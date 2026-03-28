Ford Ranger 2026: Chi tiết bảng giá lăn bánh và chương trình ưu đãi mới nhất tháng 3/2026 Ford Ranger duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho bản Wildtrak. Xe sở hữu động cơ Bi-Turbo 2.0L mạnh mẽ và công nghệ an toàn ADAS.

Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Bước sang tháng 3/2026, mẫu xe này được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt là phiên bản Wildtrak với gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và quà tặng phụ kiện chính hãng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Ranger tháng 3/2026

Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các phiên bản Ford Ranger đang được phân phối chính hãng, bao gồm giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Ford Ranger XL 669 733 725 - Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 707 774 766 - Ford Ranger XLS+ 4x4 802 876 866 - Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 979 1.066 1.054 Giảm 50% phí trước bạ + Camera hành trình Ford Ranger Stormtrak 1.039 1.130 1.118 -

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Thiết kế ngoại thất đậm chất DNA Mỹ

Ford Ranger 2026 sở hữu diện mạo mạnh mẽ và vững chãi nhờ hệ thống khung gầm mới được tinh chỉnh. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần đầu xe là cụm đèn pha tạo hình chữ C độc đáo. Trên phiên bản cao cấp Wildtrak, xe được trang bị công nghệ LED Matrix thông minh, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ sáng để tránh gây chói mắt cho phương tiện đối diện.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi mạnh mẽ, kết hợp cùng hốc bánh xe to bản giúp nhấn mạnh vẻ bệ vệ. Thùng xe cũng được gia tăng kích thước, tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện hơn.

Nội thất hiện đại và không gian trải nghiệm cao cấp

Khoang cabin của Ford Ranger 2026 mang đến sự lột xác hoàn toàn với phong cách thiết kế hiện đại, sử dụng nhiều vật liệu cao cấp. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 12 inch đặt dọc, tích hợp hệ thống SYNC 4 mới nhất, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Đáng chú ý, Ranger là mẫu bán tải sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch sau vô-lăng lớn nhất phân khúc. Phanh tay điện tử được trang bị thay cho loại cơ truyền thống, mang lại cảm giác sang trọng và tối ưu không gian bệ tỳ tay.

Động cơ mạnh mẽ và hệ thống vận hành linh hoạt

Ford mang đến cho khách hàng Việt Nam hai tùy chọn động cơ diesel 2.0L:

Động cơ Single Turbo: Công suất 170 PS và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp.

Công suất 170 PS và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ Bi-Turbo: Công suất 210 PS và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp (dành cho bản Wildtrak).

Hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái khác nhau giúp xe dễ dàng chinh phục các loại địa hình từ bùn lầy đến cát sỏi. Ngoài ra, khả năng gài cầu điện tử là một trợ thủ đắc lực cho những chuyến hành trình off-road.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái thông minh

Ford Ranger 2026 được trang bị hàng loạt tính năng an toàn chủ động trong gói ADAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hệ thống duy trì làn đường, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Camera 360 độ hỗ trợ người lái quan sát toàn cảnh, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc vượt địa hình khó.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Kích thước (mm) 5.362 x 1.918 x 1.875 Khoảng sáng gầm (mm) 235 Công suất cực đại (PS) 210 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 500 Hộp số 10AT Hệ dẫn động Hai cầu (4x4)

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa thiết kế nam tính, nội thất giàu công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ, Ford Ranger tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đa dụng phục vụ cả công việc lẫn nhu cầu gia đình.