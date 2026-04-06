Flavio Cobolli lội ngược dòng hạ Auger-Aliassime để vào bán kết Roland Garros 2026 Trải qua 3 giờ 26 phút thi đấu đầy kịch tính, Flavio Cobolli đã đánh bại Auger-Aliassime với tỷ số 3-1 để chính thức giành vé vào bán kết Roland Garros 2026.

Trận tứ kết Roland Garros 2026 giữa Flavio Cobolli và Auger-Aliassime đã diễn ra theo kịch bản đầy cảm xúc. Dù để đối thủ vươn lên dẫn trước trong set đấu đầu tiên, Cobolli đã chứng minh bản lĩnh vững vàng bằng màn lội ngược dòng bền bỉ để ghi tên mình vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất giải đấu.

Sự khởi đầu áp đảo của Auger-Aliassime

Bước vào set đấu thứ nhất, Auger-Aliassime thể hiện sự tập trung cao độ và lối chơi tấn công đầy uy lực. Dù sớm để mất break vào tay Cobolli, tay vợt người Canada không hề nao núng. Anh nhanh chóng lấy lại thế trận, đòi lại break và bẻ thêm một game giao bóng nữa của đối thủ để kết thúc set 1 với chiến thắng 6-4.

Bước ngoặt từ bản lĩnh của Flavio Cobolli

Tưởng chừng lợi thế tâm lý sẽ giúp Auger-Aliassime làm chủ cuộc chơi, nhưng diễn biến từ set 2 đã thay đổi hoàn toàn. Dù tiếp tục bị mất break trước, Cobolli vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Tay vợt này kiên trì bám đuổi, tận dụng tốt các sai lầm từ đối phương để bẻ lại 2 game giao bóng quan trọng, qua đó thắng lại 6-4.

Cobolli thể hiện bản lĩnh đáng nể.

Kể từ thời điểm này, sự chủ động dần thuộc về Cobolli. Ở set 3, anh chơi cực kỳ chắc chắn trong các game cầm giao bóng, không để cho Auger-Aliassime có bất kỳ cơ hội bẻ game nào. Với một break point bản lề, Cobolli tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 6-4, đẩy đối thủ vào thế chân tường.

Khẳng định vị thế sau hơn 3 giờ giao tranh

Set 4 chứng kiến nỗ lực tột cùng của Auger-Aliassime nhằm kéo trận đấu vào set 5 quyết định. Tuy nhiên, Cobolli không cho phép điều đó xảy ra. Anh duy trì áp lực liên tục và giành thêm một break point quyết định để khép lại set đấu với tỷ số 6-4. Trận đấu kết thúc sau 3 giờ 26 phút thi đấu với chiến thắng thuyết phục dành cho tay vợt người Ý.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Auger-Aliassime Flavio Cobolli Tỷ số các set 6-4, 4-6, 4-6, 4-6 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces) 7 8 Lỗi giao bóng kép 4 2 Tỷ lệ giao bóng 1 thành công 74% 62% Điểm giao bóng 1 ăn điểm 70% 69% Điểm giao bóng 2 ăn điểm 50% 56% Tận dụng điểm Break 3/11 5/10 Tổng số điểm thắng 125/252 127/252

Chiến thắng này không chỉ giúp Flavio Cobolli giành vé vào bán kết mà còn là minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc về mặt chiến thuật và tâm lý thi đấu của anh tại đấu trường Grand Slam danh giá.