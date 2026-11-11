Ford Territory 2026 tháng 11: Giá lăn bánh từ 815 triệu đồng, ba bản cao giảm 58 triệu đồng Ford Territory tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 739 đến 916 triệu đồng, ba bản cao giảm 58 triệu đồng; bản Trend được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Ford Territory 2026 hiện có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá niêm yết từ 739 đến 916 triệu đồng. Trong tháng 11/2026, ba bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm 58 triệu đồng và tặng nâng cấp một logo phát sáng. Riêng bản Trend được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đây là mẫu SUV/CUV 5 chỗ cỡ C, dùng động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L, hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Từ liên doanh Ford và JMC đến bản nâng cấp giữa vòng đời

Ford Territory là sản phẩm hợp tác giữa Ford và JMC (Trung Quốc), được giới thiệu lần đầu năm 2018. Hai năm sau, xe bán ra tại các thị trường Nam Mỹ, Trung Quốc và Philippines.

Tại Việt Nam, xe mở bán ngày 10/10/2022 với 3 phiên bản. Tháng 9/2024, Territory có thêm phiên bản Sport với nhiều chi tiết thể thao. Giá bán dễ tiếp cận cùng lợi thế lắp ráp trong nước giúp mẫu xe này trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc.

Ngày 15/8/2025, Ford ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời. Xe tiếp tục lắp ráp trong nước, có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Nội thất màu ghi trắng cho bản Trend, màu xanh đen cho Titanium và Titanium X.

Với thiết kế 5 chỗ, Territory cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Subaru Forester và Volkswagen Tiguan.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức chênh giữa bản thấp nhất và cao nhất là 177 triệu đồng theo giá niêm yết. Đơn vị trong bảng là triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh tỉnh/TP khác Ưu đãi Territory Trend 739 843 829 815 Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Territory Titanium 819 933 917 903 Giảm 58 triệu đồng; tặng nâng cấp một logo phát sáng Territory Titanium X 875 996 978 964 Giảm 58 triệu đồng; tặng nâng cấp một logo phát sáng Territory Platinum 916 1.042 1.023 1.009 Giảm 58 triệu đồng; tặng nâng cấp một logo phát sáng

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số chính: chung một nền tảng, khác nhau ở trang bị

Ba bản Trend, Titanium và Titanium X dùng chung kích thước, động cơ và hộp số. Sự khác biệt nằm ở mâm, bảng đồng hồ, chất liệu ghế, hệ thống âm thanh và gói an toàn.

Thông số Trend Titanium Titanium X Kích thước dài x rộng x cao (mm) 4.630 x 1.935 x 1.706 4.630 x 1.935 x 1.706 4.630 x 1.935 x 1.706 Chiều dài cơ sở (mm) 2.726 2.726 2.726 Khoảng sáng gầm (mm) 190 190 190 Dung tích bình nhiên liệu (lít) 60 60 60 Lốp 235/55 R18 235/55 R18 235/50 R19 Động cơ EcoBoost 1.490 cc EcoBoost 1.490 cc EcoBoost 1.490 cc Công suất (mã lực) 158 tại 5.400–5.700 vòng/phút 158 tại 5.400–5.700 vòng/phút 158 tại 5.400–5.700 vòng/phút Mô-men xoắn (Nm) 248 tại 1.500–3.500 vòng/phút 248 tại 1.500–3.500 vòng/phút 248 tại 1.500–3.500 vòng/phút Hộp số / dẫn động Tự động 7 cấp / cầu trước Tự động 7 cấp / cầu trước Tự động 7 cấp / cầu trước Tiêu thụ nhiên liệu đô thị / ngoài đô thị / hỗn hợp (lít/100 km) 9,62 / 6,13 / 7,4 9,62 / 6,13 / 7,4 9,62 / 6,13 / 7,4 Bảng đồng hồ TFT 7 inch TFT 7 inch TFT 12,3 inch Hệ thống âm thanh 6 loa 8 loa 8 loa Số túi khí 4 6 6

Diện mạo mạnh mẽ, nam tính hơn thế hệ trước

Territory 2026 chuyển sang triết lý thiết kế mới, năng động và thể thao hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Đầu xe thay đổi rõ nhất. Cụm đèn pha đa tầng được thay bằng thiết kế răng nanh sắc sảo, đi cùng lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang. Theo nguồn tin, những thay đổi này còn cải thiện khí động học và hiệu quả làm mát động cơ.

Thân xe có các đường gân dập nổi, nhấn mạnh vẻ cơ bắp của dòng SUV. Bộ mâm hợp kim 19 inch được thiết kế lại, giúp hoàn thiện tổng thể và cải thiện khả năng tản nhiệt phanh.