Flaunt thu hồi sạc dự phòng MagSafe E33A do lỗi pin gây cháy nổ và thương tích Hãng phụ kiện Flaunt thông báo thu hồi khẩn cấp dòng sạc dự phòng MagSafe model E33A sau khi ghi nhận các trường hợp quá nhiệt gây bỏng người dùng và thiệt hại tài sản.

Hãng sản xuất phụ kiện công nghệ Flaunt vừa phát đi thông báo thu hồi toàn cầu đối với dòng sạc dự phòng MagSafe Battery Charger mã hiệu E33A. Quyết định này được đưa ra sau khi có các báo cáo về tình trạng thiết bị quá nhiệt, dẫn đến cháy nổ, gây thương tích cho người dùng và hư hỏng tài sản xung quanh.

Flaunt đã ban hành lệnh thu hồi các bộ sạc dự phòng MagSafe Battery Charger có số hiệu model E33A.

Nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng từ pin lithium-ion

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt thu hồi lần này nằm ở viên pin lithium-ion bên trong thiết bị. Theo phân tích kỹ thuật, pin có khả năng bị quá nhiệt đột ngột và bốc cháy, tạo ra rủi ro gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong do hỏa hoạn. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) đã ghi nhận ít nhất một trường hợp bị bỏng tay, một trường hợp bỏng cánh tay và bốn báo cáo về thiệt hại tài sản nhỏ liên quan đến sản phẩm này.

Cách nhận biết các sản phẩm thuộc diện thu hồi

Đợt thu hồi áp dụng cụ thể cho model E33A với bốn phiên bản màu sắc khác nhau. Người dùng cần kiểm tra mã sản phẩm được in trên thân thiết bị để xác định mức độ ảnh hưởng:

Màu Melon: Mã BL354CH

Mã BL354CH Màu Đen (Black): Mã BL913CH

Mã BL913CH Màu Hoa oải hương (Lavender): Mã LA291CH

Mã LA291CH Màu Trắng (White): Mã WH871CH

Lưu ý, lệnh thu hồi này chỉ áp dụng duy nhất cho các đơn vị có số hiệu model E33A nêu trên. Các dòng sản phẩm khác của Flaunt hiện chưa ghi nhận lỗi tương tự.

Quyền lợi hoàn tiền và hướng dẫn xử lý cho người dùng

Flaunt khuyến cáo tất cả khách hàng đang sở hữu sạc dự phòng thuộc diện thu hồi phải ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức. Để đảm bảo an toàn, người dùng không nên vứt sản phẩm vào thùng rác thông thường mà cần xử lý theo quy định về rác thải điện tử có pin lithium.

Sau khi ngừng sử dụng, chủ sở hữu có thể truy cập vào trang thu hồi chính thức của Flaunt để đăng ký thông tin. Hãng đưa ra hai phương án bồi thường cho người tiêu dùng:

Hoàn lại toàn bộ số tiền mặt trị giá 65 USD .

. Nhận mã mua hàng (store credit) trị giá 80 USD để sử dụng cho các sản phẩm khác của hãng.

Việc chủ động thu hồi sản phẩm lỗi là bước đi cần thiết của Flaunt nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về an toàn cháy nổ trong bối cảnh các thiết bị sạc không dây MagSafe đang ngày càng trở nên phổ biến.