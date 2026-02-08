Florian Wirtz: Từ cậu bé bị Neville chê bai đến siêu sao gánh vác hàng công Liverpool Sau giai đoạn khởi đầu khó khăn, bản hợp đồng 120 triệu bảng Florian Wirtz đang rực sáng tại Anfield với phong độ ghi bàn ấn tượng và sự lột xác về thể chất.

Florian Wirtz là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho việc vượt qua áp lực tại Ngoại hạng Anh. Nếu phải chỉ ra đâu là đáy vực trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp tại Liverpool, tiền vệ người Đức có lẽ sẽ chọn trận thua 0-3 trước Manchester City tại Etihad vào tháng 11 năm ngoái. Đó là ngày mà bản hợp đồng đắt giá hoàn toàn mờ nhạt, khiến huyền thoại Gary Neville không ngần ngại chỉ trích anh giống như "một cậu bé" thiếu hụt thể chất trên sân cỏ.

Lời chỉ trích của Gary Neville và động lực từ phòng gym

Vào thời điểm đó, Gary Neville đã nhận xét trên sóng truyền hình: "Wirtz là một vấn đề. Cậu ấy trị giá 120 triệu bảng nhưng trông giống như một cậu bé trên sân. Cậu ấy thiếu hụt nghiêm trọng về mặt thể chất để chơi một trận đấu đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh". Lời nhận xét khắc nghiệt này đã chạm tự ái của ngôi sao trẻ.

Florian Wirtz và Liverpool gây thất vọng với trận thua thảm trước Man City.

Ý thức được sự khốc liệt của giải đấu được mệnh danh là "vùng đất của những người khổng lồ", Wirtz đã lao vào phòng gym với một giáo án đặc biệt. Kết quả, anh đã tăng thêm 2,5kg cơ bắp, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài áp lực chuyên môn, Wirtz còn phải vượt qua rào cản tâm lý khi cập bến Anfield vào tháng 6/2025 – thời điểm đội bóng đang bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Diogo Jota.

Bước ngoặt chiến thuật từ Arne Slot

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi kể từ chiến thắng 2-0 trước West Ham vào cuối tháng 11. HLV Arne Slot đã thực hiện một điều chỉnh chiến thuật mang tính quyết định: đẩy Wirtz từ vị trí tiền vệ công (số 10) sang hành lang cánh trái trên hàng tiền đạo. Thay đổi này cho phép số 7 của Liverpool có nhiều không gian hơn để tự do di chuyển và phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

Wirtz đang có phong độ tuyệt vời.

Sự kiên nhẫn của ban huấn luyện đã được đền đáp xứng đáng. Wirtz hiện tại đang sở hữu phong độ cực cao với 6 bàn thắng chỉ trong hơn một tháng qua. Các chỉ số thống kê không biết nói dối: tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi tăng từ 36,2% lên 45,5%, trong khi số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương cũng tăng hơn 50% so với giai đoạn đầu mùa.

Cặp bài trùng mới phá vỡ những kỷ lục

Đáng chú ý, sự kết hợp giữa Wirtz và Hugo Ekitike đang trở thành vũ khí lợi hại nhất của Lữ đoàn đỏ. Cả hai đã cùng nhau tạo nên 6 bàn thắng mùa này – con số cao nhất tại Ngoại hạng Anh hiện nay. Ở độ tuổi 22 và 23, họ đã trở thành bộ đôi trẻ nhất đạt được thành tích này tại Anfield, chính thức vượt qua kỷ lục lâu đời của hai huyền thoại Steven Gerrard và Michael Owen thiết lập hơn hai thập kỷ trước.

Jamie Carragher, cựu trung vệ Liverpool, nhận định rằng Wirtz đang mang dáng dấp của David Silva hơn là Kevin De Bruyne: "Cậu ấy đã đi từ hình ảnh một cậu bé như lời Gary Neville nói, trở thành một cầu thủ đầy tự tin. Giờ đây, Wirtz có cơ hội để khiến Neville phải rút lại những lời đó".

Tại Anfield đêm nay, khi Manchester City hành quân đến, Florian Wirtz sẽ có cơ hội tốt nhất để thực hiện màn phục hận ngọt ngào. Từ một người bị nghi ngờ về khả năng thích nghi, tiền vệ người Đức hiện đã tìm thấy tiếng nói trọng lượng cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ, sẵn sàng gánh vác trọng trách đưa Liverpool trở lại đỉnh cao.