Về Báo Hà Tĩnh

Floriana 1-1 Drita: Hai đội chia điểm

Văn Thể21/07/2026 19:39

Floriana đối đầu Drita tại UEFA Europa Conference League lúc 00h30 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Independence Ground, trong bối cảnh đội hình dự kiến chưa được xác nhận.

Floriana1 - 1DritaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Floriana tiếp đón Drita.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': K. Abazaj (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': B. Krasniqi (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': P. Mbong (Floriana) nhận thẻ vàng.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Floriana): K. Dervisagic vào sân thay R. Muric.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Floriana): Chapi vào sân thay D. Vella.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Floriana): Z. Scerri vào sân thay M. Jah.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Floriana): T. Gudelj vào sân thay C. Zammit Lonardelli.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Drita): L. Balaj vào sân thay A. Manaj.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Drita): B. Sheji vào sân thay K. Abazaj.

  • 90+7'BÀN THẮNG! Drita (0-1)

    Phút 90+7': L. Balaj (Drita) lập công (kiến tạo: B. Krasniqi). Tỷ số: 0 - 1.

  • 90+9'Thay người

    Phút 90+9' (Floriana): A. Drina vào sân thay A. Kurtalic.

  • 90+9'Thay người

    Phút 90+9' (Drita): H. Salihu vào sân thay I. Jashari.

  • 90+9'Thay người

    Phút 90+9' (Drita): O. Grezda vào sân thay L. Balaj.

  • 90+10'Thẻ vàng

    Phút 90+10': H. Salihu (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 90+12'BÀN THẮNG! Floriana (1-1)

    Phút 90+12': A. Drina (Floriana) lập công (kiến tạo: F. Varela). Tỷ số: 1 - 1.

  • KTKết thúc: Floriana 1-1 Drita

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:41 22/07/2026

Đội hình chính thức
Floriana
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela
Drita
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani
23
Guilherme Cioletti
21
Carlo Zammit Lonardelli
17
Owen Spiteri
4
Kauan
3
Myles Beerman
14
Alen Kurtalić
10
Fede Varela
12
Dunstan Vella
11
Robert Murić
19
Mustapha Jah
28
Paul Mbong
1
Faton Maloku
2
Besnik Krasniqi
25
Altin Bytyçi
32
Jorgo Pëllumbi
26
Raddy Ovouka
14
Albert Dabiqaj
8
Vesel Limaj
77
Kristal Abazaj
19
Blerim Krasniqi
7
Igball Jashari
9
Arb Manaj
Dự bị
Floriana
80 Pablo Picón5 Gerrard Cann Rodgers6 Amar Drina8 Zachary Scerri16 Chapi Romano20 Emerson Piscopo27 Zyas Vella Newell9 Kenan Dervišagić22 Tomislav Gudelj
Drita
22 Laurit Behluli74 Eron Isufi3 Blerton Sheji28 Agan Mjaki55 Hajdin Salihu4 Rron Broja10 Liridon Balaj24 William Baeten99 Mike Arthur
Cập nhật đội hình lúc 00:08 22/07/2026

Floriana sẽ đối đầu Drita tại UEFA Europa Conference League lúc 00h30 ngày 22/07/2026. Trận đấu được tổ chức trên sân Independence Ground, nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết về đội hình dự kiến, phong độ gần đây hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

Thông tin trận đấu

Cuộc so tài giữa Floriana và Drita là tâm điểm của lịch thi đấu UEFA Europa Conference League trong khung giờ 00h30 ngày 22/07/2026. Independence Ground sẽ là địa điểm diễn ra trận đấu.

  • Trận đấu: Floriana vs Drita
  • Thời gian: 00h30 ngày 22/07/2026
  • Sân vận động: Independence Ground
  • Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Những điểm chờ đợi trước trận

Do chưa có dữ liệu về phong độ, vị trí, lực lượng và lịch sử đối đầu, chưa thể xác định đội nào đang chiếm ưu thế rõ ràng trước giờ bóng lăn. Vì vậy, cục diện trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc và khả năng điều chỉnh trong từng thời điểm.

Thông tin đội hình dự kiến cũng chưa được xác nhận. Điều này khiến việc đánh giá chính xác sơ đồ chiến thuật, những nhân tố chủ chốt hoặc các vị trí có thể tạo khác biệt trở nên chưa đủ cơ sở.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Floriana và Drita cần tận dụng tốt những cơ hội đầu tiên trên sân Independence Ground, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận khi thế trận chưa được định hình. Bên cạnh khả năng kiểm soát bóng, sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả ở các tình huống chuyển trạng thái có thể đóng vai trò quan trọng.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa thể phân định rõ ưu thế chỉ từ những thông tin hiện có. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc lớn vào đội hình ra sân, cách tổ chức chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội của Floriana cùng Drita.

Floriana
5 trận gần nhất
BTTHT
Drita
5 trận gần nhất
BHBBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Floriana 1-1 Drita: Hai đội chia điểm
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO