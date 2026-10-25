Fortuna Sittard 1-0 Excelsior: Fortuna Sittard giành chiến thắng Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 15 điểm. Họ tiếp Excelsior, đội đứng hạng 12, trên sân nhà lúc 18h15 ngày 25/10/2026.

Fortuna Sittard 1 - 0 Excelsior Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fortuna Sittard tiếp đón Excelsior.

13' Excelsior ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 36% - 64% Excelsior, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

25' Excelsior ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 36% - 64% Excelsior, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

37' Excelsior ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 36% - 64% Excelsior, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 2.

41' Thẻ vàng Phút 41': Sven Simons (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Excelsior): Ágúst Orri Thorsteinsson vào sân thay Noah Naujoks.

45' Thay người Phút 45' (Fortuna Sittard): Ole Romeny vào sân thay Sven Simons.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Excelsior ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 37% - 63% Excelsior, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 2.

56' Thay người Phút 56' (Excelsior): David Garden vào sân thay Nesto groen.

58' Thẻ vàng Phút 58': Shiloh 't Zand (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Excelsior ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 38% - 62% Excelsior, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Fortuna Sittard): Jasper Dahlhaus vào sân thay Nick de Groot.

66' Thay người Phút 66' (Fortuna Sittard): Daley Sinkgraven vào sân thay Kristoffer Peterson.

68' Thẻ vàng Phút 68': Irakli Yegoian (Excelsior) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Excelsior): Alireza Jahanbakhsh vào sân thay Aymen sliti.

76' Thay người Phút 76' (Excelsior): Simon Janssen vào sân thay Kasey Bos.

76' Excelsior ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 42% - 58% Excelsior, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 2 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Fortuna Sittard): Mohammed Ihattaren vào sân thay Philip Brittijn.

86' Thay người Phút 86' (Fortuna Sittard): Iván Márquez vào sân thay Edouard Michut.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fortuna Sittard 44% - 56% Excelsior, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 2 - 2.

90+1' BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-0) Phút 90+1': Rodrigo Guth (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Mohammed Ihattaren). Tỷ số: 1 - 0.

KT Kết thúc: Fortuna Sittard 1-0 Excelsior Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 20:09 25/10/2026

Đội hình chính thức Fortuna Sittard Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Buijs Excelsior Sơ đồ · HLV R. den Uil 31 Branderhorst 12 Ivo Pinto 3 Rodrigo Guth 28 Justin Quincy Hubner 15 N. de Groot 23 P. Brittijn 6 S. van Ottele 20 É. Michut 7 K. Peterson 14 S. Simons 22 Shiloh Kiesar ’t Zand Dự bị Fortuna Sittard 10 O. Romeny 2 S. Wylin 24 D. Sinkgraven 33 K. Reitmaier 5 Y. Oukili 4 Iván Márquez 39 Ganni Buyukhan 8 J. Dahlhaus 52 M. Ihattaren Cập nhật đội hình lúc 17:47 25/10/2026

Fortuna Sittard Thống kê Excelsior 43% Kiểm soát bóng 57% 7 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 2 7 Phạt góc 4 13 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Justin Quincy Hubner Fortuna Sittard Điểm 7.47 C. Widell Excelsior Điểm 7.29

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Excelsior trên sân Fortuna Sittard Stadion lúc 18h15 ngày 25/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà giữ nhịp ở nhóm đầu bảng. Với 15 điểm và vị trí thứ 6, Fortuna Sittard đối đầu một Excelsior đang đứng thứ 12 với 11 điểm và chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng.

Fortuna Sittard bám sát nhóm đầu bảng

Hạng 6 cùng 15 điểm cho thấy Fortuna Sittard đang có mùa giải đáng chú ý. Đội chủ nhà nằm trong nhóm bám đuổi các đối thủ ở tốp đầu và có thể xem trận này là bài kiểm tra về sự ổn định.

Khoảng cách giữa hai đội đang khá rõ. Fortuna Sittard hơn Excelsior 4 điểm và cao hơn 6 bậc trên bảng xếp hạng. Mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị đối với đội đang nhắm tới nhóm dẫn đầu.

Phong độ: chủ nhà ổn định hơn, khách đang chật vật

Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ chưa thắng trong 2 trận mới nhất, khi cùng để hòa. Trước đó, đội từng có hai chiến thắng liên tiếp. Đây là chuỗi kết quả tương đối chắc chắn, dù Fortuna Sittard cần chuyển những trận hòa gần đây thành điểm số trọn vẹn.

Ngược lại, Excelsior đang có chuỗi phong độ đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại. Với một đội đứng giữa bảng xếp hạng, đó là tín hiệu cho thấy họ đang gặp khó khăn trong việc tìm điểm.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về phong độ và thứ hạng, lịch sử đối đầu giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 1 trận và Excelsior thắng 2 trận.

Con số này là lời nhắc rằng Excelsior không phải đối thủ dễ bị đánh giá thấp. Đội khách từng giành chiến thắng trước Fortuna Sittard với tần suất ngang bằng, nên chủ nhà khó có thể chủ quan.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Fortuna Sittard, thách thức nằm ở việc duy trì sự kiên định trước sân nhà và tận dụng lợi thế phong độ. Hai trận hòa gần nhất cho thấy đội chủ nhà cần hiệu quả hơn để biến thế trận thành chiến thắng, đặc biệt khi gặp đối thủ đang sa sút.

Về phía Excelsior, áp lực phá vỡ chuỗi trận không thắng là rất lớn. Đội khách có thể tìm kiếm sự chắc chắn trước, rồi dựa vào thế đối đầu từng nghiêng về họ để tạo bất ngờ. Nếu sớm bị dẫn bàn, chuỗi hai trận thua liên tiếp có thể tiếp tục ảnh hưởng tới tinh thần của họ.

Nhận định

Xét tổng thể, Fortuna Sittard có lợi thế về thứ hạng, điểm số, phong độ gần đây và yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy trận đấu vẫn có thể phát sinh nhiều biến số. Chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng cần sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fortuna Sittard · 2 thắng 1 hòa Excelsior · 2 thắng Fortuna Sittard 2 - 1 Excelsior FS Excelsior 1 - 0 Fortuna Sittard EXC Fortuna Sittard 5 - 2 Excelsior FS Excelsior 2 - 2 Fortuna Sittard Hòa Excelsior 3 - 0 Fortuna Sittard EXC

Fortuna Sittard 5 trận gần nhất H H T T B 9 Trận 4-3-2 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 17 Thủng lưới Excelsior 5 trận gần nhất B B H B H 9 Trận 3-2-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 5 Twente 9 5 2 2 +7 17 B H T T T 6 Fortuna Sittard 9 4 3 2 -1 15 H H T B T 7 Heerenveen 10 4 3 3 +5 15 T T B T H … 11 Utrecht 10 3 3 4 -10 12 H T T B T 12 Excelsior 9 3 2 4 -2 11 B B H B H 13 NEC Nijmegen 9 2 4 3 -1 10 H H H B H …

Tình hình lực lượng Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ J. Dahlhaus (Inactive) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ Y. Oukili (Groin Injury) ✚ R. Guth (Inactive) ✚ M. Ihattaren (Injury) ✚ E. Michut (Inactive) ✚ O. Romeny (Ankle Injury) Excelsior Không có thông tin