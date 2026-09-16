Fleetwood Town 1-0 Sheffield Utd: Fleetwood Town giành chiến thắng Fleetwood Town và Sheffield Utd chạm trán tại vòng 1/16 với mục tiêu duy nhất là giành vé đi tiếp khi đôi bên đều sở hữu phong độ toàn thắng ở hai trận gần đây.

Fleetwood Town 1 - 0 Sheffield Utd Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fleetwood Town tiếp đón Sheffield Utd.

12' Sheffield Utd ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 33% - 67% Sheffield Utd, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Lewis McCann (Fleetwood Town) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Sheffield Utd ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 32% - 68% Sheffield Utd, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 3.

38' Sheffield Utd ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 33% - 67% Sheffield Utd, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Sheffield Utd ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 32% - 68% Sheffield Utd, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 1 - 4.

53' Thẻ vàng Phút 53': Ched Evans (Fleetwood Town) nhận thẻ vàng (Foul).

57' BÀN THẮNG! Fleetwood Town (1-0) Phút 57': Rhys Norrington-Davies (Sheffield Utd) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

58' Thay người Phút 58' (Sheffield Utd): Jordan Ayew vào sân thay Jaïro Riedewald.

58' Thay người Phút 58' (Sheffield Utd): Ben Brereton vào sân thay Tyrese Campbell.

64' Sheffield Utd ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 38% - 62% Sheffield Utd, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 1 - 5.

68' Thay người Phút 68' (Sheffield Utd): Sydie Peck vào sân thay Joe Rothwell.

68' Thay người Phút 68' (Sheffield Utd): Jamie Shackleton vào sân thay Matt Doherty.

71' Thay người Phút 71' (Fleetwood Town): Ronan Coughlan vào sân thay Ched Evans.

71' Thay người Phút 71' (Fleetwood Town): Will davies vào sân thay Aaron Loupalo-Bi.

76' Sheffield Utd ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 36% - 64% Sheffield Utd, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 6.

79' Thay người Phút 79' (Fleetwood Town): Adam Murphy vào sân thay Crispin McLean.

83' Thay người Phút 83' (Sheffield Utd): Patrick Bamford vào sân thay Oliver Arblaster.

88' Sheffield Utd ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 35% - 65% Sheffield Utd, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 2 - 6.

89' Thay người Phút 89' (Fleetwood Town): Conor Haughey vào sân thay Mark Helm.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Rhys Norrington-Davies (Sheffield Utd) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Fleetwood Town 1-0 Sheffield Utd Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:36 17/09/2026

Đội hình chính thức Fleetwood Town Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV M. Lawlor Sheffield Utd Sơ đồ 4-4-2 · HLV Chris Wilder 1 J. Lynch 26 S. Rooney 6 R. Bennett 5 F. Potter 4 H. Neal 14 L. McCann 27 C. McLean 10 M. Helm 3 D. Andrew 20 A. Loupalo-Bi 17 C. Evans 1 M. Cooper 2 M. Doherty 5 J. Tanganga 25 M. McGuinness 30 Norrington-Davies 11 R. Donovan 7 J. Rothwell 44 J. Riedewald 4 O. Arblaster 9 T. Cannon 23 T. Campbell Dự bị Fleetwood Town 16 Conor Haughey 22 J. Pradic 15 A. Murphy 19 R. Coughlan 28 J. Robertson 29 R. Cirino 9 W. Davies 36 J. Dempsey 11 Joshua Thomas Sheffield Utd 45 P. Bamford 33 J. Baptiste 22 B. Brereton 8 H. Choudhury 17 A. Davies 15 L. Kitching 42 Sydie Peck 16 J. Shackleton 10 J. Ayew Cập nhật đội hình lúc 01:18 17/09/2026

Fleetwood Town Thống kê Sheffield Utd 34% Kiểm soát bóng 66% 11 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 3 4 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 6 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật M. Cooper Sheffield Utd Điểm 7.76 M. Helm Fleetwood Town Điểm 7.43 J. Tanganga Sheffield Utd Điểm 7.31 M. Doherty Sheffield Utd Điểm 7.25 S. Rooney Fleetwood Town Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa Fleetwood Town và Sheffield Utd diễn ra vào lúc 01:45 ngày 17/09/2026 trên sân vận động Highbury Stadium mang tính chất sống còn của một trận đấu loại trực tiếp tại vòng 1/16. Thể thức này không có chỗ cho sự do dự hay tính toán đường dài: đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước.

Sự tự tin từ phong độ toàn thắng

Cả Fleetwood Town lẫn Sheffield Utd đều bước vào màn so tài này với sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý nhờ chuỗi kết quả tích cực thời gian gần đây. Hai câu lạc bộ đều đang duy trì mạch hưng phấn sau những màn trình diễn thuyết phục.

Đội chủ nhà Fleetwood Town thể hiện phong độ ấn tượng khi giành trọn vẹn chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Việc được thi đấu trên mặt sân quen thuộc Highbury Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng để họ tiếp tục phát huy sự thăng hoa, hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi ngày vui bằng một kết quả có lợi.

Ở phía đối diện, Sheffield Utd cũng đang cho thấy bản lĩnh tương tự. Đội khách bước vào chuyến hành quân lần này với hành trang là 2 trận toàn thắng liên tiếp vừa qua. Phong độ ổn định và mạch thắng hiện tại mang lại sự tự tin lớn cho Sheffield Utd trong nỗ lực khuất phục đối thủ ngay trên sân khách.

Cán cân đối đầu cân bằng trước giờ bóng lăn

Nhìn lại lịch sử chạm trán, sự giằng co giữa hai đội bóng thể hiện rất rõ ràng qua từng lần so tài. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fleetwood Town giành được 1 trận thắng, hai đội chia điểm với 3 trận hòa, và Sheffield Utd cũng sở hữu 1 chiến thắng.

Việc phần lớn các cuộc đụng độ khép lại với kết quả bất phân thắng bại cho thấy sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ lẫn lối chơi giữa hai bên. Dù vậy, trong một trận cầu knock-out phân định suất đi tiếp, thế cân bằng này chắc chắn sẽ bị phá vỡ khi không đội bóng nào muốn kéo dài sự bất định.

Cục diện then chốt của trận đấu loại trực tiếp

Tính chất một mất một còn của vòng 1/16 đòi hỏi cả Fleetwood Town và Sheffield Utd phải giữ được sự tập trung cao độ suốt thời gian thi đấu. Dù sở hữu phong độ toàn thắng trong 2 trận gần nhất, bất kỳ sai sót nào ở khâu phòng ngự cũng có thể khiến một trong hai đội phải trả giá đắt.

Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng khi hai đội đều hiểu rõ đối phương qua những lần đối đầu trước đây. Khả năng tận dụng cơ hội và sự vững vàng về mặt tâm lý ở các thời điểm quyết định sẽ là yếu tố phân định tấm vé đi tiếp giữa hai đội bóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fleetwood Town · 1 thắng 3 hòa Sheffield Utd · 1 thắng Sheffield Utd 0 - 2 Fleetwood Town FT Fleetwood Town 1 - 1 Sheffield Utd Hòa Fleetwood Town 2 - 2 Sheffield Utd Hòa Fleetwood Town 0 - 0 Sheffield Utd Hòa Sheffield Utd 3 - 0 Fleetwood Town SU

Fleetwood Town 5 trận gần nhất H T H H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới Sheffield Utd 5 trận gần nhất B T B T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới