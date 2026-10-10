Flagship iQOO 16 lộ diện cấu hình vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tiến trình 2nm iQOO 16 sắp tiến ra thị trường quốc tế với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tiến trình 2nm cùng NPU Hexagon tăng tốc trí tuệ nhân tạo trên OriginOS 7.

Tại sự kiện công nghệ di động India Mobile Congress (IMC) 2026 diễn ra ở New Delhi, thương hiệu iQOO đã chính thức xác nhận kế hoạch mở rộng thị trường cho dòng điện thoại cao cấp thế hệ mới. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng trong phân khúc smartphone cao cấp khi chuẩn bị đưa mẫu flagship iQOO 16 tiếp cận người dùng tại Ấn Độ cũng như thị trường quốc tế.

iQOO 16 có thể là điện thoại Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ra mắt quốc tế

Kiến trúc bán dẫn 2nm trên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên iQOO 16 nằm ở việc tích hợp nền tảng di động Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 thế hệ mới nhất do Qualcomm phát triển. Điểm vượt trội của dòng vi xử lý này là việc được gia công trên tiến trình sản xuất 2nm tiên tiến. Bước nhảy vọt về mật độ bóng bán dẫn giúp thiết bị đạt hiệu suất tính toán vượt trội, đồng thời kiểm soát tối đa lượng điện năng tiêu thụ và nhiệt lượng sinh ra trong quá trình vận hành liên tục.

Sự hiện diện của thiết bị tại thị trường Nam Á mang ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi phân phối toàn cầu. Nếu được mở bán thương mại đúng tiến độ trước các đối thủ cạnh tranh, iQOO 16 sẽ xác lập vị thế là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên mang nền tảng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ra mắt bên ngoài biên giới Trung Quốc.

iQOO 16 ra mắt với cấu hình khủng

Bộ xử lý NPU Hexagon và nền tảng phần mềm OriginOS 7

Bên cạnh năng lực xử lý thuần túy từ kiến trúc CPU và GPU, nền tảng Snapdragon mới còn chú trọng vào năng lực tính toán thông minh với bộ xử lý thần kinh NPU Hexagon thế hệ tiếp theo. Khối phần cứng chuyên dụng này được thiết kế nhằm tăng tốc trực tiếp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây.

Hệ thống NPU tăng cường đóng vai trò cốt lõi trong việc xử lý các thuật toán thị giác máy tính, nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) từ cảm biến camera và duy trì độ ổn định của mạng di động. Về trải nghiệm người dùng, iQOO 16 sẽ được cài đặt sẵn giao diện phần mềm OriginOS 7 ngay khi xuất xưởng, hướng tới khả năng quản trị tài nguyên phần cứng mượt mà và trực quan hơn.

Điện thoại có màn hình chất lượng cao

Kế thừa toàn diện thông số từ phiên bản nội địa

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết về tấm nền màn hình, cấu hình cảm biến máy ảnh, dung lượng pin và chuẩn công nghệ sạc nhanh chưa được công bố cụ thể tại sự kiện IMC 2026, các dữ liệu xác nhận phiên bản quốc tế tại Ấn Độ sẽ kế thừa trọn vẹn thông số phần cứng từ phiên bản nội địa đã trình làng trước đó.

Chiến lược duy trì sự đồng nhất về thông số kỹ thuật giữa các thị trường giúp người dùng toàn cầu tiếp cận trọn vẹn những cải tiến công nghệ mới nhất của hãng, mang lại khả năng vận hành ổn định và đồng đều trên phạm vi rộng.