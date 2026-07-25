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Fortuna Düsseldorf 2-1 Borussia Dortmund: Fortuna Düsseldorf giành chiến thắng

Văn Thể25/07/2026 13:06

Fortuna Düsseldorf đối đầu Borussia Dortmund tại Merkur Spiel-Arena trong trận giao hữu CLB, với thông tin đáng chú ý là thời gian và địa điểm thi đấu.

Fortuna Düsseldorf2 - 1Borussia DortmundKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fortuna Düsseldorf tiếp đón Borussia Dortmund.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 47 - 53 Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (0-1)

    Phút 20': Mathis Albert () lập công (kiến tạo: Alexander Meyer). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 53 - 47 Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 49 - 51 Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4.

  • 44'Thay người

    Phút 44' (): Jobe Bellingham vào sân thay Enzo dos Santos.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Jan-Luca Riedl () nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Miguel Adje vào sân thay Almugera Kabar.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Elias Benkara vào sân thay Filippo Mane.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Yan Couto vào sân thay Marwan-Omir Mirza.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Patrick Drewes vào sân thay Alexander Meyer.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Tom Faust vào sân thay Mathis Albert.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Samuele Inácio vào sân thay Takato Yamamoto.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Justin Lerma vào sân thay Ayman Azhil.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Jordi Paulina vào sân thay Eric Hottmann.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Luca Reggiani vào sân thay Joane Gadou.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Roméo Ritter vào sân thay Jan-Luca Riedl.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Fábio Silva vào sân thay Serhou Guirassy.

  • 48'Fortuna Düsseldorf ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 59 - 41 Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 49'BÀN THẮNG! Fortuna Düsseldorf (1-1)

    Phút 49': Fabian Schleusener () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (): Lukas Eixler vào sân thay Fabian Schleusener.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (): Steven van der Sloot vào sân thay Matthias Zimmermann.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Felix Meiser vào sân thay Elias Egouli.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Tim Oberdorf vào sân thay Dominique Heintz.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (): Kilian Sauck vào sân thay Jomaine Consbruch.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 55 - 45 Borussia Dortmund, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (): Miguel Fernandes Goncalves vào sân thay Yassine Bouchama.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Kaden Amaniampong vào sân thay Jorrit Hendrix .

  • 69'Thay người

    Phút 69' (): Anas Slimani vào sân thay Sascha Risch.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Marcel Benger  vào sân thay Elias Arden.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 52 - 48 Borussia Dortmund, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Arne Wessels vào sân thay Elias Benkara.

  • 79'BÀN THẮNG! Fortuna Düsseldorf (2-1)

    Phút 79': Anas Slimani () lập công (kiến tạo: Lukas Eixler). Tỷ số: 2 - 1.

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 52 - 48 Borussia Dortmund, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 3 - 1.

  • KTKết thúc: Fortuna Düsseldorf 2-1 Borussia Dortmund

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 19:54 25/07/2026

Đội hình chính thức
Fortuna Düsseldorf
Sơ đồ 4-3-1-2
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1
1
Lasse Rieß
25
Matthias Zimmermann
44
Elias Egouli
3
Dominique Heintz
28
Sascha Risch
8
Jorrit Hendrix
38
Elias Arden
5
Yassine Bouchama
14
Jomaine Consbruch
9
Eric Hottmann
24
Fabian Schleusener
33
Alexander Meyer
53
Jan-Luca Riedl
22
Joane Gadou
39
Filippo Mane
44
Enzo dos Santos
43
Takato Yamamoto
46
Ayman Azhil
42
Almugera Kabar
57
Marwan-Omir Mirza
41
Mathis Albert
9
Serhou Guirassy
Dự bị
Fortuna Düsseldorf
15 Tim Oberdorf16 Marcel Benger20 Felix Meiser27 Jordi Paulina29 Kilian Sauck34 Anas Slimani39 Kaden Amaniampong92 Mechak Quiala Tito93 Noah Egouli
Borussia Dortmund
2 Yan Couto7 Jobe Bellingham21 Fábio Silva28 Justin Lerma30 Patrick Drewes40 Samuele Inácio47 Elias Benkara49 Luca Reggiani51 Arne Wessels
Cập nhật đội hình lúc 17:26 25/07/2026
Fortuna DüsseldorfThống kêBorussia Dortmund
50%
Kiểm soát bóng
50%
10
Dứt điểm
12
3
Trúng đích
5
3
Phạt góc
4
7
Phạm lỗi
12
4
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Mathis Albert
Mathis Albert
Borussia Dortmund
1 bàn
Fabian Schleusener
Fabian Schleusener
Fortuna Düsseldorf
1 bàn
Anas Slimani
Anas Slimani
Fortuna Düsseldorf
1 bàn
Alexander Meyer
Alexander Meyer
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 7.13
Lukas Eixler
Lukas Eixler
Fortuna Düsseldorf
1 kiến tạo · điểm 6.88

Fortuna Düsseldorf sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 25/07/2026 tại Merkur Spiel-Arena.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng Đức trong một trận giao hữu. Vì tính chất không thuộc một vòng đấu cạnh tranh cụ thể, trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở màn thể hiện của các cầu thủ và cách hai đội vận hành trên sân.

Thông tin trận đấu

  • Trận đấu: Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund
  • Thời gian: 18h ngày 25/07/2026
  • Sân vận động: Merkur Spiel-Arena
  • Giải đấu: Giao hữu CLB (Friendlies Clubs)

Nhận định trước trận

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc lịch sử đối đầu của hai đội. Do đó, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật, nhân sự hay xu hướng kết quả.

Điểm chắc chắn trước giờ bóng lăn là Fortuna Düsseldorf có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Borussia Dortmund tại Merkur Spiel-Arena. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ để xác định cục diện trận đấu nếu thiếu các thông tin về cách bố trí đội hình và mục tiêu của từng đội.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu mang tính kiểm tra, nơi hai đội có cơ hội đánh giá khả năng tổ chức lối chơi trong môi trường thi đấu thực tế. Những diễn biến về đội hình xuất phát và cách tiếp cận trận đấu sẽ là cơ sở quan trọng để nhận định chính xác hơn.

Kết luận

Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund là trận giao hữu diễn ra tại Merkur Spiel-Arena lúc 18h ngày 25/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, trận đấu vẫn chưa cho phép đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả.

Fortuna Düsseldorf
5 trận gần nhất
BBTT
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
TTTBT
Tình hình lực lượng
Fortuna Düsseldorf
Hamza Anhari (Hamstring Injury)
Eric Hottmann (Fitness)
Borussia Dortmund
Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint)
Emre Can (Cruciate Ligament Tear)
Mussa Kaba (Knock)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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