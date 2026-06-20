Flextail Zero: Đèn pin 2 trong 1 siêu nhẹ cho người đam mê xê dịch Flextail vừa ra mắt mẫu đèn Zero Lantern nặng chỉ 56g, kết hợp độc đáo giữa đèn pin siêu sáng và đèn lồng 360 độ. Thiết bị sở hữu khả năng chống nước IPX5 cùng cổng sạc USB-C tiện lợi.

Flextail, thương hiệu chuyên về các thiết bị ngoài trời, vừa chính thức giới thiệu mẫu đèn Zero Lantern. Đây là một giải pháp chiếu sáng đa năng, kết hợp giữa đèn pin truyền thống và đèn lồng (lantern) trong một thân máy siêu nhỏ gọn, hướng đến đối tượng người dùng thường xuyên đi trekking, cắm trại hoặc cần một thiết bị EDC (Everyday Carry) linh hoạt.

Flextail Zero Lantern với khả năng chiếu sáng 360 độ và đèn pin hướng lên trên

Thiết kế lai và tính linh hoạt trong sử dụng

Điểm nhấn lớn nhất của Flextail Zero Lantern nằm ở thiết kế "2 trong 1". Phần đầu thiết bị đóng vai trò là một đèn pin thông thường với luồng sáng tập trung. Trong khi đó, phần thân dưới được làm bằng vật liệu trong suốt, cho phép ánh sáng tỏa ra 360 độ khi sử dụng ở chế độ đèn lồng.

Với kích thước chỉ khoảng 7,1 x 3 cm (2,8 x 1,2 inch) và trọng lượng vỏn vẹn 2 ounce (tương đương 56,7g), sản phẩm này dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay hoặc túi áo. Flextail còn tích hợp thêm một móc treo carabiner, cho phép người dùng gắn đèn vào dây đeo balo để làm đèn tín hiệu khi di chuyển trong đêm.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất chiếu sáng

Flextail Zero sử dụng hai mức nhiệt độ màu khác biệt hoàn toàn cho hai chế độ. Chế độ đèn lồng mang lại ánh sáng vàng ấm (3.000 Kelvin), tạo cảm giác dễ chịu trong lều. Ngược lại, chế độ đèn pin sử dụng ánh sáng trắng lạnh lên tới 9.000 Kelvin, giúp tăng cường khả năng quan sát chi tiết ở khoảng cách xa.

Chế độ Độ sáng (Lumens) Thời lượng pin tối đa Đèn pin (Flashlight) 50 - 200 15 giờ (ở 50 lumens) Đèn lồng (Lantern) 10 - 300 35 giờ (ở 10 lumens)

Đáng chú ý, thiết bị còn có chế độ "Ambient" với hiệu ứng ánh sáng nhịp thở (pulsing), phù hợp để tạo không khí thư giãn. Người dùng có thể điều chỉnh các mức độ sáng trung gian thông qua một vòng xoay cơ học ở phần đầu đèn, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan và chính xác.

Khả năng vận hành và độ bền

Dù có kích thước nhỏ, Flextail Zero vẫn đảm bảo độ bền cần thiết cho các hoạt động khắc nghiệt với chứng nhận kháng nước IPX5, cho phép thiết bị hoạt động ổn định dưới trời mưa nhẹ.

Về năng lượng, đèn sử dụng pin trụ 16340 với dung lượng khoảng 4 Wh. Điểm cộng lớn là cổng sạc USB-C được tích hợp trực tiếp trên thân đèn thay vì trên viên pin, giúp quá trình sạc trở nên thuận tiện hơn. Mặc dù một số hình ảnh quảng bá cho thấy viên pin có thể tháo rời, nhưng nhà sản xuất vẫn chưa xác nhận chính thức về khả năng thay thế pin của người dùng cuối.

Hiện tại, Flextail Zero Lantern đang được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của hãng với mức giá khoảng 37 USD (tương đương hơn 900.000 VNĐ). Sản phẩm dự kiến sẽ sớm có mặt trên các nền tảng thương mại điện tử lớn trong thời gian tới.