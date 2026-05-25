Ford Ranger 2026: Cập nhật giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất tháng 5/2026 Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam với 8 phiên bản đa dạng. Cập nhật chi tiết bảng giá lăn bánh, ưu đãi lãi suất và thông số kỹ thuật mới nhất.

Ford Ranger là dòng bán tải cỡ trung (mid-size pickup trucks) biểu tượng của hãng xe Mỹ, giữ vị thế chiến lược giữa phân khúc F-Series hạng nặng và Courier hạng nhẹ. Tại thị trường Việt Nam, Ford Ranger được mệnh danh là "vua bán tải" nhờ doanh số áp đảo và DNA thiết kế mạnh mẽ, thể thao.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Ranger tháng 5/2026

Hiện nay, Ford Ranger được lắp ráp trong nước với 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng. Dưới đây là bảng giá chi tiết các phiên bản đang được phân phối chính hãng:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi tháng 5/2026 Ford Ranger XL 669 733 725 - Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 774 766 Lãi suất 0% (12 tháng) Ford Ranger XLS+ 4x2 733 802 793 - Ford Ranger XLS+ 4x4 802 876 866 - Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT 776 848 839 Lãi suất 0% (12 tháng) Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 864 942 932 - Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 979 1.066 1.054 Lãi suất 0% (18 tháng) Ford Ranger Stormtrak 1.039 1.130 1.118 -

Ford Ranger 2026 duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Thiết kế ngoại thất DNA Built Ford Tough

Ford Ranger 2026 sở hữu diện mạo bệ vệ với hệ thống khung gầm và kích thước được tinh chỉnh. Điểm nhấn nổi bật nhất là cụm đèn pha tạo hình chữ C đặc trưng. Trên phiên bản Wildtrak, xe được trang bị công nghệ LED Ma trận thông minh, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ sáng.

Thân xe gây ấn tượng bởi các đường gân dập nổi mạnh mẽ và hốc bánh xe to bản. Thùng xe cũng được gia tăng kích thước, tích hợp các tiện ích hữu dụng phục vụ nhu cầu chuyên chở. Cụm đèn hậu LED phía sau được thiết kế lại tinh tế hơn, tạo nên sự đồng nhất cho tổng thể xe.

Không gian nội thất số hóa và tiện nghi

Khoang cabin của Ford Ranger thế hệ mới đánh dấu bước tiến lớn về công nghệ. Táp-lô nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây thông qua hệ thống SYNC 4. Phía sau vô-lăng là màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, lớn nhất trong phân khúc bán tải hiện nay.

Khoang lái số hóa với màn hình trung tâm đặt dọc kích thước lớn.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị phanh tay điện tử gọn gàng, sạc điện thoại không dây và hệ thống camera 360 độ. Các vị trí hộc chứa đồ được bố trí linh hoạt tại bệ tỳ tay, cánh cửa và dưới hàng ghế thứ 2, tối ưu hóa không gian sử dụng cho người dùng.

Động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt

Ford Ranger 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ diesel 2.0L phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng:

Động cơ Turbo đơn: Công suất 170 PS và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp (tự động hoặc số sàn).

Công suất 170 PS và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp (tự động hoặc số sàn). Động cơ Bi-Turbo: Công suất 210 PS và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp (trên bản Wildtrak).

Hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái tùy chọn (Bình thường, Tiết kiệm, Kéo và Tải nặng, Trơn trượt, Bùn đất, Cát sỏi) kết hợp cùng tính năng gài cầu điện tử giúp xe vận hành vượt trội trên nhiều địa hình phức tạp.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản chủ lực

Thông số Ranger XL 4x4 MT Ranger XLS 4x2 AT Ranger Wildtrak 4x4 AT Kích thước D x R x C (mm) 5.320 x 1.918 x 1.875 5.320 x 1.918 x 1.875 5.362 x 1.918 x 1.875 Chiều dài cơ sở (mm) 3.270 3.270 3.270 Khoảng sáng gầm (mm) 235 235 235 Động cơ Turbo Diesel 2.0L Turbo Diesel 2.0L Bi-Turbo Diesel 2.0L Hộp số 6MT 6AT 10AT Công suất (PS/rpm) 170 / 3.500 170 / 3.500 210 / 3.750 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 405 / 1.750-2.500 405 / 1.750-2.500 500 / 1.750-2.000

Về an toàn, Ford Ranger 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái thông minh gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Những trang bị này giúp mẫu xe không chỉ mạnh mẽ khi off-road mà còn an toàn khi di chuyển trong đô thị.