Folarin Balogun tỏa sáng rực rỡ giúp tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay tại ngày hội World Cup 2026 Với cú đúp đẳng cấp ngay trong hiệp một, tiền đạo Monaco không chỉ giúp USMNT giành chiến thắng 4-1 mà còn giải lời bài toán hàng công của huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Trận khai màn World Cup 2026 tại Los Angeles đã trở thành sân khấu riêng của Folarin Balogun. Trước sự chứng kiến của 70.432 khán giả cuồng nhiệt, đội tuyển Mỹ (USMNT) đã có màn phô diễn sức mạnh ấn tượng khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm đầu tay mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của bóng đá xứ sở cờ hoa trên bản đồ thế giới.

Balogun có màn trình diễn ấn tượng trong trận khai màn World Cup 2026.

Bản năng sát thủ của 'số 9' hiện đại

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, hàng công tuyển Mỹ đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công trực diện và đầy hiệu quả. Sau khi có bàn mở tỷ số may mắn từ pha phản lưới nhà của đối thủ, Mỹ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi nhờ sự cơ động của các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu.

Phút 31, sau khi một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, Balogun đã chứng minh bản năng sát thủ của mình. Tiền đạo đang khoác áo Monaco chọn vị trí thông minh để đón đường chuyền của Christian Pulisic, thực hiện pha dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0. Đúng vào những giây cuối cùng của hiệp một, từ đường kiến tạo sắc lẹm của Malik Tillman, Balogun thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ, loại bỏ hoàn toàn hậu vệ Paraguay trước khi sút tung lưới đối phương lần thứ hai.

Màn trình diễn thăng hoa trong 45 phút đầu tiên giúp tuyển Mỹ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 3-0, tạo tiền đề tâm lý thoải mái để ghi thêm một bàn thắng nữa trong hiệp hai, khép lại chiến thắng hủy diệt 4-1.

Thành quả từ chiến lược chiêu mộ nhân tài

Nhìn lại sự tỏa sáng của Balogun, giới chuyên môn đánh giá đây là thành công vang dội từ nỗ lực "lôi kéo" tài năng của Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Từng khoác áo các lứa trẻ tuyển Anh, chân sút sinh ra tại Brooklyn nhưng lớn lên ở London này đã quyết định chọn khoác áo USMNT sau một chiến dịch thuyết phục kiên trì từ năm 2023.

Cựu ngôi sao Arsenal mang đến sự hiệu quả tối đa cho hàng công tuyển Mỹ.

Cuộc gặp gỡ bí mật tại Orlando vào tháng 3/2023 cùng sự tác động từ những đồng đội như Pulisic và McKennie đã làm thay đổi tâm ý của Balogun. Quyết định này đã giải quyết triệt để bài toán trung phong cắm - vốn là "tử huyệt" của bóng đá Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Sức mạnh từ bộ kỹ năng toàn diện

Tại sao Mỹ lại khao khát Balogun đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự toàn diện trong lối chơi của anh. Không chỉ sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, Balogun còn cực kỳ hiệu quả trong việc giữ bóng và kết nối lối chơi. Đội trưởng Tim Ream từng thừa nhận Balogun là đối thủ gây khó chịu nhất mà anh phải đối mặt trong các buổi tập nội bộ.

Trước khi bước vào kỳ World Cup lịch sử trên sân nhà, Balogun đã sở hữu phong độ cực cao tại Ligue 1 với 19 bàn thắng cho Monaco. Sự hiện diện của anh mang lại sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành, giúp các vệ tinh xung quanh như Pulisic hay Tillman có nhiều khoảng trống hơn để khai thác.

Ở tuổi 24, Balogun đang trở thành biểu tượng cho khát vọng và tầm nhìn mới của bóng đá Mỹ. Chiến thắng trước Paraguay mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng với một "sát thủ" thực thụ trong đội hình, người hâm mộ xứ cờ hoa hoàn toàn có quyền mơ về những kỳ tích sâu hơn tại giải đấu năm nay.