Folarin Balogun xin lỗi người hâm mộ sau thảm bại 1-4 của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 Tiền đạo Folarin Balogun bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc khi tuyển Mỹ dừng bước tại vòng 16 đội, dù trước đó anh được phép thi đấu nhờ sự can thiệp hy hữu từ Tổng thống Donald Trump.

Giấc mơ World Cup trên sân nhà của người Mỹ đã khép lại trong sự ngỡ ngàng và thất vọng. Thất bại 1-4 trước đội tuyển Bỉ tại Seattle không chỉ là một kết quả thua đậm, mà còn là dấu chấm hết cho hành trình đầy kỳ vọng của thế hệ vàng bóng đá xứ cờ hoa. Ngay sau trận đấu, tiền đạo chủ lực Folarin Balogun đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng người hâm mộ.

Nỗi đau tại Seattle và lời hứa trở lại

Trên nền tảng mạng xã hội X, chân sút 25 tuổi không giấu nổi sự thất vọng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Balogun chia sẻ về cảm giác đau đớn khi phải chờ đợi 4 năm để được hít thở bầu không khí ở cấp độ cao nhất, nhưng lại không thể đem về kết quả như ý.

Balogun lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: Getty Images.

"Kỳ World Cup đầu tiên của tôi. Thật đau đớn khi phải chờ đợi 4 năm để được thi đấu ở cấp độ cao nhất mà môn thể thao này mang lại. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến những người hâm mộ, chúng tôi đã chơi không đủ tốt ở thời điểm quan trọng nhất và khiến các bạn thất vọng", Balogun viết. Dù vậy, anh vẫn khẳng định niềm tin vào sự phát triển của bóng đá Mỹ và cam kết sẽ cùng đồng đội trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Đặc quyền gây tranh cãi từ hệ thống chính trị

Sự góp mặt của Balogun trong đội hình xuất phát trận gặp Bỉ vốn đã là một chủ đề tốn nhiều giấy mực. Trước đó, tiền đạo này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng trước Bosnia ở vòng 32 đội, đồng nghĩa với một án treo giò chắc chắn. Tuy nhiên, một diễn biến khó tin đã xảy ra khi FIFA quyết định hủy bỏ án phạt này vào phút chót.

Quyết định này được đưa ra sau một cuộc gọi trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Dù nhận được "đặc quyền" hiếm hoi để có mặt trên sân, Balogun và các đồng đội vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước một đội tuyển Bỉ quá bản lĩnh và sắc sảo trong các pha dứt điểm.

Bỉ tiến vào tứ kết, thách thức mang tên Tây Ban Nha

Về phía đội tuyển Bỉ, chiến thắng thuyết phục 1-4 tại Seattle đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch của "Quỷ đỏ". Sự hiệu quả trong lối chơi và khả năng tận dụng sai lầm của hàng thủ Mỹ đã giúp họ ghi tên mình vào vòng 8 đội mạnh nhất thế giới.

Thử thách tiếp theo của thầy trò đội tuyển Bỉ sẽ lớn hơn gấp bội. Họ sẽ chạm trán đội tuyển Tây Ban Nha trong trận tứ kết rực lửa diễn ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 7. Đây được dự báo là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai phong cách bóng đá hàng đầu châu Âu hiện nay.