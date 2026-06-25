Ford Everest 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số chi tiết tháng 6/2026 Ford Everest 2026 tiếp tục khẳng định vị thế SUV 7 chỗ hàng đầu với thiết kế cơ bắp, công nghệ SYNC 4A hiện đại và tùy chọn động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ. Dưới đây là chi tiết bảng giá niêm yết và thông số kỹ thuật mới nhất.

Ford Everest thế hệ thứ 4 đã tạo nên một chuẩn mực mới trong phân khúc SUV 7 chỗ kể từ khi ra mắt toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với những thay đổi toàn diện về khung gầm, thiết kế và công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về một chiếc xe đa dụng vừa mạnh mẽ vừa sang trọng.

Bảng giá xe Ford Everest 2026 mới nhất tháng 6/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Everest tại các khu vực trọng điểm. Lưu ý, mức giá lăn bánh có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mại tại đại lý và các chi phí phát sinh cụ thể.

Ford Everest 2026 sở hữu diện mạo cơ bắp, đậm chất SUV Mỹ.

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh tại Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh tại TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh tỉnh/TP khác (tỷ VND) Ambiente 2.0L AT 4x2 1,099 1,253 1,231 1,212 Sport 2.0L AT 4x2 1,178 1,341 1,318 1,299 Titanium 2.0L AT 4x2 1,299 1,477 1,451 1,432 Titanium+ 2.0L AT 4x4 1,468 1,666 1,637 1,618 Platinum 2.0L AT 4x4 1,545 1,753 1,722 1,703

Đối với các tùy chọn màu sơn đặc biệt như trắng tuyết hoặc đỏ cam, giá niêm yết thường cao hơn khoảng 7-8 triệu VND so với các màu tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất vận hành

Ford Everest 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L, đi kèm hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu bán thời gian tùy phiên bản. Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của hộp số tự động 10 cấp trên các bản cao cấp, mang lại khả năng chuyển số mượt mà và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của các phiên bản Ford Everest 2026.

Thông số Titanium+ 2.0L 4x4 Titanium 2.0L 4x2 Ambiente 2.0L 4x2 Động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 Single Turbo Diesel 2.0L i4 Single Turbo Diesel 2.0L i4 Công suất cực đại (PS) 209,8 170 170 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 500 405 405 Hộp số Tự động 10 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Kích thước DxRxC (mm) 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 Mâm xe 20 inch 20 inch 18 inch

Thiết kế ngoại thất: Nam tính và cơ bắp

Everest 2026 sở hữu chiều rộng cơ sở tăng thêm 50 mm, giúp xe trông bệ vệ và vững chãi hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm đèn chiếu sáng dạng chữ C cách điệu đặc trưng của Ford. Trên phiên bản cao cấp, hệ thống đèn LED Matrix có khả năng tự động bật đèn và chiếu góc cua, tăng cường an toàn khi di chuyển ban đêm.

Cụm đèn hậu LED với họa tiết mới giúp đuôi xe hiện đại và trẻ trung hơn.

Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi mạnh mẽ, vòm bánh xe mở rộng tạo cảm giác lực lưỡng. Đặc biệt, hệ thống giá nóc của Everest có tải trọng tĩnh lên tới 350 kg, rất phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại cần mang theo nhiều thiết bị cồng kềnh.

Nội thất và tiện nghi: Tiệm cận xe hạng sang

Bên trong khoang cabin, Ford Everest 2026 mang đến không gian rộng rãi với các vật liệu cao cấp. Táp-lô được thiết kế phẳng, kéo dài sang hai bên tạo cảm giác thoáng đãng. Điểm nhấn trung tâm là màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 12 inch (trên bản cao cấp) tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A mới nhất.

Khoang lái Ford Everest 2026 tập trung vào công nghệ và sự tiện nghi.

Hệ thống ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng, tích hợp sưởi và làm mát. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba có tính năng gập điện tiện lợi, giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ khi cần thiết.

Hệ thống an toàn và công nghệ hỗ trợ lái

Ford Everest 2026 được trang bị gói an toàn chủ động ADAS tiên tiến, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và phanh tự động khẩn cấp. Ngoài ra, xe còn có tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động, giúp người lái dễ dàng đưa chiếc SUV to lớn vào vị trí đỗ hẹp.

Hệ thống camera 360 độ và các cảm biến hỗ trợ đỗ xe giúp vận hành an toàn hơn.

Ứng dụng FordPass đi kèm cho phép chủ xe quản lý phương tiện từ xa thông qua smartphone, bao gồm các tính năng như đề nổ từ xa, khóa/mở cửa và kiểm tra tình trạng sức khỏe của xe một cách nhanh chóng.

Tổng kết: Lựa chọn SUV 7 chỗ đa năng

Nhìn chung, Ford Everest 2026 là một mẫu SUV toàn diện, dung hòa tốt giữa khả năng vận hành mạnh mẽ trên địa hình khó và sự tiện nghi, sang trọng khi di chuyển trong đô thị. Dù có mức giá khởi điểm khá cao so với mặt bằng chung, nhưng những giá trị về công nghệ và an toàn mà Everest mang lại vẫn khiến đây là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.