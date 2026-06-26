Ford Territory 2026: Lựa chọn SUV cỡ C thực dụng với mức giá từ 762 triệu đồng Ford Territory 2026 khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ C nhờ thiết kế hiện đại, không gian nội thất tối ưu và hàm lượng công nghệ an toàn vượt trội trong tầm giá.

Ford Territory 2026 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV cỡ C do Ford hợp tác cùng JMC phát triển. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này tiếp tục được lắp ráp trong nước, mang đến lợi thế về giá bán và nguồn cung ổn định để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Ford Territory 2026

Trong tháng 6/2026, Ford Territory được phân phối với 3 phiên bản chính cùng 5 tùy chọn màu ngoại thất bao gồm: Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) Ford Territory Trend 762 869 854 840 Ford Territory Titanium 840 956 940 926 Ford Territory Titanium X 896 1.019 1.001 987

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Ford Territory 2026 sở hữu thiết kế hiện đại và mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C.

Ngôn ngữ thiết kế năng động và cơ bắp

Ford Territory 2026 sở hữu triết lý thiết kế mới, tập trung vào sự mạnh mẽ và hiện đại. Với kích thước DxRxC lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm cùng chiều dài cơ sở 2.726 mm, xe mang lại diện mạo bề thế và không gian sử dụng tối ưu.

Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với cụm đèn pha LED thiết kế dạng răng nanh sắc sảo, thay thế cho kiểu đèn đa tầng cũ. Lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang giúp mở rộng thị giác, tạo cảm giác uy quyền. Dọc thân xe là những đường gân dập nổi cơ bắp, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim kích thước lên tới 19 inch trên bản cao cấp nhất, giúp cải thiện khả năng tản nhiệt phanh và tăng tính thẩm mỹ.

Thiết kế đầu xe Ford Territory 2026 với lưới tản nhiệt mới và cụm đèn LED sắc sảo.

Đuôi xe được tạo hình 3D nổi khối với cụm đèn hậu LED mảnh mai. Cản sau tinh chỉnh với phần ốp đen, nhấn mạnh phong cách thể thao đặc trưng của các dòng SUV nhà Ford.

Phần đuôi xe Ford Territory 2026 với thiết kế đèn hậu LED 3D hiện đại.

Khoang lái kỹ thuật số và kết nối thông minh

Nội thất của Ford Territory 2026 được tối giản hóa nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Điểm nhấn trung tâm là cặp màn hình kép 12,3 inch đặt dưới mặt kính phẳng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bề mặt táp-lô được lược bỏ các nút bấm vật lý không cần thiết, chuyển sang điều khiển thông qua màn hình cảm ứng hoặc núm xoay chuyển số hiện đại.

Nội thất Ford Territory 2026 nổi bật với màn hình kép 12,3 inch và thiết kế tối giản.

Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống kết nối FordPass, cho phép người dùng khóa/mở xe, khởi động từ xa để làm mát cabin và kiểm tra tình trạng xe ngay trên điện thoại thông minh. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, riêng bản Titanium X có thêm tính năng thông gió hàng ghế trước. Hàng ghế thứ hai có sàn phẳng hoàn toàn, tạo sự thoải mái cho 3 người lớn và có thể gập lại để tăng dung tích khoang hành lý từ 448 lít lên 1.422 lít.

Hàng ghế sau của Ford Territory 2026 có sàn phẳng, mang lại không gian để chân rộng rãi.

Hiệu suất vận hành từ khối động cơ EcoBoost

Ford Territory 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp. Xe cung cấp 4 chế độ lái linh hoạt bao gồm: Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao) và Mountain (Đồi núi), giúp tối ưu hóa trải nghiệm trên nhiều địa hình khác nhau.

Động cơ EcoBoost 1.5L trên Ford Territory 2026 cung cấp sự cân bằng giữa sức mạnh và tiết kiệm.

Hệ thống hỗ trợ lái chủ động toàn diện

Về an toàn, Territory 2026 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Đáng chú ý là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn trung tâm, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo điểm mù. Hệ thống camera 360 độ cùng tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động giúp người lái dễ dàng xoay xở trong không gian hẹp.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số Trend Titanium Titanium X Động cơ EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L EcoBoost 1.5L Công suất (mã lực) 160 160 160 Mô-men xoắn (Nm) 248 248 248 Hộp số 7AT 7AT 7AT Mâm xe 18 inch 18 inch 19 inch Số túi khí 4 6 6 Màn hình giải trí 12,3 inch 12,3 inch 12,3 inch Tiêu thụ hỗn hợp (lít/100 km) 7,4 7,4 7,4

Nhìn chung, Ford Territory 2026 là một mẫu SUV thực dụng, tập trung vào không gian và công nghệ. Dù chưa có hệ dẫn động 4 bánh hay lẫy chuyển số, nhưng với mức giá khởi điểm từ 762 triệu đồng, đây vẫn là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất phân khúc dành cho gia đình.