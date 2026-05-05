Florian Wirtz và bài toán 157 triệu đô la của Liverpool sau thất bại tại Old Trafford Màn trình diễn bạc nhược trong trận thua 2-3 trước Manchester United khiến bản hợp đồng kỷ lục Florian Wirtz đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về giá trị thực và khả năng thích nghi.

Chỉ mất đúng 53 giây để bầu không khí tại Old Trafford trở nên ngột ngạt đối với Florian Wirtz. Một đường chuyền hỏng đơn giản đưa bóng đi hết đường biên dọc đã khơi mào cho những tiếng la ó từ khán đài, báo hiệu một buổi chiều thảm họa cho bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool.

Wirtz gây thất vọng với màn trình diễn mờ nhạt trước Man Utd.

Cơn ác mộng tại Old Trafford

Thất bại 2-3 của Liverpool trước Manchester United không chỉ là một trận thua về mặt tỷ số mà còn là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của The Kop. Đội bóng của Michael Carrick, vốn kém Liverpool tới 42 điểm ở mùa giải trước, hiện đã vươn lên dẫn trước đối thủ 6 điểm trên bảng xếp hạng. Kết quả này đẩy thầy trò Arne Slot vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Trong tâm điểm của sự thất vọng đó là Florian Wirtz. Cầu thủ cập bến Anfield với mức giá 116 triệu bảng (tương đương 157 triệu đô la) đã có một màn trình diễn hoàn toàn dưới mức trung bình. Các số liệu thống kê sau trận đấu đã phác họa nên một bức tranh u tối: Wirtz không có nổi một cú sút trúng đích, chỉ hoàn thành duy nhất một lần lừa bóng và có vỏn vẹn hai lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương suốt 90 phút.

Sự tương phản gay gắt về vai trò nhạc trưởng

Khi đặt Wirtz cạnh Bruno Fernandes bên phía Manchester United, sự chênh lệch về tầm ảnh hưởng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Trong khi đội trưởng của Man Utd điều phối nhịp độ và đang trên đường lập kỷ lục về số pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, thì Wirtz lại hoàn toàn bị lu mờ.

Cầu thủ người Đức tỏ ra yếu thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp về thể chất với Casemiro và Kobbie Mainoo. Đáng trách hơn, chính pha mất bóng và tình huống phạm lỗi sau đó của Wirtz đã gián tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số của Matheus Cunha cho đội chủ nhà. Ngay cả tài năng trẻ Rio Ngumoha, người chỉ góp mặt 15 phút cuối, cũng có số lần chạm bóng trong vòng cấm tương đương với đàn anh trị giá 157 triệu đô la.

Áp lực từ giá trị chuyển nhượng kỷ lục

Huyền thoại Jamie Carragher đã không ngần ngại đưa ra những lời chỉ trích đanh thép sau trận đấu. Ông cho rằng Wirtz đang nhận được sự ưu ái quá mức so với những gì thể hiện trên sân cỏ. Sau một năm gia nhập đội bóng vùng Merseyside, sự tiến bộ của tiền vệ 23 tuổi này gần như là con số không tròn trĩnh.

Phong độ trồi sụt của Wirtz là một dấu hỏi lớn cho bộ phận tuyển trạch của Fenway Sports Group (FSG). Sau giai đoạn bùng nổ ngắn ngủi với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo vào đầu năm, anh chỉ đóng góp thêm 3 bàn thắng trong 15 trận gần nhất. Đây là hiệu suất đáng báo động đối với cầu thủ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới tại Anfield.

Thách thức cho Arne Slot

HLV Arne Slot hiện đang đối mặt với bài toán nan giải trong việc tối ưu hóa nhân sự. Trong khi Alexander Isak có thể viện dẫn lý do thể lực, Wirtz dường như không có bất kỳ lời bào chữa nào cho sự sa sút của mình. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Liverpool đang dần cạn kiệt.

Nếu không thể tạo ra sự đột phá trong lối chơi và tâm lý thi đấu ở mùa giải tới, Florian Wirtz đứng trước nguy cơ trở thành một trong những thương vụ thất bại đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Đối với Liverpool, việc bỏ ra 157 triệu đô la để nhận lại những màn trình diễn rụt rè như tại Old Trafford là điều không thể chấp nhận được trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại Ngoại hạng Anh.