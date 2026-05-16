Ford Territory 2026: Chi tiết giá lăn bánh và thông số kỹ thuật mới nhất tháng 5/2026 Ford Territory 2026 duy trì sức hút trong phân khúc SUV cỡ C với mức giá niêm yết từ 762 triệu đồng, sở hữu không gian nội thất rộng rãi cùng hệ thống kết nối thông minh FordPass.

Ford Territory 2026 hiện là một trong những mẫu SUV/CUV hạng C được quan tâm nhất tại Việt Nam nhờ lợi thế lắp ráp trong nước và giá bán cạnh tranh. Mẫu xe này là sản phẩm hợp tác giữa Ford và JMC, mang phong cách thiết kế hiện đại cùng hàm lượng công nghệ vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Giá xe Ford Territory 2026 niêm yết và lăn bánh tháng 5/2026

Dòng xe Territory 2026 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản chính: Trend, Titanium và Titanium X. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Ford Territory 2026 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV cỡ C.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Ford Territory Trend 762 869 854 840 Ford Territory Titanium 840 956 940 926 Ford Territory Titanium X 896 1.019 1.001 987

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Cả ba phiên bản Ford Territory 2026 đều sử dụng khối động cơ Ecoboost 1,5L tăng áp, cung cấp sức mạnh ổn định và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu cho nhu cầu di chuyển đô thị lẫn đường trường.

Thông số Chi tiết Động cơ Ecoboost 1,5L Công suất tối đa 158 mã lực tại 5.400–5.700 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 248 Nm tại 1.500–3.500 vòng/phút Hộp số Tự động 7 cấp (7AT) Hệ dẫn động Cầu trước (FWD) Tiêu hao nhiên liệu (hỗn hợp) 7,4 lít/100 km

Động cơ Ecoboost 1,5L kết hợp hộp số 7 cấp mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà.

Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và nam tính

Ford Territory 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm), chiều dài cơ sở 2.726 mm. Xe áp dụng triết lý thiết kế mới với lưới tản nhiệt mạ chrome đồ họa tổ ong, kết hợp cùng cụm đèn pha LED dạng răng nanh sắc sảo, tạo nên diện mạo uy quyền.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụ nhắm đèn LED hiện đại.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi cơ bắp và bộ mâm hợp kim 19 inch (trên bản Titanium X). Đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu LED mảnh mai với tạo hình 3D, nhấn mạnh sự hiện đại và trẻ trung.

Nội thất tinh tế và công nghệ kết nối FordPass

Khoang cabin của Territory 2026 được tối giản hóa với cặp màn hình kép 12,3 inch tích hợp trong mặt kính phẳng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là nền tảng FordPass, cho phép người dùng khởi động xe, điều chỉnh điều hòa và kiểm tra thông tin xe từ xa qua smartphone.

Không gian nội thất tối giản, tập trung vào trải nghiệm công nghệ số.

Hàng ghế thứ hai có thiết kế sàn phẳng hoàn toàn, tạo không gian để chân cực kỳ rộng rãi cho 3 người lớn. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 448 lít lên 1.422 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu chứa đồ.

Hệ thống an toàn thông minh

Ford trang bị cho Territory 2026 gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái toàn diện. Đáng chú ý là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp và camera 360 độ cung cấp tầm nhìn toàn cảnh quanh xe.

Các tính năng an toàn chủ động hỗ trợ tối đa cho người lái trong điều kiện giao thông phức tạp.

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng nhất phân khúc, nhiều tính năng thông minh trong tầm giá.

Nhược điểm: Chưa có tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh (AWD) và thiếu lẫy chuyển số sau vô-lăng cho những người thích cảm giác lái thể thao.