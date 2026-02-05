Floyd Mayweather kiện Showtime đòi 340 triệu USD và tin nóng thể thao sáng 5/2 Huyền thoại boxing Floyd Mayweather cáo buộc bị lừa tiền bản quyền truyền hình; Kazakhstan đăng cai Á vận hội 2029 và thách thức mới cho cử tạ Việt Nam.

Tâm điểm tin tức thể thao sáng nay đổ dồn về Floyd Mayweather khi cựu võ sĩ này chính thức đệ đơn kiện mạng truyền hình Showtime, yêu cầu bồi thường số tiền khổng lồ lên tới 340 triệu USD. Vụ kiện này đánh dấu một cuộc đối đầu pháp lý căng thẳng giữa ngôi sao boxing hàng đầu và đối tác truyền thông lâu năm.

Mayweather cáo buộc bị lừa đảo hàng trăm triệu USD

Theo các nguồn tin từ Mỹ, Floyd Mayweather khẳng định mình là nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo có hệ thống. Cựu tay đấm bất bại cho rằng cố vấn cũ của anh, Al Haymon, đã cấu kết với các giám đốc tại Showtime để chiếm đoạt một phần lớn doanh thu từ các thỏa thuận phát sóng các trận đấu boxing đỉnh cao trong quá khứ.

Floyd Mayweather đang đòi phía Showtime phải bồi thường số tiền 340 triệu USD.

Phía Mayweather cáo buộc rằng Showtime đã có những hành vi thiếu minh bạch trong việc phân chia lợi nhuận, trực tiếp gây thiệt hại nặng nề cho tài sản của anh. Hiện tại, số tiền bồi thường 340 triệu USD mà võ sĩ này đưa ra đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới tài chính thể thao.

Bích Tuyền lỡ hẹn với giải vô địch quốc gia

Trong khi đó, tại làng bóng chuyền Việt Nam, người hâm mộ nhận tin không vui về trường hợp của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền. Mặc dù cô đã xuất hiện và tập luyện cùng CLB LPB Ninh Bình từ đầu năm, nhưng HLV trưởng Thái Thanh Tùng đã chính thức xác nhận cô sẽ không ra sân tại giải VĐQG sắp tới.

Thay vì thi đấu, Bích Tuyền sẽ đảm nhận vai trò mới trong thành phần ban huấn luyện của đội bóng. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc cho giải đấu khi Bích Tuyền luôn được xem là một trong những tay đập xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay.

Kazakhstan đăng cai Á vận hội mùa Đông 2029

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vừa công bố quyết định quan trọng: Kazakhstan sẽ là quốc gia thay thế Saudi Arabia để tổ chức Á vận hội mùa Đông 2029. Trước đó, Saudi Arabia đã bất ngờ rút lui khỏi vai trò chủ nhà cách đây khoảng một tháng.

Thành phố Almaty sẽ là nơi đăng cai chính các nội dung thi đấu. Đây là địa điểm giàu kinh nghiệm khi từng tổ chức thành công Á vận hội mùa Đông vào năm 2011, hứa hẹn sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng tốt nhất cho sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất châu lục.

Cử tạ Việt Nam đối mặt khó khăn tại Olympic 2028

Thông tin từ Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) cho thấy những thay đổi lớn về thể thức thi đấu tại Olympic 2028 sẽ gây không ít khó khăn cho cử tạ Việt Nam. Mặc dù số hạng cân tăng lên 12, nhưng IWF lại điều chỉnh các hạng cân nhẹ lên mức cao hơn.

Hạng cân nam: Tăng từ 61kg lên 65kg.

Hạng cân nữ: Tăng từ 49kg lên 53kg.

Hạn ngạch VĐV: Giữ nguyên ở mức 120 (60 nam, 60 nữ).

Việc nâng mức hạng cân nhẹ khiến các vận động viên Việt Nam - vốn thường mạnh ở các hạng cân thấp nhất - gặp thách thức lớn trong việc cạnh tranh suất tham dự. Hy vọng hiện nay đặt lên vai đô cử Trần Minh Trí, người đang giữ chức vô địch châu Á ở hạng cân 65kg, phù hợp với tiêu chuẩn mới của Olympic.