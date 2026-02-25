Ford Mustang Mach-E 2026: Khoang hành lý phía trước từ tiêu chuẩn thành tùy chọn trả phí Ford Mustang Mach-E 2026 chính thức biến khoang hành lý phía trước (frunk) thành tùy chọn trả phí 495 USD. Đây là bước đi nhằm tối ưu chi phí sản xuất và phản ánh thói quen sử dụng thực tế của khách hàng.

Ford Mustang Mach-E 2026 vừa đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong chiến lược trang bị khi biến khoang hành lý phía trước (frunk) từ tính năng tiêu chuẩn thành tùy chọn trả phí. Từng là điểm nhấn quan trọng trong các chiến dịch quảng bá xe điện của hãng từ năm 2021, chi tiết này giờ đây sẽ tiêu tốn của khách hàng thêm 495 USD (khoảng 12,6 triệu VNĐ) nếu muốn trang bị.

Thay đổi chiến lược từ trang bị tiêu chuẩn sang tùy chọn

Theo thông báo từ Ford, quyết định này dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế từ khách hàng. Hãng cho biết nhiều chủ xe không tận dụng hết không gian chứa đồ phía trước, do đó việc chuyển đổi sang dạng tùy chọn sẽ giúp giảm chi phí sản xuất mà không gây ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm người dùng phổ thông. Nếu khách hàng không chi thêm tiền cho tùy chọn này, không gian dưới nắp ca-pô sẽ gần như để trống và không thể sử dụng để chứa đồ.

Khoang hành lý phía trước từng là lợi thế cạnh tranh của dòng Mustang Mach-E.

Sự sụt giảm dung tích và vai trò của hệ thống bơm nhiệt

Ở những phiên bản đầu tiên, Ford Mustang Mach-E sở hữu khoang hành lý phía trước có dung tích gần 5 feet khối (khoảng 141 lít). Thiết kế này đặc biệt hữu dụng với lỗ thoát nước tích hợp, cho phép người dùng chứa hành lý xách tay hoặc biến thành thùng đá đựng đồ uống trong các chuyến dã ngoại. Đây từng được xem là lợi thế marketing lớn của Ford so với các đối thủ cùng phân khúc.

Tuy nhiên, kể từ bản nâng cấp năm 2024, dung tích của frunk đã bị cắt giảm xuống còn khoảng một nửa. Nguyên nhân chính đến từ việc Ford bổ sung hệ thống bơm nhiệt mới nhằm tối ưu hiệu suất vận hành của xe. Dù kích thước nhỏ hơn, không gian này vẫn đủ chỗ cho các túi du lịch cỡ vừa hoặc các vật dụng cá nhân nhỏ gọn trước khi chính thức trở thành tính năng trả phí trên phiên bản 2026.

Xu hướng thương mại hóa các tính năng trên xe điện

Ford không phải là hãng xe duy nhất thực hiện chiến lược thu phí cho khoang hành lý phía trước. Dodge Charger Daytona bản thuần điện cũng cung cấp tính năng này như một tùy chọn nằm trong gói R/T có giá lên tới 5.000 USD (khoảng 127 triệu VNĐ). So với các đối thủ, mức phí 495 USD của Ford được đánh giá là dễ tiếp cận hơn, dù vẫn gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người dùng.

Thực tế thị trường cho thấy sự hiện diện của frunk không phải là yếu tố tiên quyết quyết định hành vi mua xe. Trong khi Tesla Model 3 và Model Y vẫn duy trì khoang hành lý phía trước như một trang bị tiêu chuẩn và dẫn đầu doanh số, thì các mẫu xe như Volkswagen ID.4 hay Chevrolet Equinox EV dù hoàn toàn không có frunk vẫn đạt được những thành công nhất định về mặt doanh số trên toàn cầu.

Việc chuyển đổi các tính năng vốn có thành tùy chọn trả phí đang trở thành một xu hướng gây tranh cãi trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại. Đối với Ford Mustang Mach-E 2026, động thái này cho thấy nỗ lực của hãng trong việc tái cấu trúc giá thành, ngay cả khi điều đó có thể làm giảm đi một phần sức hút về mặt tiện ích mà mẫu xe này từng tự hào sở hữu.