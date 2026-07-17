Fluid AI Design System: Bước tiến của Samsung trong việc tái định nghĩa giao diện One UI Samsung hé lộ Fluid AI Design System, hệ thống thiết kế đạt giải Red Dot 2026 giúp thay đổi giao diện One UI linh hoạt theo ngữ cảnh và trí tuệ nhân tạo.

Samsung vừa công bố tầm nhìn chiến lược cho tương lai của hệ điều hành One UI thông qua hệ thống mang tên Fluid AI Design System (Hệ thống Thiết kế AI linh hoạt). Ý tưởng này đã nhanh chóng gây chú ý khi giành giải thưởng tại Red Dot Design Award 2026, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng từ giao diện tĩnh sang trải nghiệm người dùng chủ động.

Từ giao diện tập trung vào ứng dụng sang trải nghiệm theo ngữ cảnh

Điểm khác biệt cốt lõi của Fluid AI Design System nằm ở cách tiếp cận người dùng. Thay vì xây dựng giao diện dựa trên các biểu tượng ứng dụng cố định, Samsung hướng tới một hệ sinh thái nơi trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò điều phối. Người dùng sẽ không còn phải liên tục thoát và mở ứng dụng để hoàn thành một tác vụ phức tạp.

Samsung trình làng hệ thống Fluid AI mới

Thay vào đó, hệ thống sẽ sử dụng các "thẻ" thông tin động. Những thẻ này có khả năng tự động mở rộng, thu gọn hoặc thay đổi nội dung hiển thị theo thời gian thực tùy thuộc vào hành vi và nhu cầu của người dùng tại thời điểm đó. Điều này giúp giảm bớt các bước thao tác thừa và tối ưu hóa luồng công việc trên thiết bị di động.

Nguyên lý hoạt động của các thẻ thông tin thông minh

Để minh họa cho tính hữu dụng của Fluid AI, Samsung đã đưa ra ví dụ về việc xử lý lịch họp. Khi nhận được một thông báo về cuộc hẹn, thay vì chỉ hiển thị dòng chữ nhắc nhở, hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Giao diện lúc này sẽ tích hợp sẵn lịch cá nhân, đề xuất lộ trình di chuyển tối ưu qua bản đồ và hiển thị danh sách các liên hệ liên quan.

Hệ thống AI mới của Samsung sẽ thông minh hơn

Sự thay đổi này biến chiếc smartphone từ một thiết bị chạy ứng dụng đơn thuần trở thành một người cộng sự chủ động. Ngay cả các công cụ cơ bản như bộ chọn ngày tháng cũng có khả năng biến đổi thành một trợ lý sắp xếp lịch trình toàn diện khi cần thiết, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các tab.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ sinh thái Galaxy AI

Fluid AI Design System được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển Galaxy AI mà Samsung đã theo đuổi. Thay vì chỉ là những tính năng bổ trợ như dịch thuật hay chỉnh sửa ảnh, AI giờ đây được tích hợp sâu vào mã nguồn của giao diện người dùng. Điều này cho phép cá nhân hóa trải nghiệm ở mức độ cao nhất, từ cách sắp xếp thông tin đến tốc độ phản hồi của hệ thống.

Fluid AI Design System có thể là tương lai của One UI

Tuy nhiên, việc thương mại hóa Fluid AI vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật. Samsung cần giải quyết bài toán về khả năng tương thích với các ứng dụng từ bên thứ ba để đảm bảo tính đồng nhất. Bên cạnh đó, việc duy trì hiệu năng ổn định trên nhiều phân khúc thiết bị khác nhau cũng là một rào cản lớn cần vượt qua trước khi chính thức đưa vào One UI 10 hoặc các phiên bản kế nhiệm.

Phần cứng tối ưu cho các tính năng AI mới

Để vận hành trơn tru các hệ thống thiết kế dựa trên AI phức tạp như Fluid AI, các dòng flagship mới như Galaxy S26 Ultra được trang bị cấu hình mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng xử lý NPU (trí tuệ nhân tạo) trên chip.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 2K+ Camera chính 200MP, Zoom 100x Dung lượng pin 5000mAh, sạc nhanh 60W

Nhìn chung, Fluid AI Design System không chỉ là một thay đổi về mặt thẩm mỹ mà là một cuộc cách mạng về tư duy thiết kế phần mềm. Nếu được triển khai thành công, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh cực lớn của Samsung trong kỷ nguyên smartphone AI, nơi trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa và tự động hóa tối đa.