Flavio Cobolli gây địa chấn tại Munich Open khi lật đổ nhà đương kim vô địch Alexander Zverev Tay vợt người Ý Flavio Cobolli giành chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-3 trước hạt giống số một Alexander Zverev để ghi tên mình vào trận chung kết Munich Open sau màn trình diễn áp đảo.

Cú sốc lớn nhất tại Munich Open đã xảy ra khi Flavio Cobolli đánh bại Alexander Zverev sau hai set với cùng tỷ số 6-3. Đây là màn lật đổ đầy kịch tính, bởi trước đó Zverev từng toàn thắng trong cả hai lần đối đầu và chưa để mất một set đấu nào trước đối thủ người Ý. Chiến thắng này không chỉ đưa Cobolli vào chung kết mà còn kéo dài cơn khát danh hiệu của tay vợt người Đức tròn một năm.

Màn trình diễn áp đảo của Flavio Cobolli

Khác với những lần đối đầu tại Roland Garros hay Halle năm ngoái, Cobolli nhập cuộc với sự tự tin và nền tảng giao bóng cực kỳ ổn định. Bước ngoặt của set đầu tiên đến ở game thứ 4, khi tay vợt người Ý tận dụng tối đa những pha trả giao bóng hiểm hóc để giành break trắng. Với lợi thế này, anh duy trì sự tập trung tối đa trong các ván cầm giao bóng để khép lại set 1 với tỷ số 6-3.

Cobolli lần đầu thắng Zverev theo phong cách hết sức thuyết phục để đoạt vé vào chung kết Munich Open

Sự sụp đổ của hạt giống số một

Bước sang set 2, Alexander Zverev bộc lộ rõ dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Tay vợt chủ nhà mắc lỗi kép tai hại ngay đầu set, tạo cơ hội cho Cobolli bẻ game giao bóng. Trong khi tay vợt người Ý thăng hoa với 32 điểm winner – gấp hơn ba lần so với Zverev (10 điểm) – thì ngôi sao người Đức liên tục đánh hỏng ở những thời điểm quyết định.

Cobolli tiếp tục nới rộng cách biệt khi giành thêm một break ở game 7 sau cú volley tinh tế trên lưới. Dù nỗ lực muộn màng giúp Zverev đòi lại được một break, nhưng áp lực khủng khiếp từ những cú thuận tay dọc dây của Cobolli đã khiến anh một lần nữa mất game giao bóng ở ván thứ 9. Trận đấu kết thúc chóng vánh sau 1 giờ 10 phút thi đấu.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Alexander Zverev Flavio Cobolli Tỷ số 3-6, 3-6 3-6, 3-6 Aces 0 7 Lỗi kép 1 1 Điểm Winner 10 32 Lỗi đánh hỏng 11 14 Tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 63% 75% Điểm Break 1/2 4/5 Điểm trên lưới 4/5 11/13

Ngay sau khi bóng ngoài sân ở điểm quyết định, Cobolli đã bật khóc trong hạnh phúc. Ngược lại, thất bại này biến Zverev thành cựu vương của giải đấu. Trận thua này phản ánh một thực tế đáng báo động đối với tay vợt số một nước Đức khi anh đã trải qua 365 ngày mà không thể chạm tay vào bất kỳ danh hiệu vô địch nào.