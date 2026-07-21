Ford Territory 2026: Đánh giá chi tiết và giá lăn bánh tháng 7/2026 Ford Territory 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ C với thiết kế răng nanh sắc sảo, không gian rộng rãi và mức giá lăn bánh từ 840 triệu đồng. Mẫu xe lắp ráp trong nước này hiện đi kèm gói ưu đãi lãi suất 0% hấp dẫn cho mọi phiên bản.

Ford Territory là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Ford và JMC, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2022. Với lợi thế lắp ráp trong nước và cấu hình trang bị thực dụng, Territory nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm của Hyundai Tucson, Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Giá xe Ford Territory niêm yết và lăn bánh tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, Ford Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lãi suất 0% trong 9 tháng cho khách hàng mua xe Territory. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại Tỉnh khác (triệu VND) Ford Territory Trend 762 869 854 840 Ford Territory Titanium 840 956 940 926 Ford Territory Titanium X 896 1.019 1.001 987

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của xe.

Thiết kế ngoại thất: Sự lột xác nam tính

Ford Territory 2026 rũ bỏ những đường nét mềm mại để hướng tới phong cách mạnh mẽ, cơ bắp đặc trưng của các dòng SUV nhà Ford. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm), đi kèm trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở phần đầu xe với cụm đèn LED thiết kế dạng răng nanh sắc sảo, thay thế cho kiểu đèn đa tầng cũ. Lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang tạo diện mạo uy quyền và cải thiện khả năng làm mát. Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và bộ mâm hợp kim 19 inch tái thiết kế trên bản cao cấp nhất.

Đuôi xe mang phong cách trẻ trung với tạo hình 3D nổi khối. Cụm đèn hậu LED mảnh mai kết hợp cùng cản sau tinh chỉnh ốp đen, mang lại cảm giác thể thao và hiện đại cho tổng thể chiếc xe.

Nội thất và tiện nghi: Kỷ nguyên kết nối thông minh

Khoang cabin của Ford Territory 2026 được bài trí tinh tế, tối giản hóa các nút bấm vật lý để tập trung vào trải nghiệm số. Táp-lô gây ấn tượng với cặp màn hình kép 12,3 inch đặt dưới mặt kính sang trọng. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Đặc biệt, xe được trang bị nền tảng FordPass, cho phép người dùng khóa/mở xe, khởi động từ xa để làm mát khoang lái và kiểm tra tình trạng xe ngay trên điện thoại thông minh.

Không gian hành khách là điểm cộng lớn của Territory. Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân rộng rãi nhờ thiết kế sàn phẳng. Ghế ngồi bọc da cao cấp, riêng bản Titanium X có thêm tính năng thông gió hàng ghế trước. Khoang hành lý có dung tích 448 lít và có thể mở rộng lên 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.

Vận hành và công nghệ an toàn

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp. Người lái có thể tùy chọn 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Mountain để phù hợp với từng điều kiện địa hình.

Về an toàn, Ford trang bị cho Territory gói công nghệ thông minh bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn trung tâm, phanh tự động khẩn cấp và camera 360 độ. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, giúp việc đưa xe vào vị trí đỗ trở nên dễ dàng hơn trong đô thị chật hẹp.

Thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Ford Territory 2026 Động cơ EcoBoost 1.5L Tăng áp Công suất tối đa 160 mã lực Mô-men xoắn cực đại 248 Nm Hộp số Tự động 7 cấp (7AT) Dẫn động Cầu trước (FWD) Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) 7,4 lít/100 km Số túi khí 4 - 6 túi khí (tùy phiên bản)

Nhìn chung, Ford Territory 2026 là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một mẫu SUV cỡ C có thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và hàm lượng công nghệ cao. Dù chưa có tùy chọn dẫn động hai cầu hay lẫy chuyển số, nhưng với mức giá cạnh tranh và ưu đãi tốt, đây vẫn là cái tên đáng cân nhắc hàng đầu trong phân khúc.