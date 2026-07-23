Flora Tallinn 1-0 The New Saints: Flora Tallinn giành chiến thắng
Flora Tallinn đối đầu The New Saints tại A. Le Coq Arena lúc 23:00 ngày 23/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Flora Tallinn tiếp đón The New Saints.
- 31'BÀN THẮNG! Flora Tallinn (1-0)
Phút 31': R. Valdmets (Flora Tallinn) lập công (kiến tạo: S. Zenjov). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 61'Thay người
Phút 61' (The New Saints): B. Clark vào sân thay R. Brobbel.
- 61'Thay người
Phút 61' (The New Saints): E. Farrell vào sân thay J. Williams.
- 61'Thay người
Phút 61' (The New Saints): R. Holden vào sân thay D. Corness.
- 64'Thay người
Phút 64' (Flora Tallinn): T. Usta vào sân thay R. Valdmets.
- 69'Thay người
Phút 69' (Flora Tallinn): R. Alliku vào sân thay S. Zenjov.
- 73'Thay người
Phút 73' (Flora Tallinn): I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': D. Williams (The New Saints) nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Flora Tallinn 1-0 The New Saints
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 00:52 24/07/2026
Flora Tallinn sẽ đối đầu The New Saints tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026 trên sân vận động A. Le Coq Arena.
Đây là cuộc chạm trán giữa Flora Tallinn và The New Saints, với tâm điểm nằm ở cách hai đội nhập cuộc và tổ chức thế trận trong bối cảnh thông tin về phong độ, vị trí tại giải, lực lượng cũng như lịch sử đối đầu không được cung cấp.
Thông tin trận đấu
- Trận đấu: Flora Tallinn vs The New Saints
- Giải đấu: UEFA Europa Conference League
- Thời gian: 23:00 ngày 23/07/2026
- Sân vận động: A. Le Coq Arena
Nhận định trước trận
Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định đội nào sở hữu lợi thế rõ ràng về phong độ, thành tích đối đầu hoặc nhân sự. Vì vậy, trận đấu sẽ được đánh giá qua diễn biến thực tế trên sân, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng, chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội của mỗi bên.
Flora Tallinn có lợi thế thi đấu tại A. Le Coq Arena, nhưng lợi thế sân nhà không đủ để đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả. Trong khi đó, The New Saints sẽ cần duy trì sự tập trung và kỷ luật chiến thuật nếu muốn tạo thế cân bằng trong cuộc đối đầu này.
Nhìn chung, đây là trận đấu chưa có đủ cơ sở dữ liệu để nghiêng về một đội cụ thể hay dự đoán tỷ số. Những tình huống cố định, sai lầm cá nhân và khả năng thích ứng với diễn biến trận đấu có thể trở thành yếu tố quyết định.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)