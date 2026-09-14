Flagship HONOR Magic 9 tạo đột phá với camera selfie vuông 55MP cùng hệ thống quay phim ARRI HONOR chuẩn bị giới thiệu dòng Magic 9 với cảm biến selfie Dynamic Eye 55MP hình vuông độc đáo và công nghệ quay phim điện ảnh ARRI LogC3 chuyên nghiệp.

Dòng điện thoại thông minh HONOR Magic 9 dự kiến ra mắt vào ngày 28/9 tại thị trường Trung Quốc, mang theo những cải tiến đáng chú ý về mặt phần cứng quang học. Điểm nổi bật nhất trong đợt ra mắt lần này là sự xuất hiện của cảm biến camera trước định dạng vuông hoàn toàn mới, đi kèm các giải pháp quay video chuyên nghiệp hợp tác cùng hãng thiết bị điện ảnh danh tiếng ARRI.

HONOR Magic 9 Series sẽ ra mắt vào ngày 28/9

Cơ chế cảm biến vuông Dynamic Eye 55MP trên camera selfie

Trên hai phiên bản HONOR Magic 9 và Magic 9 Pro Max, thương hiệu giới thiệu cụm camera trước với tên gọi "Dynamic Eye". Đây là lần đầu tiên hệ sinh thái Android chứng kiến một cảm biến ảnh selfie có tỷ lệ khung hình vuông và đạt độ phân giải lên tới 55MP.

Thông thường, các cảm biến ảnh trên điện thoại sử dụng tỷ lệ chữ nhật (4:3 hoặc 16:9). Cấu trúc cảm biến vuông đem lại lợi thế kỹ thuật lớn khi người dùng cầm máy theo chiều dọc nhưng vẫn có thể ghi lại các khung hình góc rộng theo phương ngang mà không cần phải xoay ngang thiết bị. Giải pháp này giúp đơn giản hóa thao tác ghi hình nhóm hoặc chụp phong cảnh phía sau khi chụp selfie, giảm thiểu rủi ro rơi rớt máy khi phải đổi tư thế cầm một tay.

Các flagship mới của HONOR sở hữu công nghệ camera selfie chất lượng

Chuẩn quay phim ARRI trên phiên bản Magic 9 Pro Max

Bên cạnh đột phá ở camera trước, cụm camera chính và quy trình xử lý hình ảnh trên dòng Magic 9 tiếp tục được định vị cho nhóm người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp nhờ sự hợp tác phát triển cùng ARRI.

HONOR Magic 9 Series hứa hẹn là đổi thủ đáng gờm ở phân khúc cao cấp

Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất là Magic 9 Pro Max được trang bị nhiều tính năng chuyên dụng dành cho quay phim di động, bao gồm:

Không gian màu ARRI LogC3: Hỗ trợ giữ dải tương phản động tối đa, phục vụ công tác chỉnh màu chuyên sâu ở khâu hậu kỳ.

Hỗ trợ giữ dải tương phản động tối đa, phục vụ công tác chỉnh màu chuyên sâu ở khâu hậu kỳ. Chế độ điện ảnh ARRI: Giả lập phong cách màu sắc và độ tương phản đặc trưng của các máy quay điện ảnh thương mại.

Giả lập phong cách màu sắc và độ tương phản đặc trưng của các máy quay điện ảnh thương mại. Công cụ giám sát cảnh quay: Hỗ trợ hiển thị màu giả (false color) giúp kiểm soát độ phơi sáng chính xác và tính năng làm nổi bật vùng nét (focus peaking).

Hỗ trợ hiển thị màu giả (false color) giúp kiểm soát độ phơi sáng chính xác và tính năng làm nổi bật vùng nét (focus peaking). Hệ sinh thái phụ kiện: Hỗ trợ bộ mở rộng ghi hình chuyên nghiệp HONOR SmallRig và micro thu âm rời chất lượng cao.

Sự kết hợp giữa cảm biến selfie 55MP định dạng vuông cùng thuật toán màu sắc chuyên sâu từ ARRI cho thấy nỗ lực của hãng nhằm tạo sự khác biệt rõ rệt trong phân khúc thiết bị di động cao cấp hiện nay.