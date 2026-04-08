Florian Wirtz phản bác Van Dijk: Liverpool không bỏ cuộc sau thảm bại 0-4 Tiền vệ Florian Wirtz khẳng định tập thể Liverpool vẫn nỗ lực chiến đấu dù nhận thất bại nặng nề trước Man City, đồng thời bác bỏ quan điểm của đội trưởng Virgil van Dijk về tinh thần toàn đội.

Bầu không khí tại Anfield đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết sau trận thua tan nát 0-4 trước Manchester City tại FA Cup. Trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị bước vào trận tứ kết lượt đi Champions League đối đầu Paris Saint-Germain (PSG), một vết nứt nhỏ trong nội bộ dường như đã xuất hiện. Ngôi sao Florian Wirtz mới đây đã có những phản hồi thẳng thắn trước những chỉ trích về tinh thần thi đấu của toàn đội, trực tiếp bác bỏ nhận định từ chính người đội trưởng Virgil van Dijk.

Sự bất đồng từ phòng thay đồ sau thảm bại tại Etihad

Thất bại bạc nhược tại Etihad không chỉ khiến hàng ngàn cổ động viên Liverpool phải rời khán đài sớm mà còn để lại những hệ lụy về mặt tâm lý. Ngay sau trận đấu, đội trưởng Virgil van Dijk đã gây bão dư luận khi ám chỉ một số đồng đội đã có dấu hiệu buông xuôi, bỏ cuộc giữa chừng khi tỷ số trở nên quá cách biệt. Tuy nhiên, góc nhìn của Florian Wirtz lại hoàn toàn khác biệt.

Wirtz không đồng tình với phát biểu của Van Dijk.

Chia sẻ với truyền thông, Wirtz nhấn mạnh: "Tôi không biết rõ về những gì Virgil đã nói, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi vẫn nỗ lực tạo ra cơ hội để xoay chuyển cục diện. Tất nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối và bạn đang bị dẫn sâu, tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bảo các cầu thủ bỏ cuộc là không chính xác. Thua 0-4 không phải là tiêu chuẩn của Liverpool, nhưng nỗ lực của toàn đội là có thật."

Champions League - Cứu cánh cuối cùng của Liverpool

Việc bị loại khỏi FA Cup khiến Champions League trở thành đấu trường duy nhất để Liverpool tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Áp lực hiện đang đè nặng lên vai HLV Arne Slot. Kể từ khi tiếp quản đội bóng từ người tiền nhiệm, Slot vẫn chưa thể giúp The Kop duy trì được sự ổn định cần thiết của một nhà vô địch. Trận đại chiến với PSG sắp tới tại Paris không chỉ là một cuộc đối đầu chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho chiến lược gia người Hà Lan.

Wirtz khẳng định sự tập trung và năng lượng trong suốt 90 phút tại Parc des Princes sẽ là chìa khóa then chốt. Theo tiền vệ này, nếu Liverpool không thể duy trì cường độ chơi bóng cao nhất trước dàn sao của PSG, họ sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đi tiếp. Tuy nhiên, niềm hy vọng đã thắp lại khi tiền đạo Alexander Isak đã có thể trở lại băng ghế dự bị, mang đến một phương án tấn công chất lượng cho hành trình giông bão sắp tới.

Đặt niềm tin vào DNA Liverpool tại đấu trường châu Âu

Dù phong độ tại giải quốc nội đang trồi sụt, HLV Arne Slot vẫn đặt trọn niềm tin vào cái gọi là "DNA của Liverpool" khi bước ra biển lớn châu Âu. Lịch sử hào hùng của câu lạc bộ tại Champions League luôn là điểm tựa tinh thần để các cầu thủ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Việc được thi đấu trận lượt về tại Anfield là một lợi thế, nhưng trước mắt, The Kop cần một kết quả khả quan trên đất Pháp.

Sự đoàn kết và niềm tin vào bản thân sẽ là vũ khí quan trọng nhất để Liverpool đối đầu với Mbappe và các đồng đội. Trận đấu tới đây không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là lời khẳng định về danh dự của đội bóng thành phố cảng sau những tủi hổ vừa trải qua. Liệu bản lĩnh của một ông lớn có giúp Liverpool vượt qua cơn bão chỉ trích để viết tiếp hành trình tại châu Âu?