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Fleetwood Town 1-0 Sheffield Utd: Fleetwood Town giành chiến thắng

Văn Thể16/09/2026 21:08

Fleetwood Town và Sheffield Utd chạm trán tại vòng 1/16 với mục tiêu duy nhất là giành vé đi tiếp khi đôi bên đều sở hữu phong độ toàn thắng ở hai trận gần đây.

Fleetwood Town1 - 0Sheffield UtdKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fleetwood Town tiếp đón Sheffield Utd.

  • 12'Sheffield Utd ép sân

    Cầm bóng: Fleetwood Town 33% - 67% Sheffield Utd, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Lewis McCann (Fleetwood Town) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Sheffield Utd ép sân

    Cầm bóng: Fleetwood Town 32% - 68% Sheffield Utd, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 3.

  • 38'Sheffield Utd ép sân

    Cầm bóng: Fleetwood Town 33% - 67% Sheffield Utd, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 4.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Sheffield Utd ép sân

    Cầm bóng: Fleetwood Town 32% - 68% Sheffield Utd, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 4.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Ched Evans (Fleetwood Town) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 57'BÀN THẮNG! Fleetwood Town (1-0)

    Phút 57': Rhys Norrington-Davies (Sheffield Utd) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sheffield Utd): Jordan Ayew vào sân thay Jaïro Riedewald.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sheffield Utd): Ben Brereton vào sân thay Tyrese Campbell.

  • 64'Sheffield Utd ép sân

    Cầm bóng: Fleetwood Town 38% - 62% Sheffield Utd, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 1 - 5.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sheffield Utd): Sydie Peck vào sân thay Joe Rothwell.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Sheffield Utd): Jamie Shackleton vào sân thay Matt Doherty.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Fleetwood Town): Ronan Coughlan vào sân thay Ched Evans.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Fleetwood Town): Will davies vào sân thay Aaron Loupalo-Bi.

  • 76'Sheffield Utd ép sân

    Cầm bóng: Fleetwood Town 36% - 64% Sheffield Utd, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 6.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Fleetwood Town): Adam Murphy vào sân thay Crispin McLean.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Sheffield Utd): Patrick Bamford vào sân thay Oliver Arblaster.

  • 88'Sheffield Utd ép sân

    Cầm bóng: Fleetwood Town 35% - 65% Sheffield Utd, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 2 - 6.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Fleetwood Town): Conor Haughey vào sân thay Mark Helm.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Rhys Norrington-Davies (Sheffield Utd) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Fleetwood Town 1-0 Sheffield Utd

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:36 17/09/2026

Đội hình chính thức
Fleetwood Town
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV M. Lawlor
Sheffield Utd
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Wilder
1
J. Lynch
26
S. Rooney
6
R. Bennett
5
F. Potter
4
H. Neal
14
L. McCann
27
C. McLean
10
M. Helm
3
D. Andrew
20
A. Loupalo-Bi
17
C. Evans
1
M. Cooper
2
M. Doherty
5
J. Tanganga
25
M. McGuinness
30
Norrington-Davies
11
R. Donovan
7
J. Rothwell
44
J. Riedewald
4
O. Arblaster
9
T. Cannon
23
T. Campbell
Dự bị
Fleetwood Town
16 Conor Haughey22 J. Pradic15 A. Murphy19 R. Coughlan28 J. Robertson29 R. Cirino9 W. Davies36 J. Dempsey11 Joshua Thomas
Sheffield Utd
45 P. Bamford33 J. Baptiste22 B. Brereton8 H. Choudhury17 A. Davies15 L. Kitching42 Sydie Peck16 J. Shackleton10 J. Ayew
Cập nhật đội hình lúc 01:18 17/09/2026
Fleetwood TownThống kêSheffield Utd
34%
Kiểm soát bóng
66%
11
Dứt điểm
9
5
Trúng đích
3
4
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
6
3
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
M. Cooper
M. Cooper
Sheffield Utd
Điểm 7.76
M. Helm
M. Helm
Fleetwood Town
Điểm 7.43
J. Tanganga
J. Tanganga
Sheffield Utd
Điểm 7.31
M. Doherty
M. Doherty
Sheffield Utd
Điểm 7.25
S. Rooney
S. Rooney
Fleetwood Town
Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Fleetwood Town và Sheffield Utd diễn ra vào lúc 01:45 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Highbury Stadium mang tính chất sống còn của một trận đấu loại trực tiếp tại vòng 1/16. Thể thức này không có chỗ cho sự do dự hay tính toán đường dài: đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước.

