Ford Territory 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất Ford Territory 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ C với giá niêm yết từ 762 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại cùng hệ thống kết nối thông minh FordPass.

Ford Territory 2026 hiện là một trong những mẫu SUV cỡ C thu hút sự quan tâm lớn nhờ lợi thế lắp ráp trong nước và mức giá cạnh tranh. Sau đợt nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 08/2025, mẫu xe này tiếp tục duy trì 4 phiên bản gồm Trend, Titanium, Titanium X và Sport, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng trong nước.

Giá xe Ford Territory và chi phí lăn bánh tháng 4/2026

Tại thị trường Việt Nam, Ford Territory được định vị cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Honda CR-V và Mazda CX-5. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại tỉnh khác (triệu VND) Ford Territory Trend 762 869 854 840 Ford Territory Titanium 840 956 940 926 Ford Territory Titanium X 896 1019 1001 987

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý.

Ford Territory 2026 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và hiện đại

Ngôn ngữ thiết kế năng động và cơ bắp

Ford Territory 2026 áp dụng triết lý thiết kế mới của Ford toàn cầu, chú trọng vào những đường nét góc cạnh và nam tính. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang và cụm đèn pha LED thiết kế hình răng nanh sắc sảo. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim kích thước lên đến 19 inch trên bản cao cấp, giúp tăng khả năng tản nhiệt phanh và vẻ ngoài cơ bắp. Đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu LED 3D nổi khối mảnh mai, tạo cảm giác hiện đại và tiên tiến.

Thiết kế đầu xe Ford Territory 2026 với lưới tản nhiệt mới

Không gian nội thất kỹ thuật số và tiện nghi

Bên trong cabin, Ford Territory 2026 tối giản các nút bấm cơ học, tập trung vào cặp màn hình kép 12,3 inch tích hợp trong cùng một mặt kính. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Đáng chú ý, xe được trang bị nền tảng FordPass, cho phép chủ xe khóa/mở cửa, khởi động xe từ xa và kiểm tra tình trạng nhiên liệu thông qua điện thoại thông minh. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hàng ghế thứ hai có sàn phẳng hoàn toàn, tạo không gian để chân rộng rãi cho 3 người lớn và có thể gập lại để mở rộng khoang hành lý từ 448 lít lên 1.422 lít.

Khoang lái hiện đại với màn hình kép trên Ford Territory 2026

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

Ford Territory 2026 sử dụng động cơ xăng Ecoboost 1,5L tăng áp, cung cấp công suất 158 mã lực tại dải tua 5.400–5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 248 Nm tại 1.500–3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp (7AT).

Thông số kỹ thuật chính Chi tiết Động cơ 1.5L Ecoboost Công suất cực đại 158 mã lực Mô-men xoắn cực đại 248 Nm Hộp số Tự động 7 cấp (7AT) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 7,4 lít/100 km

Về an toàn, xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp và camera 360 độ. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Hệ thống an toàn thông minh trên Ford Territory 2026

Đánh giá chung

Ford Territory 2026 là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV gia đình có thiết kế bắt mắt, không gian rộng rãi và nhiều công nghệ hiện đại trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Dù chưa có tùy chọn dẫn động hai cầu hay lẫy chuyển số, nhưng sự cân bằng giữa giá bán và trang bị giúp Territory duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.