Ford Everest 2026: SUV 7 chỗ đa năng với công nghệ và vận hành vượt trội Ford Everest 2026 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ nhờ thiết kế cơ bắp, nội thất giàu công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ trên nhiều địa hình.

Ford Everest 2026 là đại diện tiêu biểu cho dòng SUV 7 chỗ hiện đại, được phát triển trên nền tảng khung gầm vững chắc của dòng bán tải Ranger. Bước sang thế hệ thứ 4, mẫu xe này đã có sự lột xác toàn diện về thiết kế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một chiếc xe gia đình đa dụng nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Ford Everest 2026

Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với bảng màu ngoại thất đa dạng bao gồm: nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen và đỏ cam. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tham khảo tại các khu vực lớn:

Ford Everest 2026 sở hữu ngoại hình cơ bắp và hiện đại.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh tại Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh tại TP.HCM (tỷ VND) Ambiente 2,0L AT 4x2 1,099 1,253 1,231 Sport 2,0L AT 4x2 1,178 1,341 1,318 Titanium 2,0L AT 4x2 1,299 1,477 1,451 Titanium+ 2,0L AT 4x4 1,468 1,666 1,637 Platinum 2,0L AT 4x4 1,545 1,753 1,722

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tạm tính, có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi tại đại lý và các trang bị đi kèm.

Ngôn ngữ thiết kế cơ bắp và nam tính

Ford Everest 2026 gây ấn tượng mạnh với ngoại hình bệ vệ nhờ chiều rộng cơ sở và trục cơ sở được gia tăng thêm 50 mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm đèn chiếu sáng Matrix LED tạo hình chữ C đặc trưng, mang lại vẻ ngoài hiện đại và tăng khả năng nhận diện.

Cụm đèn Matrix LED hình chữ C là điểm nhấn công nghệ ở phần đầu xe.

Thân xe sở hữu những đường gân dập nổi mạnh mẽ, kết hợp cùng vòm bánh xe mở rộng ôm trọn bộ mâm hợp kim 20 inch (trên các bản cao cấp). Đuôi xe cũng được tái thiết kế với cụm đèn hậu LED thanh mảnh, tạo sự liền mạch và trẻ trung hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, hệ thống giá nóc của Everest 2026 có khả năng chịu tải lên tới 350 kg khi xe đứng yên và 100 kg khi di chuyển, rất phù hợp cho những chuyến dã ngoại cần mang theo nhiều thiết bị cồng kềnh.

Không gian nội thất số hóa và tiện nghi

Bên trong cabin, Ford Everest 2026 mang đến một không gian sang trọng với các vật liệu cao cấp. Tâm điểm của táp-lô là màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,1 hoặc 12 inch tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A mới nhất. Hệ thống này hỗ trợ kết nối không dây, điều khiển giọng nói và hiển thị camera 360 độ sắc nét.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm đặt dọc tích hợp SYNC 4A.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da êm ái. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi và làm mát. Hàng ghế thứ hai có thể trượt về phía trước để tối ưu không gian cho hàng ghế thứ ba, vốn có thể gập điện 50:50 tiện lợi. Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc không dây, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama trên các phiên bản cao cấp.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

Ford Everest 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ dầu 2,0L đáp ứng các nhu cầu khác nhau:

Động cơ Single Turbo: Công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau.

Công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Động cơ Bi-Turbo: Công suất 209,8 mã lực (phiên bản Wildtrak đạt 210 mã lực), mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu 4x4 với 6 chế độ lái tùy chỉnh.

Động cơ Bi-Turbo 2,0L cung cấp sức kéo mạnh mẽ hàng đầu phân khúc.

Về an toàn, Everest 2026 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khi lùi và hệ thống 7 túi khí bảo vệ tối ưu cho mọi hành khách.

Nhìn chung, với sự cân bằng giữa thiết kế thời thượng, tiện nghi cao cấp và khả năng off-road đáng nể, Ford Everest 2026 tiếp tục là đối thủ đáng gờm của Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe trong cuộc đua phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.