Sự tự tin từ phong độ toàn thắng

Cả Fleetwood Town lẫn Sheffield Utd đều bước vào màn so tài này với sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý nhờ chuỗi kết quả tích cực thời gian gần đây. Hai câu lạc bộ đều đang duy trì mạch hưng phấn sau những màn trình diễn thuyết phục.

Đội chủ nhà Fleetwood Town thể hiện phong độ ấn tượng khi giành trọn vẹn chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Việc được thi đấu trên mặt sân quen thuộc Highbury Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng để họ tiếp tục phát huy sự thăng hoa, hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi ngày vui bằng một kết quả có lợi.

Ở phía đối diện, Sheffield Utd cũng đang cho thấy bản lĩnh tương tự. Đội khách bước vào chuyến hành quân lần này với hành trang là 2 trận toàn thắng liên tiếp vừa qua. Phong độ ổn định và mạch thắng hiện tại mang lại sự tự tin lớn cho Sheffield Utd trong nỗ lực khuất phục đối thủ ngay trên sân khách.

Cán cân đối đầu cân bằng trước giờ bóng lăn

Nhìn lại lịch sử chạm trán, sự giằng co giữa hai đội bóng thể hiện rất rõ ràng qua từng lần so tài. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fleetwood Town giành được 1 trận thắng, hai đội chia điểm với 3 trận hòa, và Sheffield Utd cũng sở hữu 1 chiến thắng.

Việc phần lớn các cuộc đụng độ khép lại với kết quả bất phân thắng bại cho thấy sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ lẫn lối chơi giữa hai bên. Dù vậy, trong một trận cầu knock-out phân định suất đi tiếp, thế cân bằng này chắc chắn sẽ bị phá vỡ khi không đội bóng nào muốn kéo dài sự bất định.

Cục diện then chốt của trận đấu loại trực tiếp

Tính chất một mất một còn của vòng 1/16 đòi hỏi cả Fleetwood Town và Sheffield Utd phải giữ được sự tập trung cao độ suốt thời gian thi đấu. Dù sở hữu phong độ toàn thắng trong 2 trận gần nhất, bất kỳ sai sót nào ở khâu phòng ngự cũng có thể khiến một trong hai đội phải trả giá đắt.

Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng khi hai đội đều hiểu rõ đối phương qua những lần đối đầu trước đây. Khả năng tận dụng cơ hội và sự vững vàng về mặt tâm lý ở các thời điểm quyết định sẽ là yếu tố phân định tấm vé đi tiếp giữa hai đội bóng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fleetwood Town · 1 thắng3 hòaSheffield Utd · 1 thắng
25/01/2017
Sheffield Utd
0 - 2
Fleetwood Town
FT
01/10/2016
Fleetwood Town
1 - 1
Sheffield Utd
Hòa
05/03/2016
Fleetwood Town
2 - 2
Sheffield Utd
Hòa
11/11/2015
Tứ kết
Fleetwood Town
0 - 0
Sheffield Utd
Hòa
21/10/2015
Sheffield Utd
3 - 0
Fleetwood Town
SU
Fleetwood Town
5 trận gần nhất
HTHHT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
0
Thủng lưới
Sheffield Utd
5 trận gần nhất
BTBTH
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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