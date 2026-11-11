Về Báo Hà Tĩnh

Ford Territory 2026 tháng 11: Giá lăn bánh từ 815 triệu đồng, ba bản cao giảm 58 triệu đồng

Vũ Sơn11/11/2026 09:14

Ford Territory tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 739 đến 916 triệu đồng, ba bản cao giảm 58 triệu đồng; bản Trend được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Ford Territory 2026 hiện có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá niêm yết từ 739 đến 916 triệu đồng. Trong tháng 11/2026, ba bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm 58 triệu đồng và tặng nâng cấp một logo phát sáng. Riêng bản Trend được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đây là mẫu SUV/CUV 5 chỗ cỡ C, dùng động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L, hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Từ liên doanh Ford và JMC đến bản nâng cấp giữa vòng đời

Ford Territory là sản phẩm hợp tác giữa Ford và JMC (Trung Quốc), được giới thiệu lần đầu năm 2018. Hai năm sau, xe bán ra tại các thị trường Nam Mỹ, Trung Quốc và Philippines.

Tại Việt Nam, xe mở bán ngày 10/10/2022 với 3 phiên bản. Tháng 9/2024, Territory có thêm phiên bản Sport với nhiều chi tiết thể thao. Giá bán dễ tiếp cận cùng lợi thế lắp ráp trong nước giúp mẫu xe này trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc.

Ford Territory phiên bản nâng cấp giữa vòng đời bán tại Việt Nam

Ngày 15/8/2025, Ford ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời. Xe tiếp tục lắp ráp trong nước, có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm Trắng, Đen, Xanh, Bạc và Đỏ. Nội thất màu ghi trắng cho bản Trend, màu xanh đen cho Titanium và Titanium X.

Với thiết kế 5 chỗ, Territory cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Subaru Forester và Volkswagen Tiguan.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức chênh giữa bản thấp nhất và cao nhất là 177 triệu đồng theo giá niêm yết. Đơn vị trong bảng là triệu đồng.

Phiên bảnGiá niêm yếtLăn bánh Hà NộiLăn bánh TP.HCMLăn bánh tỉnh/TP khácƯu đãi
Territory Trend739843829815Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
Territory Titanium819933917903Giảm 58 triệu đồng; tặng nâng cấp một logo phát sáng
Territory Titanium X875996978964Giảm 58 triệu đồng; tặng nâng cấp một logo phát sáng
Territory Platinum9161.0421.0231.009Giảm 58 triệu đồng; tặng nâng cấp một logo phát sáng

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Ford Territory trong bảng giá lăn bánh tháng 11/2026

Thông số chính: chung một nền tảng, khác nhau ở trang bị

Ba bản Trend, Titanium và Titanium X dùng chung kích thước, động cơ và hộp số. Sự khác biệt nằm ở mâm, bảng đồng hồ, chất liệu ghế, hệ thống âm thanh và gói an toàn.

Thông sốTrendTitaniumTitanium X
Kích thước dài x rộng x cao (mm)4.630 x 1.935 x 1.7064.630 x 1.935 x 1.7064.630 x 1.935 x 1.706
Chiều dài cơ sở (mm)2.7262.7262.726
Khoảng sáng gầm (mm)190190190
Dung tích bình nhiên liệu (lít)606060
Lốp235/55 R18235/55 R18235/50 R19
Động cơEcoBoost 1.490 ccEcoBoost 1.490 ccEcoBoost 1.490 cc
Công suất (mã lực)158 tại 5.400–5.700 vòng/phút158 tại 5.400–5.700 vòng/phút158 tại 5.400–5.700 vòng/phút
Mô-men xoắn (Nm)248 tại 1.500–3.500 vòng/phút248 tại 1.500–3.500 vòng/phút248 tại 1.500–3.500 vòng/phút
Hộp số / dẫn độngTự động 7 cấp / cầu trướcTự động 7 cấp / cầu trướcTự động 7 cấp / cầu trước
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị / ngoài đô thị / hỗn hợp (lít/100 km)9,62 / 6,13 / 7,49,62 / 6,13 / 7,49,62 / 6,13 / 7,4
Bảng đồng hồTFT 7 inchTFT 7 inchTFT 12,3 inch
Hệ thống âm thanh6 loa8 loa8 loa
Số túi khí466

Diện mạo mạnh mẽ, nam tính hơn thế hệ trước

Territory 2026 chuyển sang triết lý thiết kế mới, năng động và thể thao hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Đầu xe Ford Territory 2026 với thiết kế mới

Đầu xe thay đổi rõ nhất. Cụm đèn pha đa tầng được thay bằng thiết kế răng nanh sắc sảo, đi cùng lưới tản nhiệt mạ chrome dạng ngang. Theo nguồn tin, những thay đổi này còn cải thiện khí động học và hiệu quả làm mát động cơ.

Lưới tản nhiệt và cụm đèn pha của Ford Territory 2026

Thân xe có các đường gân dập nổi, nhấn mạnh vẻ cơ bắp của dòng SUV. Bộ mâm hợp kim 19 inch được thiết kế lại, giúp hoàn thiện tổng thể và cải thiện khả năng tản nhiệt phanh.

Thân xe Ford Territory 2026 với đường gân dập nổi
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Khoa học - Công nghệ
        Ford Territory 2026 tháng 11: Giá lăn bánh từ 815 triệu đồng, ba bản cao giảm 58 triệu đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO