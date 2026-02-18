Folarin Balogun lập cú đúp lịch sử trước PSG: Lời khẳng định đanh thép gửi Arsenal và Pochettino Dù Monaco thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối, tiền đạo Folarin Balogun vẫn đi vào lịch sử bóng đá Mỹ với tư cách cầu thủ ghi bàn nhanh nhất và sở hữu nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League.

Trong một đêm đầy kịch tính tại Stade Louis-II, nơi AS Monaco để thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối trước gã khổng lồ Paris Saint-Germain, ánh đèn sân khấu vẫn chiếu rọi rực rỡ vào một cái tên: Folarin Balogun. Tiền đạo 24 tuổi không chỉ khiến hàng thủ nhà Đương kim vô địch Ligue 1 trải qua cơn ác mộng trong hiệp một, mà còn tự điền tên mình vào lịch sử bóng đá Mỹ với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

55 giây để thay đổi lịch sử bóng đá Mỹ

Balogun bước vào trận play-off vòng knock-out Champions League với một tâm thế không hề e sợ. Chỉ mất đúng 55 giây bóng lăn, cựu tiền đạo Arsenal đã khiến cầu trường nổ tung bằng pha đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số. Bàn thắng này mang ý nghĩa thống kê khổng lồ: Đây là bàn thua sớm nhất mà PSG từng phải nhận trong lịch sử tham dự Champions League. Đồng thời, nó cũng đưa Balogun trở thành cầu thủ người Mỹ ghi bàn nhanh nhất tại giải đấu này.

Balogun vẫn chói sáng trong thất bại của Monaco trước PSG.

Sự nhạy bén và khả năng chớp thời cơ của Balogun tiếp tục được thể hiện ở phút 18, khi anh bứt tốc đón đường chọc khe và dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Dù Monaco không thể bảo toàn lợi thế trước sự vùng lên mạnh mẽ của PSG, nhưng về mặt cá nhân, Balogun đã có một ngày thi đấu hoàn hảo. Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1.08, việc anh ghi được 2 bàn thắng cho thấy khả năng dứt điểm "sát thủ" đáng kinh ngạc.

Vượt mặt Christian Pulisic tại đấu trường châu lục

Cú đúp vào lưới PSG không chỉ là những bàn thắng đơn thuần, nó là nấc thang đưa Balogun vượt qua cái bóng của người đàn anh Christian Pulisic. Với pha lập công thứ hai trong trận, Balogun đã chính thức cán mốc 5 bàn thắng tại Champions League mùa giải này. Thành tích này giúp anh phá vỡ kỷ lục của Pulisic (4 bàn cho AC Milan mùa trước) để trở thành cầu thủ Mỹ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League.

Chưa dừng lại ở đó, Balogun còn trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên trong lịch sử lập cú đúp tại một trận đấu thuộc vòng knock-out cúp C1 châu Âu. Trước đó, anh cũng là người Mỹ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận Champions League liên tiếp. Trên bảng vàng các chân sút Mỹ vĩ đại nhất tại châu Âu, Balogun hiện đã vươn lên vị trí đồng hạng 4 với 5 bàn thắng, bắt đầu hành trình đuổi theo kỷ lục mọi thời đại của Pulisic (12 bàn).

Arsenal có tiếc khi để Balogun ra đi?

Lời khẳng định cho chiến dịch World Cup 2026

Màn trình diễn chói sáng của Balogun mang đến hai thông điệp quan trọng. Thứ nhất, nó chứng minh Arsenal có thể đã sai lầm khi để anh ra đi quá sớm. Rời Emirates sau 15 năm gắn bó với vỏn vẹn 10 lần ra sân, Balogun đã tìm thấy miền đất hứa tại Pháp. Sau 22 bàn thắng cho Reims, anh tiếp tục thăng hoa tại Monaco với 20 bàn và 12 kiến tạo kể từ khi gia nhập, khẳng định vị thế của một chân sút hàng đầu châu lục.

Thứ hai, đây là lời giải đáp đanh thép cho bài toán trung phong của Đội tuyển Mỹ hướng tới World Cup 2026. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh như Haji Wright hay Patrick Agyemang đang có phong độ tốt tại giải hạng Nhất Anh, đẳng cấp của Balogun tại Champions League – trước một đối thủ tầm cỡ như PSG – là hoàn toàn vượt trội. HLV Mauricio Pochettino chắc chắn sẽ rất hài lòng với những gì ông chứng kiến, khi Balogun đang trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công của xứ sở cờ hoa tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới.