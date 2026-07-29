Ford Ranger 2026: Chi tiết giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và đánh giá vận hành Ford Ranger 2026 duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam nhờ thiết kế đậm chất Mỹ, công nghệ hiện đại cùng nhiều tùy chọn động cơ mạnh mẽ.

Ford Ranger 2026 là mẫu bán tải cỡ trung đại diện cho dòng xe đa dụng bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Sở hữu thiết kế hầm hố mang đậm DNA Mỹ, khung gầm nâng cấp cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, mẫu xe này tiếp tục duy trì khoảng cách lớn về doanh số so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara hay Isuzu D-Max.

Tại Việt Nam, Ford Ranger được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với nhiều phiên bản đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng từ chở hàng kinh doanh đến phục vụ gia đình và đi địa hình dã ngoại.

Ford Ranger 2026 tiếp tục duy trì vị thế áp đảo trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam.

Bảng giá lăn bánh Ford Ranger 2026 mới nhất

Dưới đây là mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính của các phiên bản Ford Ranger 2026 cập nhật mới nhất tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ranger XLS 2.0L AT 4x2 707 774 766 752 Ranger XLS 2.0L 4x4 AT 776 848 839 825 Ranger Sport 2.0L 4x4 AT 864 942 932 913 Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 979 1.066 1.054 1.040 Ranger Stormtrak 1.039 1.130 1.118 1.104 Ranger Wildtrak 3.0 4x4 AT 1.093 1.188 1.175 1.161

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại cụ thể từ đại lý.

Ngoại thất lực lưỡng và tính đa dụng vượt trội

Ford Ranger 2026 sở hữu chiều dài cơ sở 3.270 mm cùng khoảng sáng gầm xe 235 mm, mang lại diện mạo bệ vệ và khả năng lội nước ấn tượng. Mẫu xe thu hút sự chú ý nhờ mặt ca-lông kích thước lớn sơn đen kết hợp cùng cụm đèn pha tạo hình chữ C đặc trưng.

Cụm đèn pha tạo hình chữ C kết hợp công nghệ LED Matrix thông minh trên phiên bản Wildtrak.

Bên cạnh đó, các bản cao cấp như Wildtrak còn được trang bị công nghệ đèn pha LED Matrix thông minh có khả năng tự động cân bằng góc chiếu và điều chỉnh cường độ chùm sáng. Thùng xe sau được mở rộng kích thước, tích hợp bậc bước chân phía sau hốc bánh giúp việc bốc dỡ hàng hóa trở nên thuận tiện hơn.

Khoang cabin hiện đại với màn hình SYNC 4 lớn nhất phân khúc

Không gian nội thất của Ford Ranger 2026 tạo bước đột phá so với chuẩn mực thông thường của một chiếc xe bán tải. Khu vực táp-lô gây ấn tượng mạnh với màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto cùng hệ điều hành SYNC 4.

Nội thất hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc tích hợp hệ thống SYNC 4.

Phía sau vô-lăng bọc da là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Những tiện nghi đáng giá khác bao gồm phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây và hệ thống hộc chứa đồ được bố trí thông minh khắp cabin.

Hiệu năng vận hành mạnh mẽ và các tùy chọn động cơ

Ford Ranger 2026 mang đến 3 cấu hình động cơ diesel đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng:

Động cơ 2,0L Turbo đơn: Công suất 170 PS tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp (sàn hoặc tự động).

Công suất 170 PS tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp (sàn hoặc tự động). Động cơ 2,0L Bi-Turbo: Công suất 210 PS tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Công suất 210 PS tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Động cơ 3,0L V6 Diesel: Công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại dải vòng tua 1.750–2.250 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái linh hoạt (Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand) kết hợp cùng hệ thống gài cầu điện tử và khóa vi sai cầu sau, giúp tối ưu khả năng vượt địa hình phức tạp.

Trang bị an toàn tiên tiến hỗ trợ tối đa người lái

Về mặt an toàn, Ford Ranger 2026 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm kèm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ phanh khi lùi, camera 360 độ cùng hệ thống 6 túi khí (bổ sung túi khí đầu gối người lái ở bản cao cấp).

Ford Ranger 2026 sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn chủ động hàng đầu phân khúc.

Đánh giá chung: Khẳng định vị thế thượng phong

Nhìn chung, Ford Ranger 2026 tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu nhờ thiết kế nam tính, khung gầm vững chắc, trang bị tiện nghi như xe SUV sang cùng khả năng vận hành mạnh mẽ. Mặc dù bán kính vòng quay 6,35 m có thể gây chút khó khăn khi xoay trở trong đô thị chật hẹp và tựa lưng hàng ghế thứ hai chưa thực sự ngả sâu, nhưng những ưu điểm vượt trội về công nghệ và cảm giác lái vẫn giúp Ranger giữ vững danh hiệu vua bán tải tại Việt Nam.