinamo Tbilisi Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FK Zalgiris Vilnius tiếp đón Dinamo Tbilisi.

8' Thẻ vàng Phút 8': A. Kalandadze (Dinamo Tbilisi) nhận thẻ vàng.

9' Hỏng phạt đền Phút 9': N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) sút hỏng phạt đền.

22' Thay người Phút 22' (Dinamo Tbilisi): L. Houri vào sân thay P. Psaltis.

25' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (1-0) Phút 25': S. Bilenkyi (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: P. Golubickas). Tỷ số: 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Dinamo Tbilisi (1-1) Phút 40': Leo Santos (Dinamo Tbilisi) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Leo Santos (Dinamo Tbilisi) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Thẻ vàng Phút 56': D. Koy Lupano (FK Zalgiris Vilnius) nhận thẻ vàng.

59' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (2-1) Phút 59': N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: D. Franke). Tỷ số: 2 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Dinamo Tbilisi): N. Tkalia vào sân thay T. Kvaratskhelia.

61' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (3-1) Phút 61': B. Teixeira (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: N. Petkovic). Tỷ số: 3 - 1.

62' Thẻ vàng Phút 62': P. Bosancic (FK Zalgiris Vilnius) nhận thẻ vàng.

68' Thẻ vàng Phút 68': M. Do Couto (Dinamo Tbilisi) nhận thẻ vàng.

70' Thay người Phút 70' (Dinamo Tbilisi): M. Vatsadze vào sân thay K. Kakashvili.

72' BÀN THẮNG! Dinamo Tbilisi (3-2) Phút 72': M. Vatsadze (Dinamo Tbilisi) lập công (kiến tạo: N. Kurdic). Tỷ số: 3 - 2.

74' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (4-2) Phút 74': N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: D. Sesplaukis). Tỷ số: 4 - 2.

74' Thẻ vàng Phút 74': G. Loria (Dinamo Tbilisi) nhận thẻ vàng.

76' Thẻ vàng Phút 76': A. Bah (Dinamo Tbilisi) nhận thẻ vàng.

82' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (5-2) Phút 82': S. Bilenkyi (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: N. Petkovic). Tỷ số: 5 - 2.

84' Thay người Phút 84' (FK Zalgiris Vilnius): N. Mihajlovic vào sân thay P. Golubickas.

88' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (6-2) Phút 88': N. Mihajlovic (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: S. Bilenkyi). Tỷ số: 6 - 2.

90' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (7-2) Phút 90': S. Bilenkyi (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: B. Teixeira). Tỷ số: 7 - 2.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Y. Kendysh (FK Zalgiris Vilnius) nhận thẻ vàng.

90+3' Thay người Phút 90+3' (FK Zalgiris Vilnius): S. Mamatsashvili vào sân thay D. Franke.

90+3' Thay người Phút 90+3' (FK Zalgiris Vilnius): K. Upstas vào sân thay D. Sesplaukis.

90+3' Thay người Phút 90+3' (FK Zalgiris Vilnius): M. Capan vào sân thay N. Petkovic.

90+7' Thẻ vàng Phút 90+7': M. Vatsadze (Dinamo Tbilisi) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: FK Zalgiris Vilnius 7-2 Dinamo Tbilisi Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 2.

Cập nhật lúc 01:57 31/07/2026

Thông tin trận đấu

FK Zalgiris Vilnius sẽ đối đầu Dinamo Tbilisi tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân FK Žalgiris Stadium.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang sở hữu chuỗi phong độ gần đây tương đối tích cực. FK Zalgiris Vilnius có hai chiến thắng và một thất bại, trong khi Dinamo Tbilisi chưa thua trong ba trận gần nhất với hai chiến thắng và một trận hòa.

FK Zalgiris Vilnius cần tận dụng đà hưng phấn

Phong độ của FK Zalgiris Vilnius được thể hiện qua chuỗi hai chiến thắng trước khi nhận thất bại ở trận gần nhất. Hai kết quả tích cực liên tiếp cho thấy đội chủ nhà từng duy trì được sự ổn định trong giai đoạn vừa qua, nhưng trận thua mới nhất cũng nhắc nhở họ về yêu cầu phải kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Được thi đấu tại FK Žalgiris Stadium, FK Zalgiris Vilnius có cơ hội chủ động triển khai cách chơi ngay từ đầu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu đội bóng này duy trì được sự tập trung xuyên suốt trận đấu, đặc biệt sau những thời điểm Dinamo Tbilisi tạo sức ép.

Dinamo Tbilisi mang đến sự ổn định

Dinamo Tbilisi bước vào trận đấu với chuỗi kết quả gồm hai chiến thắng và một trận hòa. Điểm đáng chú ý nằm ở việc đội khách chưa phải nhận thất bại trong ba trận gần nhất, qua đó tạo nền tảng tinh thần tốt trước chuyến làm khách.

So với FK Zalgiris Vilnius, Dinamo Tbilisi có chuỗi phong độ ổn định hơn về kết quả. Đội khách sẽ muốn kéo dài sự chắc chắn này bằng cách hạn chế những khoảng trống không cần thiết, đồng thời chờ thời cơ khai thác các thời điểm đội chủ nhà dâng cao.

Cuộc đấu của sự tập trung

Với những dữ liệu hiện có, khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở trạng thái phong độ: FK Zalgiris Vilnius có sức bật từ hai chiến thắng liên tiếp, còn Dinamo Tbilisi sở hữu sự ổn định nhờ chuỗi bất bại. Điều đó khiến thế trận có thể được quyết định bởi khả năng đội nào duy trì được cường độ và sự tỉnh táo lâu hơn.

FK Zalgiris Vilnius nhiều khả năng cần tận dụng những phút đầu để tạo áp lực và đưa trận đấu theo nhịp độ mong muốn. Ngược lại, Dinamo Tbilisi có cơ sở để tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên giữ cấu trúc trước khi tìm cách chuyển trạng thái.

Điểm then chốt sẽ nằm ở việc đội chủ nhà có biến lợi thế sân bãi thành sức ép thực tế hay không, trong khi Dinamo Tbilisi phải chứng minh chuỗi phong độ ổn định có thể được duy trì trong một trận đấu trên sân khách. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể làm thay đổi cục diện cuộc đối đầu này.

Nhận định

FK Zalgiris Vilnius có lợi thế sân nhà và đang sở hữu nền tảng tinh thần đáng kể từ hai chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, Dinamo Tbilisi bước vào trận đấu với sự ổn định cao hơn khi chưa thua trong ba trận gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng về động lực. FK Zalgiris Vilnius cần chơi chủ động nhưng tránh để khoảng trống phía sau, còn Dinamo Tbilisi sẽ hướng tới một thế trận chặt chẽ và tận dụng các cơ hội đến từ sai lầm của đối phương. Khả năng kiểm soát cảm xúc, duy trì kỷ luật và xử lý những thời điểm chuyển trạng thái sẽ là yếu tố quan trọng nhất.

FK Zalgiris Vilnius 5 trận gần nhất H T B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới Dinamo Tbilisi 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới