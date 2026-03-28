Florian Wirtz rực sáng trong màu áo tuyển Đức: Thử thách chiến thuật cho Arne Slot tại Liverpool Với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp Đức hạ Thụy Sĩ, Florian Wirtz cho thấy sự tương phản kỳ lạ so với phong độ tại Liverpool, buộc Arne Slot phải sớm tìm lời giải.

Florian Wirtz vừa khẳng định đẳng cấp thế giới với màn trình diễn đạt điểm số 9.7 trong màu áo Đội tuyển Đức. Kết quả này không chỉ giúp "Cỗ xe tăng" đánh bại Thụy Sĩ mà còn đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Arne Slot về cách tối ưu hóa tài năng của tiền vệ trẻ này tại Liverpool.

Wirtz có trận đấu thăng hoa bậc nhất sự nghiệp

Màn trình diễn tiệm cận sự hoàn hảo tại St. Jakob-Park

Chiến thắng 4-3 của đội tuyển Đức trước Thụy Sĩ không chỉ đơn thuần là một trận giao hữu mà đã trở thành sân khấu tôn vinh Florian Wirtz. Tiền vệ 22 tuổi đã trực tiếp in dấu giày vào cả 4 bàn thắng của đội nhà, bao gồm một cú đúp và hai đường kiến tạo dọn cỗ.

Theo dữ liệu thống kê từ Fotmob, nhạc trưởng của Liverpool nhận được số điểm gần như tuyệt đối là 9.7. Anh không chỉ hiệu quả trong khâu dứt điểm mà còn là linh hồn trong lối chơi của HLV Julian Nagelsmann. Cụ thể, Wirtz đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90% (70/78 đường chuyền), tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm và có 9 lần thu hồi bóng thành công.

Đáng chú ý, bàn thắng ấn định tỷ số ở phút thứ 85 đã thể hiện trọn vẹn kỹ thuật thượng thừa của ngôi sao này. Trước đó, anh cũng khiến người hâm mộ sững sờ với pha dứt điểm cầu âu từ góc hẹp ở phút thứ 61, một pha lập công mà chính Wirtz thừa nhận sau trận đấu là có phần may mắn.

Sự tương phản kỳ lạ giữa ĐTQG và Liverpool

Phong độ thăng hoa tại Đội tuyển Đức đang tạo nên một sự đối lập gay gắt với tình hình của Wirtz tại Anfield. Kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái, cầu thủ sinh năm 2003 này đã gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với cường độ thi đấu tại Ngoại hạng Anh dưới thời Arne Slot.

Các con số thống kê đã chỉ ra thực trạng đáng báo động: chỉ trong 2 trận gần nhất khoác áo ĐTQG, Wirtz đã đóng góp vào 6 bàn thắng. Con số này bằng đúng tổng thành tích mà anh đạt được sau 27 lần ra sân cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này. Điều này làm dấy lên những phân tích về việc hệ thống chiến thuật của Arne Slot có thể đang hạn chế khả năng sáng tạo của tiền vệ người Đức.

Ngôi sao người Đức cần màn trình diễn tương tự tại Liverpool

Khát vọng World Cup và lời khẳng định đanh thép

Phát biểu sau trận đấu, Florian Wirtz không giấu giếm tham vọng lớn lao cùng đội tuyển quốc gia. Khi được hỏi về mục tiêu tại kỳ World Cup sắp tới, nơi Đức nằm chung bảng với Ecuador, Bờ Biển Ngà và Curacao, anh khẳng định: "Chúng tôi muốn lọt vào trận chung kết và mang cúp về nhà. Đức đang sở hữu một đội hình tuyệt vời và không việc gì phải trốn tránh kỳ vọng cả."

Màn trình diễn siêu hạng trước Thụy Sĩ không chỉ là cú hích tinh thần cho cá nhân Wirtz mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Ban huấn luyện Liverpool. Người hâm mộ The Kop đang kỳ vọng Arne Slot có thể học hỏi cách tiếp cận của Julian Nagelsmann để giải phóng hoàn toàn năng lượng của ngôi sao trẻ này, qua đó giúp CLB chinh phục các mục tiêu quan trọng như Top 4 Ngoại hạng Anh hay các danh hiệu tại FA Cup và Champions League.