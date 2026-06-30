Folarin Balogun: Chìa khóa để tuyển Mỹ phá dớp vòng loại trực tiếp World Cup Tiền đạo Folarin Balogun khẳng định quyết tâm cùng tuyển Mỹ vượt qua Bosnia và Herzegovina tại vòng 32 đội World Cup 2026, hướng tới chiến thắng knock-out đầu tiên sau 24 năm.

Đội tuyển Mỹ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại World Cup 2026. Sau hành trình vòng bảng đầy cảm xúc, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino chuẩn bị bước vào trận cầu sinh tử gặp Bosnia và Herzegovina tại vòng 32 đội. Đây không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp thông thường, mà còn là cơ hội để "The Stars & Stripes" phá bỏ lời nguyền đã tồn tại gần một phần tư thế kỷ: giành chiến thắng trong một trận knock-out World Cup kể từ năm 2002.

Hành trình khẳng định vị thế tại bảng D

Tiến vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng D, tuyển Mỹ đã thể hiện một bộ mặt tấn công rực lửa dưới thời Pochettino. Họ mở màn chiến dịch bằng chiến thắng áp đảo 4-1 trước Paraguay, tiếp nối bằng màn trình diễn thực dụng nhưng hiệu quả để hạ gục Australia 2-0. Dù vấp ngã với tỷ số 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối, đội bóng xứ cờ hoa vẫn giữ vững ngôi đầu, cho thấy bản lĩnh của một đội chủ nhà đang khát khao tiến sâu.

Balogun bừng sáng ở vòng bảng. Ảnh: Getty.

Folarin Balogun và tư duy của một sát thủ thượng hạng

Tâm điểm của mọi sự kỳ vọng đổ dồn vào Folarin Balogun. Ở tuổi 24, chân sút thuộc biên chế Monaco đã khắc tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nam đầu tiên của Mỹ lập cú đúp tại một kỳ World Cup (trong trận gặp Paraguay) kể từ năm 1930. Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong vinh quang cá nhân, Balogun lại thể hiện một sự tập trung đáng kinh ngạc vào mục tiêu chung của tập thể.

Chia sẻ về những kỷ lục cá nhân, Balogun thẳng thắn: "Đối với tôi, những danh hiệu đó không có nhiều ý nghĩa. Mục tiêu tối thượng là chiến thắng. Tôi không phải là người sẽ nhìn lại quá khứ rồi nghĩ rằng chúng tôi đã làm tốt. Đó không phải là tư duy của tôi. Tôi chỉ đang hướng tới trận đấu vào thứ Năm và mong muốn ra sân để giành chiến thắng."

Sự thay đổi về tâm lý trước ngưỡng cửa lịch sử

Bầu không khí tại trại tập trung của tuyển Mỹ đã chuyển sang trạng thái "chiến tranh". Balogun thừa nhận sự nghiêm túc đang bao trùm toàn đội khi giải đấu bước vào giai đoạn không có chỗ cho những sai lầm. Tiền đạo này nhấn mạnh việc bản thân đã chuyển sang một bộ chỉ số tư duy mạnh mẽ hơn, bởi anh hiểu rõ áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả nhà và cái dớp lịch sử từ năm 2002.

Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ không chỉ chơi bóng bằng đôi chân mà còn bằng một tinh thần thép. Trận gặp Bosnia và Herzegovina tới đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của họ. Với một Balogun đang ở độ chín của sự nghiệp và một tập thể gắn kết, người hâm mộ Mỹ có quyền tin tưởng vào một chương mới hào hùng hơn cho bóng đá xứ cờ hoa tại kỳ World Cup lịch sử này.