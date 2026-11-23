Ford Everest tháng 11/2026: Lăn bánh từ 1,244 tỷ đồng, Platinum 4x4 ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan có giá niêm yết từ 1,129 đến 1,629 tỷ đồng, kèm ưu đãi giảm 30–35 triệu đồng hoặc miễn lệ phí trước bạ tùy phiên bản.

Trong tháng 11/2026, Ford Everest có giá niêm yết từ 1,129 đến 1,629 tỷ đồng. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 1,244 tỷ đồng ở nhóm tỉnh/TP khác và cao nhất là 1,840 tỷ đồng tại Hà Nội. Bản Platinum 2.0L AT 4x4 được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, ba bản còn lại có ưu đãi giảm giá 30–35 triệu đồng, riêng Platinum+ chưa có ưu đãi.

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ phát triển từ khung gầm của dòng bán tải Ford Ranger. Xe đã bước sang vòng đời thứ 4 và ra mắt toàn cầu ngày 1/3/2022. Thế hệ mới có mặt tại Việt Nam từ tháng 7/2022, đến ngày 23/3/2023 được bổ sung phiên bản Wildtrak.

Tháng 5/2026, bản nâng cấp Everest 2026 ra mắt khách hàng Việt, với phiên bản Everest Platinum+ cùng khối động cơ xăng 2.3L EcoBoost. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có 7 màu ngoại thất: nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen và đỏ cam.

Các đối thủ trong phân khúc gồm Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Chevrolet Trailblazer, KIA Sorento, Honda CR-V và Isuzu mu-X.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (tỷ đồng) Ưu đãi Everest Active 2.0L AT 4x2 1,129 1,280 1,258 1,244 Giảm giá 35 triệu đồng Everest Sport 2.0L AT 4x2 1,209 1,370 1,346 1,332 Giảm giá 35 triệu đồng Everest Platinum 2.0L AT 4x2 1,335 1,511 1,484 1,471 Giảm giá 30 triệu đồng Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1,440 1,629 1,600 1,586 Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 1,629 1,840 1,808 1,794 Không có

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật theo bảng nguồn

Bảng dưới đây giữ nguyên tên phiên bản như trong dữ liệu thông số của nguồn (Titanium+, Titanium, Sport, Ambiente). Cách gọi này khác với tên trong bảng giá ở trên.

Thông số Titanium+ 2.0L AT 4x4 Titanium 2.0L AT Sport 2.0L AT 4x2 Ambiente 2.0L AT 4x2 Kích thước D x R x C (mm) 4.914 x 1.923 x 1.842 Chiều dài cơ sở (mm) 2.900 Khoảng sáng gầm (mm) 200 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 80 Mâm / cỡ lốp 20 inch / 255/55R20 20 inch / 255/55R20 20 inch / 255/55R20 18 inch / 255/65R18 Động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Công suất cực đại (Ps/vòng/phút) 209,8 / 3.750 170 / 3.500 170 / 3.500 170 / 3.500 Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) 500 / 1.750–2.000 405 / 1.750–2.500 405 / 1.750–2.500 405 / 1.750–2.500 Hộp số Tự động 10 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Dẫn động 2 cầu bán thời gian 1 cầu 1 cầu 1 cầu Màn hình giải trí cảm ứng 12 inch 8 inch 8 inch 8 inch Camera Toàn cảnh 360 Lùi Lùi Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Trước và sau Trước và sau Trước và sau Sau

Ngoại hình cơ bắp nhờ trục cơ sở dài hơn

Everest thế hệ mới có ngoại hình mạnh mẽ hơn nhờ trục cơ sở dài hơn và chiều rộng tăng thêm 50 mm. Đầu xe nam tính với nhiều hình khối ngang, dọc, lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C cách điệu.

Thân xe có nhiều đường gân dập nổi, vòm bánh được mở rộng để tạo cảm giác lực lưỡng. Đuôi xe được làm mới với cặp đèn hậu LED thay đổi họa tiết.

Xe có hai loại giá nóc là loại tích hợp sẵn và loại tháo rời. Theo nhà sản xuất, nóc xe chịu tải tới 350 kg khi đứng yên và khoảng 100 kg khi di chuyển, phù hợp với các chuyến đi dài ngày.

