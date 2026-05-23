Florian Thauvin rực sáng giúp Lens lần đầu vô địch Cúp Quốc gia Pháp Đánh bại Nice với tỷ số 3-1 tại Stade de France, Lens chính thức nâng cao chiếc Cúp Quốc gia Pháp đầu tiên trong lịch sử, khép lại mùa giải thăng hoa dưới thời HLV Pierre Sage.

Lens vừa tạo nên một cột mốc lịch sử khi đánh bại Nice với tỷ số 3-1 trong trận chung kết Coupe de France để lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Chiến thắng tại Stade de France không chỉ mang về danh hiệu quý giá mà còn là lời khẳng định cho sự trưởng thành vượt bậc của đội bóng vùng Pas-de-Calais dưới sự dẫn dắt của HLV Pierre Sage.

Hiệp một bùng nổ của Florian Thauvin và các đồng đội

Đoàn quân của Pierre Sage bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ sau khi cán đích ở vị trí Á quân Ligue 1. Ngay từ những phút đầu, Lens đã thiết lập thế trận chủ động, pressing tầm cao khiến hàng thủ Nice gặp nhiều lúng túng. Phút 24, thế bế tắc được khai thông nhờ công của Florian Thauvin. Xuất phát từ pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Matthieu Udol đột phá dũng mãnh trước khi căng ngang thuận lợi để Thauvin dứt điểm hiểm hóc tung lưới đối phương.

Bàn mở tỷ số giúp đôi chân của các cầu thủ Lens trở nên thanh thoát hơn. Đến phút 41, cách biệt được nhân đôi sau một kịch bản dàn xếp cố định quen thuộc. Florian Thauvin tiếp tục để lại dấu ấn với quả phạt góc có quỹ đạo khó chịu, tạo điều kiện cho Odsonne Edouard bật cao đánh đầu dũng mãnh. Thủ thành Maxime Dupe dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể ngăn cản cú dứt điểm chuẩn xác của cựu tiền đạo Crystal Palace.

Sự phản kháng của Nice và đòn kết liễu từ Abdallah Sima

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với lợi thế an toàn cho Lens thì Nice bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 45+3. Tận dụng thoáng mất tập trung của hàng thủ đối phương sau quả phạt góc từ Jonathan Clauss, Djibril Coulibaly đã chọn vị trí thông minh để đánh đầu ghi bàn, thắp lại hy vọng cho đoàn quân của HLV Claude Puel trước giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp hai, Nice đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Sức ép nghẹt thở liên tục được tạo ra, tiêu biểu là tình huống ở phút 61 khi Antoine Mendy dứt điểm trúng xà ngang khung thành Lens. Tuy nhiên, khi đang mải mê tấn công, Nice đã phải nhận đòn hồi mã thương sau sai lầm cá nhân. Phút 77, trung vệ kỳ cựu Dante phán đoán sai điểm rơi của bóng, tạo cơ hội cho Abdallah Sima thoát xuống đối mặt và dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-1.

Con số thống kê và thực tại trái ngược

Florian Thauvin xứng đáng là nhân vật chính của trận chung kết. Kể từ đầu tháng Hai, tiền đạo người Pháp đã in dấu giày vào 16 bàn thắng, một kỷ lục ấn tượng tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, thất bại này khiến Nice rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn khi họ chuẩn bị bước vào loạt trận play-off trụ hạng đầy cam go với St Etienne.

Thông số trận đấu Lens Nice Tỷ số 3 1 Bàn thắng Thauvin (24'), Edouard (41'), Sima (77') Coulibaly (45+3') Kết quả chung cuộc Vô địch Á quân

Nhìn chung, chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp là thành quả xứng đáng cho một mùa giải bùng nổ của Lens. Với lối chơi tấn công rực lửa và bản lĩnh ở những khoảnh khắc quyết định, thầy trò Pierre Sage đã viết nên chương chói lọi nhất trong lịch sử đội bóng.