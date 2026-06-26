Ford Ranger 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam nhờ sự đa dạng về phiên bản và công nghệ vượt trội. Trong tháng 6/2026, mẫu xe này nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu.

Ford Ranger là dòng bán tải cỡ trung (mid-size pickup) biểu tượng của hãng xe Mỹ, ra đời từ năm 1983. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được mệnh danh là "vua bán tải" nhờ doanh số áp đảo và khả năng vận hành linh hoạt. Ranger đóng vai trò cầu nối hoàn hảo giữa dòng xe tải hạng nặng F-Series và các dòng xe hạng nhẹ của Ford.

Thế hệ mới nhất của Ford Ranger được lắp ráp trong nước, mang đến 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa cao của khách hàng. Trong phân khúc, Ranger đối đầu trực tiếp với các cái tên như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Nissan Navara.

Ford Ranger duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải nhờ thiết kế hiện đại và công năng vượt trội.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Ranger tháng 6/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Ranger tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi chủ đạo Ford Ranger XL 669 733 725 - Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 774 766 Giảm 50% trước bạ + 1.000L dầu Ranger XLS 2.0L 4x4 AT 776 848 839 Giảm 50% trước bạ + 1.000L dầu Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 864 942 932 - Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 979 1.066 1.054 Giảm 100% trước bạ + 1.000L dầu Ranger Stormtrak 1.039 1.130 1.118 Tặng 1.000 lít dầu diesel

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách đại lý và trang bị cụ thể.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Ford Ranger 2026 cung cấp cấu hình động cơ đa dạng, từ các bản Turbo đơn tiết kiệm đến Bi-Turbo mạnh mẽ và đặc biệt là khối động cơ V6 3,0L trên các bản cao cấp.

Động cơ Diesel 2,0L Turbo đơn: Công suất 170 PS, mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp.

Công suất 170 PS, mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ Diesel 2,0L Bi-Turbo: Công suất 210 PS, mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp.

Công suất 210 PS, mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Động cơ Diesel 3,0L V6: Công suất 250 PS, mô-men xoắn cực đại 600 Nm, mang lại sức kéo vượt trội.

Xe được trang bị hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái tùy chỉnh, cùng khả năng gài cầu điện tử linh hoạt, giúp tối ưu hóa khả năng vượt địa hình.

Động cơ Diesel thế hệ mới của Ford mang lại hiệu suất vận hành ấn tượng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Thiết kế ngoại thất: Cơ bắp và hiện đại

Ford Ranger 2026 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen, kết hợp cùng cụm đèn pha LED Matrix hình chữ C độc đáo trên bản Wildtrak. Hệ thống đèn này có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ sáng thông minh.

Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi mạnh mẽ, hốc bánh xe to bản nhấn mạnh vẻ vững chãi. Thùng xe cũng được nới rộng kích thước, tích hợp nhiều tiện ích giúp tăng khả năng chuyên chở và tính dụng thực tế.

Nội thất và công nghệ tiên phong

Khoang cabin của Ranger 2026 được tái thiết kế hoàn toàn theo hướng cao cấp. Điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc, tích hợp hệ thống SYNC 4 hiện đại, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Không gian nội thất của Ford Ranger tiệm cận các dòng SUV hạng sang với màn hình trung tâm cỡ lớn.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị phanh tay điện tử, sạc không dây và hệ thống camera 360 độ. Hàng ghế sau được tối ưu hóa với cửa gió điều hòa riêng, tuy nhiên độ ngả lưng ghế vẫn là một điểm hạn chế nhỏ khi di chuyển đường dài.

Công nghệ an toàn thông minh

Ford Ranger 2026 sở hữu gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, bao gồm:

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Hệ thống duy trì làn đường và cảnh báo lệch làn.

Hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo va chạm phía trước.

Hệ thống 6 túi khí bảo vệ tối đa hành khách (tùy phiên bản).

Tổng kết ưu và nhược điểm

Ưu điểm: Thiết kế nam tính, khung gầm thép cường độ cao vững chắc, nội thất giàu công nghệ và động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc.

Nhược điểm: Bán kính vòng quay lớn gây khó khăn khi xoay trở trong phố hẹp; hàng ghế sau có phần lưng khá đứng.