Phiên bản Wildtrak mang phong cách off-road rõ nét hơn, với cản trước tạo hình chữ H và mâm hợp kim phay 20 inch phối màu xám Bolder. Tông màu này lặp lại ở cản trước, viền lưới tản nhiệt, nẹp ốp hốc bánh, ốp mang cá và ốp gương. Logo Wildtrak xuất hiện ở cửa trước, cửa cốp sau và nắp ca-pô, bậc bước chân có thêm chi tiết bằng thép, giá nóc dạng gờ nổi dùng vật liệu hợp kim.

Cabin nhiều tiện nghi, ba hàng ghế đều có cổng sạc

Khu vực táp-lô kéo dài sang hai bên, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho cabin. Chính giữa là màn hình trung tâm đặt dọc, kích thước 10,1 hoặc 12 inch tùy cấu hình, đi kèm hệ thống giải trí SYNC 4A. Hệ thống này có tính năng chia màn hình để hiển thị đồng thời nhiều nội dung, trong đó có hình ảnh từ camera 360 độ.

Đáng chú ý, xe cho phép điều khiển đèn chiếu sáng theo vùng bên ngoài thông qua smartphone hoặc màn hình trung tâm. Tính năng này hỗ trợ nhặt đồ rơi trong đêm tối hoặc khi cắm trại. Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 8 inch hoặc 12 inch tùy phiên bản, thay cho đồng hồ cơ. Cụm điều khiển trung tâm có sạc điện thoại không dây, cần số bọc da và phanh tay điện tử.

Toàn bộ ghế được bọc da. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có sưởi, làm mát và nhớ vị trí ghế, ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi, trượt về phía trước xa hơn và gập 60:40 để thuận tiện ra vào hàng ghế thứ ba, hàng ghế này có thể gập 50:50 bằng nút bấm. Cả ba hàng ghế đều có cổng sạc.

Hai hàng ghế sau gập phẳng để mở rộng khoang chứa đồ. Khoang hành lý có thêm gờ nhỏ để hạn chế đồ rơi khi mở cửa hậu, dưới sàn xe còn có các hộc chứa đồ. Bản Wildtrak có logo thêu chỉ màu cam Cyber ở lưng ghế, táp-lô, táp-pi cửa, bảng điều khiển kỹ thuật số và cần số điện tử.

Hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L và khả năng off-road

Theo nguồn, Everest 2026 có hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L. Bản tăng áp đơn lắp trên ba phiên bản thấp, sản sinh 170 mã lực và 405 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu. Bản tăng áp kép lắp trên phiên bản cao nhất Titanium+, sản sinh 209,8 mã lực và 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp, dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Mọi phiên bản đều có trợ lực lái điện.

Bên cạnh đó, Everest Wildtrak dùng động cơ dầu 2.0L tăng áp kép, hộp số 10 cấp và dẫn động 4 bánh, công suất lên tới 210 mã lực. Xe có 6 chế độ lái: Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud & Rut và Sand.

Để hỗ trợ đi địa hình, xe có chế độ hiển thị dữ liệu riêng về truyền động, vi sai, góc đánh lái và góc nghiêng. Khả năng lội nước sâu là 800 mm, tải trọng kéo tối đa 3.500 kg, giá nóc chở thêm tối đa 350 kg.

Gói an toàn và ứng dụng kết nối FordPass

Ford Everest 2026 có nhiều tính năng an toàn tiên tiến, gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hướng lực kéo, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ đánh lái tránh va chạm. Xe còn có kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh lùi, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ phanh sau va chạm và 7 túi khí.

Ứng dụng FordPass cho phép chủ xe lên lịch bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng xe, đề nổ từ xa và mở/khóa cửa từ xa qua thiết bị di động.

Nhận định tổng quan

Nguồn tin đánh giá Everest 2026 có thiết kế hiện đại, khỏe khoắn, nội thất rộng rãi với nhiều tiện nghi và không gian chứa đồ. Xe cũng có gói an toàn cao cấp và nhiều tùy chọn động cơ.

Ở chiều ngược lại, giá xe cao, còn các phiên bản cấp thấp chỉ có tiện ích và tính năng ở mức vừa đủ. Người mua nên đối chiếu giá lăn bánh với chính sách khuyến mại tại đại lý trước khi quyết định.